Sie ist 2727 Meter lang, 27 Meter breit und bis zu 227 Meter hoch. Jeden Tag fahren etwa 120.000 Fahrzeuge über die weltweit bekannte Hängebrücke: die Golden Gate Bridge in San Francisco. Einmal im Leben über diese Brücke zu fahren, davon träumen viele Menschen. Einer davon ist Darius Braun aus Salem-Beuren, der momentan das Fahrrad-Abenteuer seines Lebens realisiert und 22.000 Kilometer von Kanada bis an den südlichsten Zipfel Südamerikas fahren möchte.

Den Traum mit der Golden Gate Bridge hat sich der 31-jährige ehemalige Hirntumor-Patient vor wenigen Tagen erfüllt. Denn er ist mit seinem Fahrrad bei Sonnenaufgang über die Brücke geradelt. „Es war unglaublich“, erinnert er sich. „Da wurde mir so richtig bewusst, dass ich bislang mehr als 3600 Kilometer aus eigener Kraft von Kanada bis nach San Francisco gefahren bin.“ Vor allem sei das „Freiheitsgefühl“ dabei absolut beeindruckend gewesen. Aber nicht nur die Golden Gate Bridge hat es Darius Braun angetan. „Die ganze Stadt ist bislang mein Highlight gewesen“, sagt er. „Die Stadt hat ein tolles Flair, eine unglaubliche Lebendigkeit und Fröhlichkeit, eine wahnsinnige Energie und ganz viel Musik.“

Da der Salemer die Herausforderung liebt, hat er es sich nicht nehmen lassen, mit seinem Fahrrad die steilsten Straßen der kalifornischen Stadt zu bewältigen. Die acht Haarnadelkurven der berühmten Lombard Street waren für ihn kein Problem. In der Nähe liegt allerdings ein ganz anderes Kaliber: die Filbert Street. Sie hat keine Serpentinen und eine Steigung von 31,5 Prozent. „Die war echt der Hammer“, sagt er schmunzelnd und muss zugeben: „Ich habe sie schließlich nicht ganz gepackt.“

Auto fährt so knapp an ihm vorbei, dass er stürzt

Letztlich sei er aber froh, überhaupt San Francisco erreicht zu haben, denn auf dem Weg dorthin gab es auf dem Highway 101/1 einen Unfall. Er war auf einer engen Straße bei Nebel unterwegs. Für diese Fälle hat Darius Braun eine Leuchtweste und zusätzliche Lichter mit dabei. Dennoch überholte ihn ein Auto dermaßen knapp, dass er das Gleichgewicht verlor und auf die Straße stürzte. Entgegenkommende Radfahrer sagten ihm, dass der Autofahrer, der einfach weiterfuhr, am Handy gewesen sein soll. „Die Schürfwunden waren halb so schlimm, aber mein Fahrrad hat einiges abbekommen“, erklärt der Salemer. „Ich musste es später in einer Werkstatt richten lassen, was mich 180 Dollar gekostet hat.“

Ansonsten berichtet der 31-Jährige von einer „unfassbar beeindruckenden Natur“. Besonders sei da die Route durch den Redwood Nationalpark an der Pazifikküste an der kalifornischen Grenze zu Oregon gewesen. „Da stehen mehr als 100 Meter hohe und bis zu 2000 Jahre alte Bäume. Es ist gigantisch“, berichtet er. „Ich habe mich selten so verbunden mit der Natur gefühlt.“ Im Redwood-Nationalpark wächst knapp die Hälfte des natürlichen Bestands an Küstenmammutbäumen, der höchsten Baumart der Erde.

Darius Braun im Radwood Nationalpark vor dem Stamm eines Küstenmammutbaums. | Bild: Darius Braun

Was Darius Braun ebenfalls immer wieder erstaunt, ist die Hilfsbereitschaft der Menschen, die er auf seinem Abenteuer trifft. Immer wieder wird er zum Essen oder sogar zum Übernachten eingeladen. „Es ist wirklich erstaunlich“, sagt er. „Es ist mittlerweile so, dass mich Leute bei ihren Bekannten in anderen Städten bereits ankündigen, wo ich dann auch wieder übernachten kann.“ Häufig ist es aber auch seine Geschichte, von der die Menschen angetan sind. Und seinem Ziel, möglichst viele Spenden für die deutsche Hirntumorhilfe zu sammeln.

Sein Plan, auf seinem Weg immer wieder in Kliniken mit Betroffenen vorbeizuschauen, gelingt allerdings bislang kaum, da ihm wegen der aktuellen Corona-Situation immer wieder der Zugang verweht werde. Trotzdem bleibt er zuversichtlich, mit der Realisierung seines Lebenstraumes, nämlich die Panamericana mit dem Rad zu fahren, auch anderen helfen zu können.

Ein Gefühl ist für Darius Braun mittlerweile absolut übergeordnet: „Nach mittlerweile mehr als zwei Monaten unterwegs auf meinem Abenteuer, fühle ich mich irgendwie zuhause angekommen“, erklärt er. „Ich bin da, wo ich mich wohlfühle und da, wo ich immer wieder tolle Menschen um mich habe.“ Oft binde man sich mit Besitztümern an einen Ort, an dem man nicht unbedingt glücklich sei. „Nur mit leichtem Gepäck zu reisen und unterwegs zu sein, ändert die Perspektive gewaltig“, sagt Darius Braun. Aktuell ist er in Santa Cruz und auf dem Weg nach Los Angeles. Von dort aus sind es noch gute 200 Kilometer bis nach Mexiko.