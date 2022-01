Wer in den vergangenen Wochen auf der Landstraße 201 zwischen Mühlhofen und Mimmenhausen unterwegs war, konnte sehen, dass die Weiher direkt an der Straße teilweise komplett leergelaufen waren. Mittlerweile hat der Bifangweiher bereits wieder Wasser, aber der Olsenweiher ist noch immer leer und der vordere Killenweiher hat extrem wenig Wasser. Es sind aber noch mehr von den insgesamt elf Salemer Klosterweihern leer.

Der obere Nellenfurtweiher liegt direkt neben dem unteren Nellenfurtweiher und ist komplett gefüllt. | Bild: Reiner Jäckle

„Es handelt sich in der Regel um ein ganz normales Abfischen“, erklärt Günter Vollmer, Vorsitzender der Ortsgruppe des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) aus Uhldingen-Mühlhofen. „Allerdings sollten die Weiher dann wieder zeitnah gefüllt werden.“ Dies sei vor allem im Sinne der Wasservögel, der Muscheln und der Amphibien, die in den vergangenen Jahren spürbar abgenommen haben, sehr wichtig.

Dass die Weiher leerlaufen und abgefischt werden, sei durchaus wichtig. In regelmäßigen Abständen finden auch sogenannte Winterungen statt, bei denen das Wasser erst wieder bis März in die Weiher gelassen wird. Dadurch können die Böden richtig durchfrieren und die Weiher intakt gehalten werden. Die Leerstände nach einem Abfischen seien aber doch erstaunlich lange.

Der Olsenweiher bei Mühlhofen ist bereits seit Oktober leer, in jenem Monat ist auch dieses Bild entstanden. | Bild: Reiner Jäckle

„Heute gibt es dort so gut wie nichts mehr“

SÜDKURIER-Leserin Renate Kittelmann aus Oberuhldingen ist in der Nähe des Egelsees aufgewachsen, der auch als Kaltbrunnenweiher bekannt ist. „Als ich als Kind vor allem am Egelsee spielte, haben wir immer jede Menge Laich gefunden, heute gibt es dort so gut wie nichts mehr“, berichtet sie. Außerdem höre sie auch so gut wie keine Frösche mehr. „Als ich vor acht Jahren wieder nach Oberuhldingen zurückkam, gab es nachts regelrechte Froschkonzerte“, erinnert sie sich. „Heute ist es nachts still.“

Der Egelsee hat mittlerweile wieder Wasser, aber Wasservögel sind dort kaum welche zu sehen. | Bild: Reiner Jäckle

Gerade hinsichtlich des Egelsees in Oberuhldingen habe sie beobachtet, dass er etwa zwei Jahre lang ohne Wasser war. In dieser Zeit sei der Pflanzenbewuchs enorm gewesen. „Man hat fast gar nicht mehr erkannt, dass es eigentlich ein Weiher war“, schildert Renate Kittelmann. Kurz bevor dann wieder Wasser eingelassen wurde, habe man das Gras gemäht, die Weiden wachsen aber immer noch über das Wasser hinaus.

Heimat vieler Wasservögel und anderer Tiere

Die Oberuhldingerin hat sich nach einem Artikel zum Thema Amphibien-Rückgang im SÜDKURIER gemeldet. Die leeren Salemer Klosterweiher könnten durchaus auch dazu beigetragen haben. Durch die lange Zeit ohne Wasser leiden aber nicht nur die Amphibien, denn an den Weihern sind auch zahlreiche Wasservögel und andere Tiere beheimatet. Für die sind so lange Leerstände nicht einfach, vor allem, wenn sie mehrere Monate dauern, sagt Günter Vollmer.

Renate Kittelmann berichtet sogar von einem spürbaren Rückgang der Artenvielfalt: „Vor einigen Jahren konnte ich Eisvögel und sogar seltene Schwarzhalstaucher beobachten. In diesem Jahr habe ich sie nicht mehr gesehen.“ Immer wieder zu Gast sind am Egelsee auch Zwergtaucher, Tafel- und Reiherenten sowie Krickenten.

