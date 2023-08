Normalerweise nimmt die 38-jährige Kathrin Steidle in ihrer Freizeit mit ihrer Stute Sedef an nationalen und internationalen Distanzreit-Wettbewerben über 100 Kilometer teil. Ihr Partner Stefan Geipel ist dann auch dabei. Allerdings kümmert er sich als Betreuer in zweiter Reihe um das Wohlergehen von Pferd und Reiterin.

Bei einem Distanzritt im Mai erzählten Turnierteilnehmer von der in Deutschland eher unbekannten Wettkampfart „Ride and Bike“, bei der jeweils ein Zweier-Team gemeinsam unterwegs ist und sich den Herausforderungen stellt. „Weil unsere Grooms (Tierbetreuer) sonst immer im Hintergrund agieren, wollte ich unbedingt daran teilnehmen“, erzählt Steidle im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Achal-Tekkiner Die Salemerin Kathrin Steidle ist stolze Besitzerin zweier Achal-Tekkiner. Dabei handelt es sich um schmale, hochbeinige Pferde mit einem charakteristischen metallischen Schimmer ihres Fells. Ihr besonderes Durchhaltevermögen prädestiniert diese Vierbeiner für Distanzritte. Steidles Stute Sedef ist 17 Jahre alt. Mit ihr gewann die gelernte Konditorin schon etliche Preise, darunter den zweiten Platz bei der württembergischen Meisterschaft im Distanzreiten im Oktober 2020. Die beiden legten dabei an einem Tag in sechs Etappen 120 Kilometer zurück. Ein Jahr zuvor wurden sie und Sedef Dritte bei dem CEI (Competition Endurance International) einem internationalen Distanzturnier in Hessen. Alayaz heißt der jüngste Vierhufer Steidles. Ab Herbst will die 38-Jährige auch mit der jungen Stute regelmäßig trainieren. Im Alter von fünf Jahren darf sie dann das erste Mal mit an den Start.

Buffet aus Heu, Karotten und Bananen

Ihr Lebenspartner Stefan Geipel begleitet sie normalerweise zusammen mit ihrer Mutter Christine und ihrer Freundin Britta Hahn zu Wettbewerben im Distanzritt. Dort fungieren die Drei als sogenannte Trosser oder Grooms, die sich um Pferde- und Reiterwohl kümmern. Für die Vierbeiner gibt es gemäß Steidle „ein ganzes Buffet aus Heu, Karotten und Bananen.“ Geipel begleitet sie öfter bei Trainingsritten mit seinem Mountainbike. Der Elektrotechniker war bei dem jüngsten elsässischen „Ride and Bike“- Turnier das erste Mal als Akteur mit dabei.

Kathrin Steidle erreicht das Ziel. | Bild: Christine Steidle

Jeder Handgriff sitzt

Zweimal wurden Reiterin, Radler und der Vierhufer von Steidles Mama Christine beim Turnier im Elsass betreut. Ein Trosser ist ein Betreuer, der das Turnier begleitet. Besonders auf größeren Strecken sind Betreuer eine nicht zu unterschätzende Unterstützung. Die Betreuer müssen sich nicht nur um das Pferd kümmern, sondern, wenn es nötig ist, auch um den Reiter. „Ohne die Trosser könnte ich nicht so weit wegfahren und auch nie so lange Strecken reiten“, sagt die erfolgreiche Distanzreiterin Kathrin Steidle über „ihre“ Betreuer. Um zu erklären, wie wichtig ihre Betreuer sind, zieht sie den Vergleich zu den Rennfahrer-Teams.

Jeder Handgriff sitze und jeder wisse, was zu tun ist. „Mama hält das Pferd, Stefan nimmt den Sattel“, nennt Steidle ein Beispiel. Absatteln, und das Pferd mit Wasser kühlen, gehört wie füttern und tränken zu den Aufgaben. Das Tier wird dabei an Hals und Nacken mit Wasserflaschen übergossen. Die Trossermannschaft muss ferner Karten lesen können und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und alles dabei haben, was Pferd und Reiter dabei haben. „Wenn ich ohne meine Grooms (Tierbetreuer) antrete, bin ich viel langsamer“, unterstreicht die 38-jährige Salemerin deren Bedeutung für ihren Erfolg.

