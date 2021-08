Schon der Titel des historischen Romans „Das Vermächtnis des Konstanzer Kräuterbuchs“ von Marcel Rothmund lässt eine spannende Geschichte aus der Region vermuten. Hauptschauplatz ist ein wohlgemerkt erfundener, abgelegener Hof in Ernatsreute bei Überlingen. Dass sich sein Historienkrimi um eine heilkundige Kräuterfrau und ein Uraltbuch aus dem Kloster der Hildegard von Bingen rankt, ist Rothmunds besonderem Interesse geschuldet.

Schon als Kind den Dachboden der Großeltern erforscht

Er selbst hat ein Masterstudium in Geschichte absolviert und ist sozusagen von Haus aus an historischen Themen und alten Kulturen fasziniert. Schon als Kind hat er gern seinen Leutkircher Großeltern gelauscht, wenn diese Geschichten von Früher erzählten. Oft sei er auf deren Dachboden gestiegen, um alte Fotos und Bücher anzuschauen, erzählt Rothmund. „Das hat für mich etwas von einer Schnitzeljagd“, erklärt er seine Passion.

Eingenommen ist der 36-Jährige dabei nicht nur von den geschichtlichen Ereignissen. „Die Schicksale der Menschen, wie sie in früheren Zeiten ihr Leben gemeistert haben, und auch die technische Entwicklung interessieren mich genauso“, verrät der junge Autor.

Beim Besuch im Museum inspiziert Marcel Rothmund interessiert die aufgehängten Kräuter in der historischen Küche. | Bild: Martina Wolters

Der erste Roman fußt auf seiner Begeisterung für alte Kräuterbücher

Die Idee für sein erstes Buch rührt auch von seiner Begeisterung für alte Kräuterbücher her. Während seines Geschichtsstudiums hörte er einige Vorlesungen zu der naturheilkundigen Benediktinerin Hildegard von Bingen. Ein konkreter Auslöser für seine erste Romangeschichte war aber ein Besuch in einer Heilkundepraxis. Er habe in dem Praxisraum gesessen und auf die betreffende Ärztin gewartet, als sein Blick auf einen zugezogenen Vorhang fiel. „Da ist meine Fantasie mit mir durchgegangen“, erinnert sich Rothmund an Bilder, die sofort in ihm aufstiegen: Was könnte sich hinter dem zugezogenen Vorhang verbergen?

Über den Autor Marcel Rothmund wurde 1985 in Friedrichshafen geboren und wuchs in Salem auf. Er studierte Geschichte in Konstanz und Heidelberg. Seither ist er in der Unternehmenskommunikation tätig und hat dort journalistische Erfahrungen gesammelt, zum Beispiel als Redaktionsleiter eines Mitarbeitermagazins. Er lebt derzeit in der Nähe von Kreuzlingen. Dennoch bleibt er seiner Heimatgemeinde Salem treu. Er ist hier weiterhin im Musikverein Neufrach aktiv, wo er als Hornist und Moderator unterhält. Zum 100. Vereinsgeburtstag 2019 hatte Rothmund die Vereinsannalen durchstöbert und eine Chronik erstellt. Im Mittelstenweiler Dorftheater gehört er seit einigen Jahren zum Ensemble. „In den Theaterrollen werde ich zur Rampensau“, verrät der sonst eher zurückhaltend wirkende Marcel Rothmund. Was ihm beim Dorftheater gefalle: „dass oft im Probespiel aus der Situation heraus noch etwas Neues entsteht“. Ende 2019 zog er um auf die andere Seeseite. Musikverein und Theatergruppe bleibt er im Wechsel dennoch erhalten.

In seinem Buch misst er einem Vorhang im Haus der Kräuterfrau und Hauptfigur große Bedeutung bei. Raum für Fantasie und Spekulationen lieferte Marcel Rothmund auch das medizinische Werk „Liber compositae medicinae“ von Hildegard von Bingen. Es sei nicht eindeutig zuzuordnen und es handele sich möglicherweise um ein verloren geglaubtes Buchwerk. Bei Rothmund bildet es sozusagen das historische Grundgerüst für die Story um das vermeintliche Konstanzer Kräuterbuch.

Sepp Schelshorn führt Marcel Rothmund durch sein Bauernmuseum, eine komplett eingerichtete Wohnung plus Stall, Scheune und Werkstätten. | Bild: Martina Wolters

Einen Großteil seines Schaffens hat der Roman-Autor aber jenseits der Fantasie und ganz real mit Recherchearbeit zugebracht. Schließlich soll sein Historienroman nah an der geschichtlichen Realität liegen, war sein Anspruch. “Die damalige Zeit soll möglichst authentisch rüberkommen“, sagt Marcel Rothmund bei einem Fototermin im Museum für bäuerliches Handwerk und Kultur in Wilhelmsdorf.

Überlingen Im neuen Roman taucht die Überlinger Kunsthistorikerin Marion Harder-Merkelbach tief in die Geschichte Überlingens und des Bodensees ein Das könnte Sie auch interessieren

Das Recherchieren ist ihm nicht schwergefallen. Er kenne es aus seinem Geschichtsstudium sowie aus seiner anschließenden journalistischen Tätigkeit, erläutert Rothmund. Nachgeforscht hat er in Fachbüchern und in theologischen Lexika. Für die Lokalgeschichte zog er das Lippertsreuter Dorfbuch und eine kleine Schrift aus Ernatsreute zu Rate. Inspirationen holt er sich ferner in bäuerlichen Museen.

Stadtarchivar Walter Liehner und Dekan Peter Nikola beantworteten Fragen

Trotz allen Hintergrundwissens habe er zusätzlich konkrete Ansprechpartner gebraucht, beispielsweise für technische oder religiöse Fragen. Bei Stadtarchivar Walter Liehner in Überlingen habe er sich Rat geholt und bei Dekan Peter Nicola. Der Dekan habe ihm beispielsweise geschildert, wie ein Taufritus in früheren Zeiten ablief. Eine in seinem Roman vorkommende Taufe hat Rothmund detailliert aufgeschrieben, vom Taufexorzismus gegen böse Geister bis hin zum Entzünden der Taufkerze.

Der historische Roman von Marcel Rothmund ist beim Gmeiner-Verlag Meßkirch erschienen. | Bild: Martina Wolters

Beim Lesen fällt die Liebe zum Detail auf

Überhaupt springt Rothmunds Liebe zum Detail beim Lesen ins Auge. Ob er Personen und ihre Kleider beschreibt, Orte oder etwa die Technik einer Dampfmaschine, immer erscheinen sie äußerst präzise. „Weil ich selber von der Materie so begeistert bin, musste ich sogar darauf achten, für den ein oder anderen Leser nicht zu sehr ins Detail zu gehen“, erinnert sich Marcel Rothmund. Geholfen habe ihm dabei sein Lektor Daniel Abt vom Gmeiner-Verlag. Auch er habe Geschichte studiert, komme ebenfalls aus der Region und habe ihm hilfreiche Tipps gegeben.

Auch der zweite Roman spielt wieder vor 100 Jahren in der Bodenseeregion

Mit den gerade veröffentlichten rund 350 Seiten seines ersten Romans ist der gebürtige Friedrichshafener durchaus zufrieden. Zündende Ideen für ein zweites Buch gibt es schon und er arbeitet bereits daran. Näheres will der in Salem aufgewachsene Autor noch nicht verraten. Nur so viel, dass die Handlung wieder vor 100 Jahren in der Bodenseeregion spielt.