Ein Eisvogel, der an den Nellenfurtweihern gebrütet hat und dort auch aufgenommen wurde. | Bild: Rainer Kittelmann

Salemer Klosterweiher Das Gebiet umfasst elf Weiher und weist eine Fläche von 124 Hektar auf. Die eingebetteten Weiher, unter anderem Bifangweiher, Egelsee, Killenweiher, Markgräfinweiher, Martinsweiher, Olsenweiher und Engeweiher, sind über Gräben sowie den Nellenfurterbach und den Torpenbach miteinander verbunden. Die Weiher dienten schon zur Zisterzienserzeit als Fischweiher. Damals wurden bereits Karpfen, Forellen, Schleie und Hechte gezüchtet. Heute ist der Bereich als Vogelschutzgebiet „Salemer Klosterweiher“ ausgezeichnet. Teile davon berühren sogar die FFH-Gebiete „Bodenseehinterland bei Überlingen“ und „Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf“ sowie die Landschaftsschutzgebiete „Salem-Killenweiher“ und „Bodenseeufer“. FFH-Gebiete Die Abkürzung FFH steht für Fauna-Flora-Habitat. Ein FFH-Gebiet wurde nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie als ein spezielles europäisches Schutzgebiet in Natur- und Landschaftsschutz ausgewiesen. Dort stehen Pflanzen (Flora), Tiere (Fauna) und Lebensraumtypen (Habitate) unter ganz besonderem Schutz. FFH-Gebiete bilden gemeinsam mit den europäischen Vogelschutzgebieten das Netzwerk Natura 2000. Mit 27.000 Schutzgebieten, die etwas mehr als 18 Prozent der Landfläche der Europäischen Union umfassen, ist das Netzwerk Natura 2000 das größte grenzüberschreitende, koordinierte Schutzgebietsnetz weltweit. Es leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz der biologischen Vielfalt in der EU.

Fischereiliche Nutzung unter Beachtung der Naturschutz-Ziele erlaubt

Die Salemer Klosterweiher befinden sich in Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebieten (FFH-Gebieten), für die der Landschaftserhaltungsverband zuständig ist. Dort wird geschaut, dass die Natura-2000-Managementpläne umgesetzt werden. „Es ist korrekt, dass in den Weihern viele seltene und geschützte Tier- und Pflanzenarten vorkommen, die auf eine passende Wasserführung angewiesen sind“, bestätigt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes. „Allerdings handelt es sich bei den Weihern nicht um natürliche Gewässer, sondern um eine Form der Nutzung von Flächen, wie bei der Land- oder Forstwirtschaft.“

Bei den Überlegungen des Naturschutzes seien somit die Interessen der Eigentümer mit zu berücksichtigen. Es gebe daher seit 2010 Vereinbarungen zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Weiher-Besitzern, die eine fischereiliche Nutzung der Weiher unter besonderer Beachtung von Naturschutz-Zielen erlaube.

Spätestens im März müssen die Weiher wieder gefüllt sein

Um eine extensive Weiherwirtschaft zu betreiben, muss es regelmäßige Winterungen und Sömmerungen geben, also das Trockenfallenlassen im Winter beziehungsweise im Sommer. Allerdings müsse immer eine kleine Restwassermenge im Becken verbleiben. „Dies dient nicht nur der Desinfektion des Weihergrundes, sondern auch der Mineralisation und dem Abbau des Faulschlamms“, erklärt Robert Schwarz. „Für die Winterungen gibt es eine definierte Maximalweiheranzahl je Winter und Weiherkette. Spätestens im Laufe des März müssen die Weiher wieder gefüllt sein.“

Günter Vollmer vom BUND sagt, dass diese Winterungen eigentlich alle fünf Jahre völlig ausreichend seien. Außerdem sei die Vorgabe, dass die Weiher bis März wieder gefüllt werden sollen, nicht gut, denn die Amphibienwanderungen beginnen durch den Klimawandel mittlerweile schon regelmäßig Mitte Februar. Wenn die Tiere dann an Weiher ohne Wasser kommen, haben sie keine Chance mehr zu laichen.

„An allen Weihern, die nicht für eine Winterung vorgesehen sind, sind die Mönchbretter möglichst bald nach dem Abfischen zu stecken, um wieder als Weiherlebensraum zur Verfügung zu stehen“, steht in der Vereinbarung mit den Pächtern der Weiher. Als Mönch wird der regulierbare Ablauf bezeichnet. „Der Landschaftserhaltungsverband ist hierzu in jedem Herbst in regelmäßigen Austausch mit den Weiher-Besitzern“, betont Robert Schwarz und sagt abschließend: „In diesem Jahr wurden nach mehreren Abstimmungen mit den Weiher-Besitzern alle Vereinbarungen eingehalten.“