Sportlicher Wettkampf zwischen dem Paar

Ihr Freund Stefan sollte die Chance bekommen, zusammen mit ihr anzutreten. Einen weiteren Hintergedanken verrät sie im Gespräch: „Er sollte auch mal sehen, wie schwierig es manchmal ist, den Weg schnell zu finden“, ergänzt die zierliche Frau. Steidle stellt sich immer wieder sportlichen Herausforderungen. Sie ist vor zwei Jahren in 24 Stunden und ohne Schlaf 50 Kilometer mit Bergsteigerprofi Hans Kammerlander durch die Dolomiten gewandert.

Unumwunden gibt sie weiter zu, hoch zu Ross schneller sein zu wollen als ihr Lebenspartner auf dem Mountainbike. Insgesamt kommt es am Ende aber auf die Teamleistung an. Die Zeit wird gestoppt, bis der oder die Letzte des Teams im Ziel ist.

Schwierige Bedingungen bei Hitze

Gemeinsam schauten sich die Beiden vor Wettkampfbeginn die zu absolvierende Strecke in Wimmenau im Elsass an. Sie war 20 Kilometer lang und hatte insgesamt 500 Höhenmetern. Mit 38 anderen Teilnehmern gingen die Salemer an den Start. „Wir haben uns eine Strategie überlegt“, erklärt die erfahrene Reiterin. Die Höhenmeter und der Weg durch teils tiefen Sand hätten das Biken bei schwülen 30 Grad bergauf schwierig gestaltet. Bergab sei es dafür auf zwei Rädern deutlich einfacher gewesen, sich fortzubewegen, als zu Pferd, wie Steidle berichtet. „Auf der Ebene haben wir uns dann immer wieder getroffen, um gemeinsam weiterzureiten, beziehungsweise zu fahren“, so die Reiterin.

Für ihre 17 Jahre alte Wettkampf-erprobte Achal-Tekkiner-Stute sei der Ritt bei dem französischen Event trotz geringer Distanz schwierig gewesen. Sonst reisten sie in der Regel einen Tag vor dem Reitevent an. Dieses Mal musste Sedef vier Stunden im Anhänger zubringen und dann ein paar Stunden später losgehen. „Auch, wenn die Strecke von 20 Kilometer für sie nicht weit ist, habe ich gemerkt, dass es für sie kräftezehrender war.“

Stefan Geipel und Kathrin Steidle freuen sich über ihren 2.Platz beim Ride and Bike in Wimmenau, Elsaß vom August. | Bild: Christine Steidle

Eimer Wasser direkt über den Kopf

Einmal bekam der Biker eine besonders willkommene Abkühlung, einen Eimer Wasser direkt über den Kopf. Das habe ihrem Freund besonders gut gefallen, denn er sei sehr aufgeregt gewesen, zum ersten Mal als Hauptakteur und nicht wie gewohnt, als Trosser teilzunehmen. „Sonst hat er mich immer belächelt, wenn ich vor einem Ritt nervös war, weil ich nicht genau wusste, ob die Strecke gut markiert ist und ich sie ohne Probleme finde“, erzählt Steidle.

Jetzt habe er selbst erlebt, dass die Wegmarkierungen von Spaziergängern öfter einmal umgestellt werden. Unterm Strich habe ihrem Tandempartner das Event aber genauso gefallen wie ihr. Er habe es genossen, am Ende mit ihr zusammen auf dem zweiten Treppchenplatz zu stehen. Bei dem nächsten Ride and Bike im kommenden Jahr will das Paar in jedem Fall wieder an den Start gehen.