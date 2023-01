Salem vor 24 Minuten

So bewerten Polizei und DRK den Einsatz bei den Trauerfeiern für Max Markgraf von Baden

Tief lässt sich die Polizei nicht in die Karten schauen. Das bleibt auch nach den Trauerfeiern für den Verstorbenen so. Einige Details gibt sie aber in Bezug auf den Großeinsatz preis. Ebenso das DRK Salemertal.