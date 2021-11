Die Finanzen standen im Mittelpunkt der jährlichen Sitzung des Stiftungsrats des Alten- und Pflegeheims Wespach, die pandemiebedingt im großen Sitzungssaal des Salemer Rathauses stattfand. Vorsitzender des Stiftungsrats ist satzungsgemäß stets der Bürgermeister Salems. Folglich begrüßte Manfred Härle die Vertreter der übrigen Gemeinden Bermatingen, Uhldingen-Mühlhofen, Deggenhausertal, Owingen und Überlingen und übergab das Wort an die stellvertretende Heimleiterin Janina Kölle zwecks Vorstellung der Zahlenwerke.

Erste Erwähnung im Jahr 1445 Im Jahr 1445 wurde das Alten- und Pflegeheim Wespach erstmals erwähnt. Erbaut wurde das Haus durch das Kloster Salem unter Abt Georg I. Die hauseigene Vitus-Kapelle entstand 1447. Zuletzt betreuten die Vinzentinerinnen das Haus 93 Jahre lang, ehe es in die Hände der kommunalen Stiftung überging. Seit 1975 ist das Alten- und Pflegeheim Wespach in kommunaler Trägerschaft in der Rechtsform einer Stiftung. Trägergemeinden sind Salem, Bermatingen, Uhldingen-Mühlhofen, Deggenhausertal, Owingen und Überlingen. Weiteres zur Geschichte des Wespachs unter: www.wespach.de

Hohe Ausgaben für Mitarbeiter aus Leiharbeitsfirmen

Zunächst war die Rechnung für das Jahr 2020 festzustellen, die mit einem Minus von rund 94 000 Euro abschloss. Zwar sei die Nachfrage nach den 80 Heimplätzen durchaus stark und die Ertragslage entsprechend gut. Aber bei den Aufwänden schlüge vor allem zu Buche, dass aufgrund von personellen Leistungsspitzen, krankheitsbedingt zusätzlichem Personalbedarf und generellem Mangel an qualifizierten Kräften Mitarbeiter über Leiharbeitsfirmen gewonnen werden mussten. Allein dieser Mehraufwand belief sich auf rund 340 000 Euro. Härle erläuterte dazu, dass die Stundensätze der Fremdkräfte oft um das Zwei- bis Dreifache über den Sätzen der festangestellten Mitarbeiter liegen.

Auch der Einbau eines neuen Aufzugs mache sich mit rund 114 000 Euro auf der Kostenseite bemerkbar. Härle zeigte sich angesichts der besonderen Lage mit dem Ergebnis dennoch zufrieden, aber: „Für 2022 peilen wir wieder die Schwarze Null an!“ So stellte das Gremium den Abschluss für 2020 fest und erteilte den Verantwortlichen einstimmig die Entlastung.

Im Jahr 2022 wird der Brandschutz weiter ertüchtigt

Ungeteilte Zustimmung erfuhr dann auch der Wirtschaftsplan für 2022. Einen mit rund 100 000 Euro hohen Kostenaufwand werd die Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen fordern. Im übrigen gehe das Heim auch weiterhin von hoher Auslastung und einem dann geringeren Einsatz von Fremdpersonal aus. Insgesamt seien negative Ergebnisse durch ausreichende liquide Mittel gut aufzufangen. Der Stiftungsrat nahm ferner den Zwischenbericht für das laufende Finanzjahr 2021 zur Kenntnis. Hier steuere man erneut auf ein negatives Ergebnis von diesmal circa 120 000 Euro zu.

Doppelzimmer in der Pandemie schwer nachzubelegen

Heimleiter Frank Grundkötter erläuterte dazu, dass es – neben den fortbestehenden personellen Problemen – aufgrund der Corona-Lage schwierig sei, freiwerdende Heimplätze unmittelbar nachzubelegen. Auf SÜDKURIER-Nachfrage erläutert er, dass das Problem ausschließlich freiwerdende Doppelzimmer betreffe: Mit Blick auf Corona täten sich die Menschen schwer, mit anderen, ihnen zunächst Unbekannten, ein Doppelzimmer zu bewohnen. Dafür kämen derzeit also nur Ehepaare in Frage, von denen es unter den Bewerbern nicht so viele geben. Bei Einzelzimmern sei das schnelle Nachbelegen unschwierig, sagt Grundkötter.

Die Pflegebedürftigkeit der Bewohner nimmt zu

Die Pandemiejahre zeitigen in Wespach auch einen Anstieg der Sterbefälle: von 21 im Jahr 2019 bis auf derzeit schon 27 Fälle. Laut Grundkötter hat der Anstieg allerdings nichts mit der Pandemie zu tun. In Wespach hat es ihm zufolge als eines der wenigen Heime weit und breit bisher keine an COVID Verstorbene gegeben. „Darüber sind wir sehr froh und auch ein bisschen stolz“, sagt Grundkötter. Der Grund ist ein anderer: Es gibt in allen vergleichbaren Heimen den Trend, dass die Menschen älter sind, bevor sie einen Heimplatz belegen. Sie bleiben also länger zuhause als früher und nehmen die Pflege von Angehörigen oder ambulanten Diensten, die auch von Wespach angeboten werden, in Anspruch. Dadurch steigt der Altersdurchschnitt der Heimbewohner, die Pflegebedürftigkeit nimmt zu und die Verweildauer der alten Leute – bis zu ihrem Versterben – sinkt, wie Grundkötter erklärt.

Zum Abschluss der Sitzung informierte Bürgermeister Härle die Stiftungsräte noch kurz über die geplante Platzierung eines Bauwagens für einen Waldkindergarten im direkten Umfeld des Heimes. Die Beteiligten erhoffen sich von dieser Idee positive Synergieeffekte zwischen den Generationen.