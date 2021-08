von Mardiros Tavit

Der Bau des neuen Salemer Kindergartens hat begonnen. Mit einem symbolischen Spatenstich haben die Salemer Honoratioren zusammen mit Kindergartenkindern den Baubeginn gefeiert. In Anwesenheit von Eltern und Kindern hielten Bürgermeister Manfred Härle und Bauunternehmer Manfred Löffler jeweils eine kurze Ansprache.

Eltern und Kinder lauschen den Worten von Bürgermeister Manfred Härle (rechts, weißes Hemd). | Bild: Mardiros Tavit

Der neunte Kindergarten in Salem

Schon zum neuen Kindergartenjahr im Herbst 2022 soll der Kindergarten im Neubaugebiet Stefansfeld-Ost in Betrieb genommen werden. Es werde der neunte Kindergarten der Gemeinde Salem, sagte Bürgermeister Härle beim Spatenstich. Daran beteiligten sich neben dem Schultes auch die Kindergartenleiterin, Gemeinderäte, der Ortsbaumeister, die beiden Architekten und der Bauunternehmer. Letzterer hatte den Spatenstich technisch vorbereitet. Dabei hatte Löffler auch an die Kinder gedacht und für sie kleine Schaufeln bereit gestellt. Die Kleinen waren dann beim Erde schaufeln hochmotiviert dabei.

Neben den großen Spaten sind auch kleine Schaufeln für die Kinder vorbereitet. Die Nutznießer des Neubaus lassen sich nicht lange bitten und schaufeln gleich drauf los. | Bild: Mardiros Tavit

Am Ende soll der Neubau die Gemeinde etwa 6,8 Millionen Euro kosten. Wobei in der ersten Ausschreibungsphase Aufträge in Höhe von rund 2,6 Millionen vergeben wurden.

Das Los für die Erd- und Rohbauarbeiten hat das Bauunternehmer Löffler aus Hohentengen mit seinem Angebot von 1,46 Millionen Euro gewonnen. Die Aufträge für die Heizungs-, Sanitär und Lüftungsarbeiten wurden an die Salemer Firma „tga bodensee gmbh“ vergeben. Diese haben ein Gesamtvolumen von 582.500 Euro.

Bauunternehmer Manfred Löffler hat das Treffen vorbereitet. | Bild: Mardiros Tavit

Manfred Härle unterstrich in seiner Rede die Wichtigkeit des Verbundes der Salemer Kindergärten in der Sozialpolitik der Gemeinde. In der Zukunft bleibe die Versorgung der jungen Familien mit Kindergartenplätzen ein Anliegen der Gemeinde. „Wir können gar nicht so schnell bauen, wie die Nachfrage wächst“, sagte der Bürgermeister.

Der neue Stefansfelder Kindergarten wird in Hybridbauphase errichtet, also in einer Mischform aus traditionellem Mauerwerk und einer ökologischen Holzkonstruktion. Er wird Platz für sechs Gruppen bieten, zwei davon für die Altersgruppe von null bis drei Jahren.

Der Entwurf für den neuen Kindergarten in Stefansfeld. | Bild: Dipl.-Ing. Fritz Hack