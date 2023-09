Die Eiseskälte hat Darius Braun hinter sich gelassen. „Ich bin froh, endlich vom Altiplano wieder herunter zu sein, wobei es wirklich beeindruckend war“, berichtet der 32-Jährige. Die Hochebene im Südosten von Peru und Westen von Bolivien zwischen den Hochgebirgsketten der West- und Ost-Anden hat dem Salemer alles abverlangt. Er war dort konstant auf über 3700 Metern. „Vor allem die Nächte waren dort richtig hart“, erzählt Darius Braun. „In der Nacht war es dort bis zu minus 15 Grad kalt – und das im Zelt.“ Die Rekordnacht war auf 4500 Metern bei minus 17 Grad.

Das Dorf am Rande des Amazonasgebietes am Fuße der Anden trägt einen großen Namen. | Bild: Darius Braun

Unterwegs in der größten Salzpfanne der Erde

Allerdings erinnert sich der Fahrrad-Abenteurer auch sehr gern an die Zeit in dieser Region. Denn vor allem der Salar de Uyuni sei mehr als beeindruckend gewesen. Mit mehr als 10.000 Quadratkilometern ist er die größte Salzpfanne der Erde. Die Salzkruste wurde vor mehr als 10.000 Jahren durch das Austrocknen des Paläosees Tauca gebildet. „Es ist wie auf einem anderen Planeten“, berichtet der 32-Jährige. „Durch die weiße Farbe hat man das Gefühl, als ob man auf Eis fährt. Der Untergrund hat aber einen sehr guten Grip.“ Als er barfuß über die Fläche lief, habe er das Gefühl gehabt, er bewege sich auf Schleifpapier.

Tradition verpflichtet: In der Salzwüste von Salar de Uyuni ist es bei Fahrrad-Abentuerern Usus, dass man sich trotz der eiskalten Temperaturen nackt auf seinem Fahrrad ablichtet – das tat auch Darius Braun. | Bild: Darius Braun

Tagsüber war es dort sogar angenehm warm, denn das Salz reflektiert die Sonne, sodass man „es zwischen 12 und 16 Uhr gut aushalten kann“. Davor und danach sei es allerdings richtig kalt. Ohne GPS wäre er verloren gewesen, denn man sieht zwischendurch weder Anfang noch Ende des Salar de Uyuni. Und Tradition muss sein: Unter den Fahrrad-Abenteurern, die auf dem ehemaligen Salzsee unterwegs sind, ist es Usus, dass man sich nackt auf dem Fahrrad ablichtet. Auch diese Aufgabe hat Darius Braun gemeistert.

Darius Braun und seine Tour Zur Person Der 32-jährige Darius Braun wurde in Heiligenberg geboren. 1991 zog er mit seinen Eltern nach Salem-Beuren. Im Alter von 15 Jahren wurde bei ihm ein Hirntumor diagnostiziert. Während er sich nach der Operation und halbseitig links gelähmt zurück in den Alltag kämpfte, folgte ein Unfall in einem Urlaub eineinhalb Jahre später auf Mallorca. Danach war sein linker Arm ein Jahr lang gelähmt. Doch er kämpfte sich erneut zurück. Nach dem Abitur studierte Darius Braun Weingarten auf Lehramt und arbeitete später auch als Lehrer. Auch war er als Reiseleiter für Wander- und Abenteuerreisen tätig. Im Sommer 2022 tauschte er das Lehrerpult gegen das Fahrrad und startete am 1. August nach Calgary, um seinen Lebenstraum, das Abenteuer Panamericana, zu realisieren. Zur Route Start war im kanadischen Calgary. Dann ging es nach Vancouver zum Pazifik und an die Westküste der USA bis nach Mexiko. Von der Halbinsel im Golf von Kalifornien ging es mit einer Motoryacht aufs Festland. Darius Braun radelte nach Mexiko City, durchquerte Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua und Costa Rica bis nach Panama. Mittlerweile befindet sich Darius Braun in Kolumbien. Seine geplante Route führt ihn über Ecuador, Peru, Bolivien und Chile nach Argentinien und über Patagonien bis nach Feuerland und Ushuaia. Aktuell hat Darius Braun in den 13 Monaten rund 17.000 Kilometer und etwa 175.000 Höhenmeter absolviert. Zum Fahrrad-Blog Darius Braun schreibt regelmäßig über seine Erlebnisse und Erfahrungen auf seiner Tour in seinem eigenen Blog. Außerdem sammelt er Spenden für die deutsche Hirntumorhilfe. Wer ihn persönlich unterstützen möchte, findet das Spendenkonto unter: www.undtrotzdem.de

