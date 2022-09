50 Euro entlockt: Ein 81-jähriger Mann aus Salem ist am Mittwoch Opfer einer Betrugsmasche geworden. Wie die Polizei mitteilt, habe sich ein unbekannter Täter als entfernter Bekannter des Seniors ausgegeben – und ihm so Bargeld entlockt. Der 81-Jährige wurde in der Nähe der Breslauer Straße in Salem-Mimmenhausen von einem etwa 30-jährigen Mann angesprochen.

Betrüger gibt sich als Sohn eines Bekannten aus

Der Mann gab sich als Sohn eines Bekannten aus und schenkte dem Senior zunächst angeblich wertvollen Schmuck. Anschließend begleitete der Betrüger den 81-Jährigen in dessen Wohnung. Bevor der Unbekannte von dort wieder aufbrach, bat er um Geld für seine angebliche Heimfahrt nach Italien, woraufhin der Senior ihm 50 Euro gab.

Der Betrüger wird als etwa 30 Jahre alt und kräftig beschrieben mit schwarzem Haar, Vollbart und südländischem Aussehen. Er habe eine schwarze Stoffhose und ein weißes Hemd getragen. Unterwegs war er mit einem dunklen Kleinwagen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die am Mittwoch gegen 11 Uhr rund um die Breslauer Straße in Salem-Mimmenhausen etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon: 07553/82690.