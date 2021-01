Ziel von fortgesetzten Sachbeschädigungen wurde in den letzten Wochen ein nicht bewohntes Bauernhaus in der Dorfbachstraße im Salemer Teilort Rickenbach, teilt die Polizei am Freitag, 8. Januar 2021 mit. Unbekannte Täter haben nach und nach sämtliche Fensterscheiben des leerstehenden Anwesens zertrümmert. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 5000 Euro. Personen, die im dortigen Bereich Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, bitten die ermittelnden Beamten, sich beim Polizeiposten Salem unter Telefon 0 75 53 / 826 90 zu melden.