Die Einsamkeit vor allem in Bolivien hat der Salemer genossen. „Ich habe drei oder vier Tage lang niemanden gesehen“, erzählt er. „Es gab einfach nichts um mich herum. Nur mich. Da hatte ich sehr viel Zeit zum Nachdenken und auch sehr intensiv zu mir selbst zu finden.“ An einem Tag habe er am Horizont mehrere Windhosen gesehen und ein regelrechtes Kribbeln gefühlt. „Es war richtig emotional“, erinnert er sich. „Ich habe ein Gefühl der Verbundenheit mit der Natur gespürt, wie ich es noch nie hatte. Es war echt krass und schon irgendwie göttlich.“ Es sei ein Glück und ein Gefühl von Freiheit gewesen, sehr intensiv und unbeschreiblich.

Die Tour führt auch über Wasserstraßen, wie hier dem Rio Napo, einen Nebenfluss des Amazonas. | Bild: Darius Braun

Das letzte Viertel der Tour hat begonnen

Mittlerweile ist Darius Braun wieder in der Zivilisation angekommen. In Salta hat er Argentinien erreicht – das 14. Land auf seiner Reise. Damit hat das letzte Viertel seiner Tour begonnen. Immer wieder hat er mit Gegenwind zu kämpfen, ein Vorgeschmack auf Patagonien. „Dafür ist die Landschaft wunderschön und entschädigt für so einigen Kampf auf dem Rad“, sagt der 32-Jährige und fügt sarkastisch hinzu: „Ich habe das Gefühl, dass irgendjemand möchte, dass ich genügend Zeit habe, um die Natur in vollen Zügen zu genießen.“

Salem/Mittelamerika Die Hälfte ist geschafft! Was Darius Braun aus Salem bei seiner Panamerika-Tour erlebt Das könnte Sie auch interessieren

Sieben Tage wegen Magenproblemen außer Gefecht

Und dann kam da noch eine andere Hürde: die Gesundheit. „Ich hätte nie gedacht, dass mich falsches, schlechtes oder unhygienisches Essen so dermaßen aus der Bahn werfen könnte“, erzählt er. „Und dass ich wegen Magenproblemen von der Polizei mitgenommen werde, hätte ich auch nicht für möglich gehalten.“ Dem Salemer ging es so schlecht, dass er sich nur wenige Meter von einer Polizeikontrolle entfernt übergeben musste. Er muss so blass und zittrig gewesen sein, dass ihn die Männer kurzerhand mitnahmen und zu einem Arzt brachten. Trocken kommentiert Braun: „Da war die Polizei tatsächlich mein Freund und Helfer.“ Sieben Tage habe es gedauert, bis er wieder fit für die Weiterfahrt gewesen sei.

Darius Braun an den Regenbogen-Bergen in Peru: Die Erde leuchtet hier in sieben verschiedenen Farben, die parallel zueinander verlaufen. | Bild: Darius Braun

Nun befindet er sich auf den letzten 4000 Kilometern seiner Reise. Mehr als 17.000 Kilometer hat er bereits hinter sich. „Ich denke sehr gern an den Amazonas zurück“, sagt Darius Braun. „Und an die Hochlandschaften in Peru.“ Dort sei einer der Regenbogen-Berge ein Highlight gewesen, ein Gebirgszug südöstlich von Cusco, der mit seinen sieben verschiedenen Farben, die parallel zueinander verlaufen, fast schon wie ein Regenbogen wirkt.

Zu Weihnachten will der Abenteurer wieder zu Hause sein

In den kommenden gut zwei Monaten wird Darius Braun nun über Patagonien nach Feuerland unterwegs sein. Spätestens am 20. Dezember will er dort ankommen, das Rückflugticket ist bereits gebucht. Damit wird das Fahrrad-Abenteuer für den Salemer an Weihnachten beendet sein. Im Anschluss will er seine Erfahrungen, Eindrücke und Begegnungen in Vorträgen weitergeben.