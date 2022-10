Klimaneutralität bis 2040: Um dieses Ziel zu erreichen, beauftragte die Gemeinde Salem die Stuttgarter Ingenieurgesellschaft EGS-Plan mit der Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung. In der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentierten zwei Mitarbeiter die Ergebnisse der Bestandsanalyse, bei der Gebäude- und Energiedaten erhoben wurden. Als neues strategisches Planungsinstrument auf Ebene der Gesamtkommune verfolge die kommunale Wärmeplanung das Z bis 2040 – auch für jedes einzelne private Haus, erläuterte Tobias Nusser.

Dass in dem Rahmen eine Umfrage durchgeführt wurde, sei ein Novum gewesen. Sein Kollege Matthias Zeile sprach bei 190 Teilnehmern, von denen 118 alle Fragen beantwortet hätten, von einer recht hohen Teilnahme. Laut den Ergebnissen sähen knapp 80 Prozent der Befragten die Sinnhaftigkeit einer kommunalen Wärmeplanung und etwa Dreiviertel der Teilnehmer seien bereit, mehr für erneuerbare Energie zu zahlen. „Hier zeigt sich auch, dass erneuerbare Energien als sehr geeignet angesehen werden – die fossilen Brennstoffe werden eher als ungeeignet gesehen“, erklärte Zeile.

Ursula Hefler (CDU) erschien die Teilnehmerzahl in Anbetracht der 11 000 Einwohner jedoch als sehr gering, Klaus Bäuerle (GoL) bezeichnete die Umfrage als statistisch nicht relevant. Stefanie Göpfert vom Hochbauamt merkte an, dass die Umfrage mehrfach und großflächig im Gemeindeblatt und den sozialen Netzwerken beworben worden sei. Ulrich König (FDP) zeigte sich ebenfalls enttäuscht: „Wenn wir hier etwas erreichen wollen, haben wir noch einen hohen Kommunikationsbedarf mit den Bürgern“, prognostizierte er. Bürgermeister Manfred Härle sprach von einer Vorbildfunktion der Gemeinde: „Es ist mit unsere Aufgabe, die Bürger abzuholen. Es geht auch um Wohngebäude, wo jeder seinen Eigenbeitrag leisten kann.“

Petra Karg (GoL) mutmaßte, dass das Thema im Gegenzug zu Windkraft und Photovoltaik bisher wenig Aufmerksamkeit bekam: „Vielleicht hätte man vorher erklären sollen, was dahintersteckt.“ Ihr Fraktionskollege Martin Möller fragte die Ingenieure angesichts knapp 7400 Gebäuden in Salem: „Schlagen Sie dem Gemeinderat auch Maßnahmen vor, wie wir die Anreize für die Bürger steigern können?“ Tobias Nusser betonte, dass nicht nur die Kommune gefragt sei, sondern auch die einzelnen Akteure. Auch Förderanreize spielten eine Rolle.

Ulrike Lenski (GoL) plädierte für Bürgerveranstaltungen, da die meisten Gebäude in Privatbesitz seien. Als nächsten Arbeitsschritt kündigte Matthias Zeile die Potenzialanalyse an, die Einsparpotenziale durch lokal verortete erneuerbare Energien benennen und Möglichkeiten der Steigerung der Energieeffizienz ermitteln soll. Mithilfe eines sogenannten Zielfotos wolle man Handlungsstrategien identifizieren und Maßnahmen für die Umsetzung innerhalb der nächsten fünf Jahre festlegen. Klaus Bäuerle vermisste dabei Wasserstoff in der Übersicht, Ralf Gagliardi (GoL) die Solarthermie. Tobias Nusser bestätigte, dass beides untersucht werde.

Schloss als Hotspot in Energiebilanz

Auf einer Übersichtskarte zeigte Matthias Zeile die Energie- und Treibhausgas-Bilanz innerhalb der Gemeindegrenzen: „Ganz dunkelrot dargestellt ist das Schloss in Salem, was auch unseren größten Verbraucher darstellt“, verwies er auf einen hohen Wärmebedarf. Birgit Zauner (GoL) befürchtete durch den „Hotspot Schloss Salem“ ein verzerrtes Bild der Gemeinde: „Das Land wird hoffentlich seine Hausaufgaben machen“, wünschte sie sich. Tobias Nusser bestätigte, dass man im Austausch mit dem Landesamt für Vermögen und Bau sei.

Dessen Amtsleiter in Ravensburg bekräftigte die Einbindung in die kommunale Wärmeplanung der Gemeinde und berichtete zusätzlich von Planungen für eine eigene klimaneutrale Wärmeversorgung des Schlosses: „Für die Schlossanlage Salem sind die Voruntersuchungen für einen ersten Bauabschnitt zum Umbau der Heizzentrale nahezu abgeschlossen“, teilte Hermann Zettler mit. Diese Maßnahme solle mit einem Umfang von mehreren Millionen Euro im Staatshaushaltsplan 2023/2024 aufgenommen werden. In Meersburg verhalte es sich bezüglich des Neuen Schlosses und des Fürstenhäusles ähnlich: „Die Stadt verfolgt aus unserer Sicht ein innovatives Konzept, an dem wir als Ankerkunde sehr interessiert sind und weiterhin im Gespräch mit der Stadt Meersburg bleiben.“