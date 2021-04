Der Salemer Gemeinderat beschäftigt sich am Montag mit der Ausweisung von lokalen Gewerbeflächen in den Teilorten Stefansfeld, Mimmenhausen, Neufrach, Weildorf und Beuren. Die Prüfung ist nach Angaben der Verwaltung auf Anfrage der CDU-Fraktion erfolgt. Von einem Antrag ist weder in der Veröffentlichung im Amtsblatt vom 9. April noch in der aktuellen Sitzungsvorlage die Rede.

„Weiße Flecken“ an verschiedenen Standorten in Salem wurden ermittelt

Ermittelt wurden die sogenannten „weißen Flecken“, wie es die Verwaltung ausführt. Diese sind demnach am Ortseingang Neufrach, Zufahrt Bermatingen; am Ortseingang Mimmenhausen, Zufahrt Uhldingen-Mühlhofen/Biegenöschle; an der Ortsausfahrt Mimmenhausen und der Ortseinfahrt Stefansfeld; an der Ortseinfahrt Weildorf, Zufahrt über die Hardtwaldkreuzung; an der Ortseinfahrt Beuren, aus Weildorf kommend; sowie an der Ortsausfahrt Beuren, Fahrtrichtung Heiligenberg.

Folgender Beschlussvorschlag wird dem Gemeinderat unterbreitet: Laut Sitzungsvorlage soll das Gremium die Ausführungen zur Kenntnis nehmen und die Ausweisung und Priorisierung von möglichen Gewerbestandorten in den Teilorten vorberaten, sich über die rechtliche Umsetzbarkeit der priorisierten Standorte austauschen und schließlich die Verwaltung beauftragen, in Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern einzutreten.

Salem Gemeinde übermittelt an den Regionalverband: In Salem ist kein Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe gewollt

Es stellt sich die Frage, ob der Gemeinderat sich mehrheitlich auf ein einheitliches Vorgehen einigen wird. Denn: Die Verwaltung spricht im Amtsblatt vom 9. April davon, dass sich das Gremium mehrheitlich gegen die Rücknahme des regionalen Grünzugs zwischen Neufrach und Buggensegel ausgesprochen habe.

„Das heißt, eine Weiterentwicklung des zentralen Gewerbegebiets, wie ursprünglich geplant, wird von der Mehrheit des Gemeinderates nicht mehr weiterverfolgt“, heißt es weiter. Der lokale Bedarf an weiteren Gewerbeflächen müsse folglich in Zukunft in den Ortsteilen und an den Ortsrändern ausgewiesen und erschlossen werden.

Fraktionen sehen keine Abkehr von zentralem Gewerbegebiet

Die Fraktionen von GoL und Freien Wählern äußern sich jedoch bereits – vornehmlich – in die entgegengesetzte Richtung. Ralf Gagliardi (GoL) schreibt im Amtsblatt vom 16. April: „Es existiert keine ‚Abkehr des Gemeinderates von der bisherigen Zentralisierung zurück in die Teilorte‘ und auch kein dahingehender ‚Richtungswechsel‘, über den ein Bürgermeister sich Sorgen machen müsste.“

Salem/Owingen/Heiligenberg Angst vor Nullwachstum: Bürgermeister aus Salem, Owingen und Heiligenberg machen sich für den Regionalplan stark

Henriette Fiedler teilt stellvertretend für die Freien Wähler mit: „Die Freien Wähler Salem unterstützen eine Gewerbeentwicklung in Salem, auch bevorzugt am jetzigen zentralen Gewerbestandort in Neufrach.“ Man könne sich aber auch in den Ortsteilen, „wo immer planerisch überhaupt möglich, kleinere dezentrale Entwicklungen von jeweils passendem Gewerbe vorstellen“.

Auch weist sie auf die Abstimmung hin, bei der es im Februar zu einem Widerspruch zwischen zentralem Gewerbegebiet und Grünzug gekommen war. Bei zwölf Gegenstimmen hatte der Rat diesen Antrag von Bürgermeister Manfred Härle abgelehnt: „Die Gemeinde unterstützt die Fortschreibung des Regionalplans und die Rücknahme des regionalen Grünzugs zwischen Neufrach und Buggensegel, damit auch in Zukunft noch eine gewerbliche Weiterentwicklung des zentralen Gewerbegebiets denkbar und möglich ist.“

Zukunftsszenarien für das zentrale Salemer Gewerbegebiet Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben wird Ende Juni über den Regionalplan abstimmen. Die Stellungnahmen der Gemeinden sind kein Hinweis darauf, wie die Versammlung abstimmen wird. Nach Angaben von Direktor Wilfried Franke bereitet die Regionalverwaltung die Stellungnahmen auf und macht Abwägungsvorschläge. Wie im Einzelfall entschieden wird, ist aber noch komplett unklar. Dies erklärte Franke im Februar im Salemer Gemeinderat. Ein Zukunftsszenario wäre, dass die Verbandsversammlung sich für die Ausweisung eines Vorranggebietes für Industrie und Gewerbe mit rund 27 Hektar sowie die Rücknahme des regionalen Grünzuges entscheidet. Damit könnte das zentrale Salemer Gewerbegebiet zwischen Neufrach und Buggensegel weiter anwachsen. Von Bürgermeister Manfred Härle und Verbandsdirektor Wilfried Franke wurde aber an verschiedenen Stellen betont, dass der Gemeinderat über die Bauleitplanung die Hoheit über die definitive Flächennutzung hat. Franke zufolge soll der Regionalplan nur der Rahmen für die Flächenentwicklung in der Region Bodensee-Oberschwaben sein. Die Definition als Vorrangegebiet besagt, dass diese Fläche nicht für andere Zwecke genutzt werden darf, etwa für Wohnbebauung. Möglich wäre ebenso, dass die Verbandsversammlung dem mehrheitlich formulierten Ansinnen der Salemer nachkommt, und den Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe verwirft sowie den Grünzug belässt. Dann wäre die Frage, inwiefern eine Weiterentwicklung im zentralen Gewerbegebiet noch umsetzbar ist, und ob man tatsächlich ebenfalls die „weißen Flecken“ in Betracht zieht. Neben Salem hat auch Friedrichshafen einem Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe eine Absage erteilt, dort im Gebiet Hirschlatt. Im Bodenseekreis herrscht jedoch ein hoher Druck, was die Ausweisung von Gewerbeflächen betrifft. Die Entscheidungen der Verbandsversammlung sind also mit Spannung zu erwarten.

Damit war zwar gegen die Fortschreibung mit Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe abgestimmt, aber auch die Rücknahme das Grünzugs abgelehnt worden. Diese hätten die Fraktionen von GoL und Freien Wählern zugunsten einer Weiterentwicklung nach dem lokalen Bedarf aber akzeptiert, wie Henriette Fiedler auf Nachfrage nochmals betont. Die Kommunalaufsicht hatte den Ablauf der Februarsitzung zwar als stimmig bezeichnet, aufgelöst werden konnte der Konflikt bezüglich des Grünzuges aber noch nicht.

Die Sitzung findet am Montag, 26. April, 18 Uhr, im Prinz-Max-Saal statt.