von Miriam Altmann

Kein Herd, kein Geld – kein Essen? Fast ein Jahr lang plagte sich die zweifache Mutter mit dem defekten Elektrogerät herum: „Statt 20 Minuten hat das Kochen eine Stunde gedauert“, erinnert sich die 45-jährige Salemerin. Als der Herd komplett den Geist aufgab, war schnelle Hilfe gefragt. „Ich habe von der Mitbürgerhilfe eine Küchenzeile bekommen“, berichtet die Alleinerziehende erleichtert und dankbar. Ihr selbstverdientes Geld habe für Sonderausgaben nicht gereicht, von ihrem Ex-Mann sei nichts zu erwarten gewesen. Da sie Repressalien zu fürchten hat, wird ihr Name zu ihrem Schutz nicht genannt.

Initiativen arbeiten eng zusammen

Hildegard Sasse kennt die zweifache Mutter schon lange und ist froh, dass sie mit dem Verein Mitbürgerhilfe unkompliziert tätig werden konnte: „Über Kontakte haben wir eine vernünftige, bezahlbare Küchenzeile bekommen“, erklärt die Vereinsvorsitzende und merkt an: „Das sind die Netzstrukturen, die man braucht.“ Ein wichtiger Partner ist für die 68-Jährige der Salemer Helferkreis für Geflüchtete, denn man unterscheide nicht nach Ethnie, wenn jemand Sorgen habe. Klaus Meyer, den sie als Intensivhelfer vorstellt, stimmt zu: „Wir arbeiten relativ grenzenlos“, sagt der 68-Jährige, „wo es Berührungspunkte gibt, setzen wir uns zusammen.“

So kann man die Initiativen unterstützen Mitbürgerhilfe Der gemeinnützige Verein Mitbürgerhilfe Salem setzt sich seit 2018 für sozial benachteiligte Familien und Einzelpersonen ein. Er gewährt in Salem, Frickingen, Deggenhausertal und Heiligenberg schnelle Hilfe in finanziellen Notsituationen und längerfristige Unterstützungen zur Verbesserung der Lebenssituation. Neben den Beiträgen der aktuell 50 Mitglieder sind es vor allem die Spenden, die die Arbeit des Vereins ermöglichen. Konto: Mitbürgerhilfe Salem; Bank: Sparkasse Salem-Heiligenberg; IBAN: DE49 6905 1725 0002 0606 06 Helferkreis Der Helferkreis Salem fand sich 2015 zusammen und besteht derzeit aus einem harten Kern von acht Aktiven. Ziel ist es, Geflüchtete bei der Integration in die Gemeinde zu unterstützen – zum einen als Spontanhilfe für Neuankömmlinge, zum anderen als längerfristige Begleitung von Familien. Ansprechpartner ist Jürgen Jung, Telefon 0 75 53/7683, E-Mail helferkreissalem@t-online.de

Weniger Helfer, mehr Geflüchtete

Der Helferkreis fand sich 2015 aus vielen Freiwilligen zusammen, um Geflüchteten die Integration in die Gemeinde zu erleichtern. Seitdem sei die Zahl der Helfer gesunken, „aber die Zahl der Flüchtlinge nicht“, schildert Meyer die aktuelle Situation. Die verbliebenen Helfer besuchen regelmäßig Familien und auch die Sammelunterkünfte, in denen Geflüchtete leben. „Der zuständige Sozialarbeiter ist nicht jeden Tag da und abends auch nicht“, begründet der 68-Jährige. Das Vertrauen der Hilfesuchenden habe er sich erarbeiten müssen: „Ich hatte gegen den Verdacht zu kämpfen, dass ich irgendwelche Interessen vertrete“, berichtet der Ehrenamtliche über seine Anfangszeit.

Menschen bleiben in der Selbstverantwortung

Gemeinsam ist beiden Unterstützerkreisen, dass sie nur tätig werden dürfen, wenn die Betroffenen eingewilligt haben, erklärt Hildegard Sasse. Dann aber werde nicht unterschieden, wem und aus welchem Grund geholfen wird. „Das Leid ist überall“, formuliert es die 68-Jährige lapidar. So erzählt sie von einem Mann mit ausländischen Wurzeln, der einen Vertrag unterschrieben hatte, welcher ihn zu erdrücken drohte. Als nach einem Jobverlust auch die Miete nicht mehr gesichert war, griff die Mitbürgerhilfe ein. „Wichtig ist, dass wir nur Teilhilfen leisten können, die eine Notsituation abfedern, damit die Spirale der Belastung an Fahrt verliert“, macht die Vorsitzende deutlich. Dass die Menschen in der Selbstverantwortung bleiben, sei außerdem wichtig für das Selbstwertgefühl.

Guter Kontakt zu Behörden und Banken

Klaus Meyer schildert einen anderen Fall: „Ich wurde von einer Amtsperson gefragt, ob ich mich bei einem Herrn melden könnte, dessen Konto von einem Inkasso-Unternehmen geplündert wurde.“ Während sich die Mitbürgerhilfe um die Miete und die Stromrechnung kümmerte, habe er dem Mann geholfen, einen Termin bei der Schuldnerberatung des Landratsamts zu bekommen und ein Pfändungskonto zu eröffnen. „Die Bank hat sofort mitgespielt“, lobt Klaus Meyer den menschlichen Umgang. Der Vorteil sei, dass ihr guter Ruf die Ehrenamtlichen trage. Auch Hildegard Sasse betont, es sei bekannt, dass sie sehr genau hinschaue: „Alle Hilfen erfolgen nach einer Bedürftigkeitsprüfung“, macht sie deutlich. „Aber wenn jemand vor meiner Tür steht und nicht weiß, was er seinen Kindern zu essen geben soll, glaube ich das.“

Jährlich rund 40.000 Euro für Hilfe in Notlagen nötig

Um weiterhin für Notleidende da sein zu können, brauchen auch Helfende Unterstützung: Im vergangenen Jahr konnte die Mitbürgerhilfe Menschen in Notlagen mit 40.000 Euro unterstützen, im laufenden Jahr nähert man sich dieser Zahl an. „Wir merken, dass verstärkt Nebenkostenrechnungen und Mieterhöhungen auflaufen, die man nicht wie selbstverständlich überweisen kann“, verweist Sasse auf einen steigenden Bedarf. Ein Sicherheitspolster habe der Verein nicht, daher freue sie sich über jede Spende und jedes neue Mitglied. „Es ist ein unendlich gutes Gefühl, die Welt ein Stück zu bereichern“, wirbt die engagierte Rentnerin. Und als sie die 45-jährige Alleinerziehende anblickt, meint sie: „Ich sehe an ihrem Strahlen, es ist gut so.“