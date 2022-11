Die 71-jährige Silvia aus Salem hat Blutkrebs. Sie braucht dringend eine Stammzellspende, um zu überleben. Für die Familie ist es eine schwierige Zeit. Die Mitglieder sind eng zusammengerückt und bleiben gerade unter sich, weshalb sie auch Silvias Nachnamen nicht bekannt geben. Die Mutter und stolze Oma hat nur ein Ziel. Sie möchte gesund werden und ihre Enkelin Klara-Sophie aufwachsen sehen. Da die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ bislang erfolglos ist, setzen Silvias Familie und ihr Freundeskreis alle Hebel in Bewegung, um zu helfen.

Gemeinsam mit der DKMS, einer gemeinnützigen GmbH, die weltweit dabei hilft, Blutkrebspatienten mit einer Stammzelltransplantation eine Heilung zu ermöglichen, organisiert die Familie eine Online-Registrierungsaktion. Die DKMS ruft in einer Mitteilung zur Hilfe auf: Wer Silvia und anderen Patienten helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter werden.

Registrierung und Spenden Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und diesen anschließend per Post zurücksenden. Im Labor können damit die Gewebemerkmale bestimmt werden. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung. Besonders wichtig: Die Wattestäbchen sollten nach dem Wangenschleimhautabstrich zeitnah zurückgesendet werden. Erst wenn die Gewebemerkmale im Labor bestimmt wurden, stehen Spender für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung. Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jedes Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen. DKMS Spendenkonto: IBAN: DE48 7004 0060 8987 0003 88; Verwendungszweck: Silvia/SIF001

Das ist Silvias Geschichte

Silvia liebt Unternehmungen in der Natur. Ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, Silvia ist gern unterwegs. Am liebsten verbringt sie ihre Zeit im Zillertal. Oben auf dem Gipfel spürt sie die Stärken der Natur, die unendliche Weite und genießt den einzigartigen Ausblick. Doch aus dem Nichts heraus erhält Silvia die Diagnose Leukämie, Blutkrebs.

Silvia ist gerne in der Natur. | Bild: DKMS

Sie, die gerne ihre Zeit mit der fünfjährigen Enkelin Klara-Sophie verbringt, mit ihr bastelt, malt und ihr die Welt zeigt. Sie, die so gerne auf Musikfeste geht und oftmals die Letzte ist, die das Fest verlässt. Sie, die sich schwertut, jemanden um Hilfe zu fragen und niemanden zur Last fallen möchte, braucht nun Hilfe.

Silvias Tochter Sabrina Mahl wird in der Mitteilung der DKMS zitiert: „Meine Mutter ist immer für alle und jeden da. Sie hat mir eine wunderschöne Kindheit ermöglicht und mir so viel Liebe gegeben. Die gleiche Liebe schenkt sie jetzt meiner Tochter Klara-Sophie. Meine Mutter ist die herzlichste Oma, die man sich nur wünschen kann. Ein Leben ohne sie, ist für uns alle unvorstellbar.“

Silvia mit ihrer Enkelin Klara-Sophie. | Bild: DKMS

Silvia lässt sich trotz der Schockdiagnose nicht unterkriegen. Sie gibt nicht auf und kämpft. „Wir alle stehen immer noch unter Schock. Die einzige Chance für meine Mutter ist jetzt eine Stammzellspende. Die Suche nach dem oder der perfekten Spenderin ist aber schwierig und vergleichbar mit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Daher bitte ich alle von Herzen: Registriert euch“, appelliert Tochter Sabrina Mahl.

Silvia kann nur überleben, wenn es einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. „Wir hoffen, dass wir mit unserem Aufruf die Menschen wachrütteln und aufklären können zum Thema Stammzellspende. Je mehr Menschen sich registrieren lassen, desto größer sind die Überlebenschancen für alle suchenden Patienten weltweit. Denn nur wer registriert ist, kann auch als Lebensretter gefunden werden“, betont Mahl.