Salem soll weitere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder erhalten. Darüber waren sich Gemeinderat und Verwaltung in der Ratssitzung einig. Die Fraktion der Grünen offenen Liste (GOL) hatte beantragt, in allen Teilorten überdachte Abstellplätze mit Anschlussbügeln sowie Lademöglichkeiten für E-Bike-Akkus zu errichten. Sprecherin Petra Karg betonte den Wiedererkennungswert einer Modulbauweise, der sich auch Firmen und Läden anschließen könnten. Sie schlug vor, 300.000 Euro im Haushalt einzuplanen. In Kressbronn habe der Bund das Vorhaben zu 50 Prozent gefördert. Henriette Fiedler (FWV) hinterfragte die Kosten: „Die Verkehrswende wird das mit sich bringen, aber es stellt sich die Frage, ob es die Königsklasse sein muss.“ Ulrich König (FDP) will zunächst in die Infrastruktur investieren: „Erst müssen alle Teilorte ans Fahrradnetz angeschlossen werden.“ Am Schlosssee oder Bahnhof sei die Abstellmöglichkeit notwendig, in kleineren Orten nicht. Zum Gewerbegebiet meinte König: „Ein guter Arbeitgeber macht das selber.“ Petra Herter (CDU) räumte den Radwegen ebenfalls Priorität ein. Sie plädierte für eine Bestandsaufnahme: „In Grasbeuren würden mir an der Bushaltestelle zwei Bügel reichen.“ Bürgermeister Manfred Härle merkte an, dass der Vergleich mit Kressbronn am Bodensee-Radweg hinke: „Diese Probleme haben wir in einer Flächengemeinde mit elf Teilorten nicht.“ Dass man an manchen Standorten nachjustieren müsse, stellte er nicht in Abrede. Manuel Lenski vom Bauhof präsentierte 17 Standorte, an denen sechs bis zehn Bügel angebracht werden könnten – vor allem an Haltestellen und Dorfgemeinschaftshäusern. Birgit Zauner (GOL) erklärte, statt der „Speichenkiller“ solle man moderne Bügel errichten und überdachen. Härle erwiderte, dass man dafür ein Fundament benötige. Wenn eine Stelle gut angenommen werde, könne man überlegen, ob sich die Investition lohne. Zum Thema Lademöglichkeiten sagte er, erst müsse geklärt werden, wer den Strom bezahle und sich um Unterhalt und Abrechnung kümmere.