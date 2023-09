Mit 456.000 Euro Überschuss schließt das Geschäftsjahr 2022 der Netzgesellschaft Seeallianz ab. „Nach wie vor läuft der Geschäftsbetrieb sehr ordentlich“, berichtete Geschäftsführer Michael Lissner im Gemeinderat. Dennoch habe man entschieden, dass es dieses Mal keine Ausschüttung geben werde. „Wir haben die Situation, dass sich die Zinssätze verfünffacht haben“, begründete er. „Gleichzeitig brauchen wir zehnfache Investitionen ins Netz, um die Energiewende zu schaffen.“ Die Ansparung steigere aber auch den Wert des Unternehmens, dessen größter kommunaler Gesellschafter mit 15,7 Prozent der Anteile Salem ist. „Damals haben Sie eine Million Euro gegeben – die sind heute deutlich mehr wert“, betonte Lissner.

Als die Seeallianz 2018 das Stromnetz in den beteiligten Gemeinden übernahm, wurde dessen Betrieb an die Netze BW verpachtet. Konzessionsmanager Jens Schwarz informierte die Ratsmitglieder über den Stand des Netzausbaus: Bei einem Stromnetz mit einer Gesamtlänge von knapp 295 Kilometern steigere man den Kabelanteil stetig: „Das ist schöner fürs Ortsbild und besser für die Versorgungssicherheit“, begründete er die Abkehr von Freileitungen. Für die Zukunft kündigte Schwarz an, dass die Energiewende aufgrund der dezentralen Stromerzeugung die Komplexität im Verteilnetz erhöhen werde.

Bürgermeister Manfred Härle erwähnte den geplanten Stromnetzcheck als eine der fünf Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung. Schwarz erläuterte, dass das Netz noch nicht für die künftigen Anforderungen bereit sei: „Dann hätten wir das Geld damals falsch eingesetzt, da wir das heute noch nicht brauchen.“ Man richte den Blick allerdings auf künftig mögliche Engpässe. „Die Entscheidung, ob Sie den Check beauftragen, liegt bei Ihnen, aber wenn Sie von uns begleitet werden, sind Sie gut dabei.“

Klaus Bäuerle (GoL) bemängelte, dass die Gemeinde als Mitinhaberin des Netzes nicht zu wirtschaftlichen Konditionen einspeisen könne. Die Referenten verwiesen auf gesetzliche Leitplanken: „Wir können uns nicht über die Grundsätze der Regulierung hinwegsetzen, sonst haben wir keine Gesellschaft mehr, die sich selbst trägt“, meinte Lissner. Petra Herter (CDU) kritisierte die mangelhafte Infrastruktur: „Wir setzen uns Ziele und wissen genau, selbst wenn alle Bürger sich daran halten wollen, dass wir den Strom nicht wegkriegen.“ Der Verzicht auf Investitionen könne daher nicht die einzige Handlungsmöglichkeit sein. Lissner bestätigte, dass man nur auf Verbandsebene politisch etwas erreichen könne. Außerdem entkräftete er Henriette Fiedlers (FWV) Befürchtung, dass die Gemeinde für den Netzausbau bezahlen müsse. Arnim Eglauer (SPD) abschließend: „Es war richtig, das in die kommunale Hand zu nehmen.“