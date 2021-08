Paris Hilton und Taylor Swift haben einen. James Bond hatte gleich viermal einen, zuletzt 1986 als 007 in „Feuer und Eis“. Die Rede ist von einem Skianzug der Marke Bogner – und das Design dafür kommt seit 30 Jahren aus Salem. Hier entsteht, was dann in den Nobelskiorten der High Society für Aufsehen sorgt. Für ihre Inspiration zur Skimode reisen Rosalie de Picciotto und ihr Chef und Onkel Gotthardin Thylmann um die ganze Welt. Die Ruhe für ihre Arbeit finden sie jedoch in Salem, der kleinen Gemeinde am Bodensee.

In der Regel läuft es genau umgekehrt: Wer Karriere machen will, geht in die Großstadt. Warum also macht Rosalie de Picciotto Salem zum Mittelpunkt ihres kreativen Schaffens? „Das liegt ganz klar an meinem Onkel, der der Chefdesigner für Bogner-Sport ist – Onkel Gotthardin lebt und arbeitet seit 30 Jahren in Salem“, erklärt Rosalie de Picciotto. Lange hat sie in Köln gewohnt, jetzt lebt sie in Hamburg und arbeitet in Salem.

Direkt von der Uni bei Bogner eingestiegen

Als die Assistentin von Gotthardin Thylmann vor vier Jahren in Mutterschutz ging, sei die Stelle frei geworden. „Wir wussten beide nicht, ob eine Zusammenarbeit klappt, ich kam ja quasi gerade von der Uni“, beschreibt die junge Frau. „Wir haben dann entschieden, es einmal für eine Kollektion zu versuchen. Und wir haben sehr viel Freude an unserer Zusammenarbeit.“ Die ehemalige Mitarbeiterin ihres Onkels habe sich mehr ihrer Mutterrolle widmen wollen. „Und so blieb ich; ich arbeite sehr gern hier, genieße die traumhaft schöne Gegend rund um den See und fange hier auch so manche Inspiration ein.“ Außerdem habe man mit 25 Jahren ja nicht täglich die Chance, in einem so bedeutenden Label der Modewelt einsteigen zu können, erinnert sich die 29-Jährige zurück. „Da habe ich natürlich zugegriffen und bin sehr glücklich darüber – daher ist es für mich auch gar keine Frage, der Arbeit wegen nun in Salem zu sein.“

Zur Person Rosalie de Picciotto, Tochter des bekannten Architekten Charles de Picciotto und Nichte des Head of Design der Bogner-Sportkollektionen, Gotthardin Thylmann, wurde am 22. Januar 1992 in Hannover geboren. Nach dem Abitur studierte sie von 2012 bis 2017 Modedesign in Hannover und schloss mit dem Bachelor of Arts ab. Während ihres Studiums absolvierte sie ein sechsmonatiges Praktikum bei der österreichischen Mode-Designerin Lena Hoschek, die für ihre extravaganten Kollektionen bekannt ist. Seit 2017 entwirft Rosalie de Picciotto als Assistentin von Gotthardin Thylmann das Design der Bogner-Sportkollektionen. Sie lebt mit Freund und Dackelwelpe Leni in Hamburg und pendelt seit vier Jahren zwischen der Alster und dem Bodensee.

Sie wuchs mit Kunst auf, ihr Vater ist der Architekt Charles de Picciotto

Die junge Designerin serviert zum Gespräch unterm Nussbaum italienischen Espresso aus der Caffettiera, der traditionellen Schraubkanne aus Metall. Rosalie de Picciotto lacht: Es stimmt, die Kunst umgab sie schon in ihrer Kindheit, Kunstbücher lagen immer bei ihnen herum. Ihr Vater, der Architekt Charles de Picciotto, habe lange zwischen Modedesign und Architektur geschwankt, ein Prozess, der immer noch nicht ganz abgeschlossen sei. Die 29-Jährige sagt, Kreativität sei ihr Lebensinhalt. Bereits ihre Grundschullehrerin habe zu ihr gesagt: „Du brauchst hier nicht alles zu lernen, du machst sowieso Kunst.“ So arbeitete sie schon als Jugendliche als Bühnenmalerin an verschiedenen Theatern.

Ihr erster Versuch war ein Koi-Fisch

Privat trägt sie am liebsten schwarz-weiß, „das ist am unkompliziertesten“. Wie also kommt zum Beispiel der Koi-Fisch, eines ihrer Lieblingsmotive, auf die Jacke der Marke Bogner, die für Sport und Lifestyle aus Deutschland steht? Das sei bei der ersten gemeinsamen Kollektion mit ihrem Onkel zunächst ein Versuch gewesen, der eben Früchte getragen habe. Zwar habe sie einen Verwandtschaftsbonus gehabt, aber: „Mein Onkel ist streng mit mir“, sagt die Designerin schmunzelnd.

Auf Reisen um die Welt sammelt sie Idee für Motive und Trends

Ihre Arbeit in Salem findet an dem Computer statt. Zunächst sammelt sie, oft auf Reisen durch verschiedene Städte der Welt, die Ideen für Trends. Welche Farbe ist prägnant im Winter 2022, wie muss der Schnitt einer Jacke sein, welches Motiv ziert einen Pullover? Aus den Ideen werden Kollektionen entwickelt. „Was ich auf meinen Reisen zunächst sehe, müssen keine Kleidungsstücke sein. Es ist einmal ein Print auf einem Kissen oder ein Blatt am Baum, das für eine Farbe entscheidend wird, oder eben ein Fisch wie der Koi“, erzählt Rosalie de Picciotto. Sie recherchiere zu den Motiven viel, sei aktiv in den sozialen Netzwerken und setze sich dann an den Computer.

Entwürfe werden auf virtuelle Figuren produziert, bis sie passen

Wie soll das Motiv beschaffen sein? Gedruckt, gestickt? Passt es auf eine Jacke oder eher auf einen Pullover? De Picciotto, deren Focus auf dem Print-Design der Motive liegt, zeichnet dies immer wieder nach, produziert es schließlich auf virtuelle Figuren, bis der Entwurf passt. „Das ist ein bisschen so wie Puppen anziehen.“

Derzeit entsteht die Winterkollektion 2022/23

Im Moment arbeite man an der Winterkollektion 2022/23, die Endphase sei immer sehr intensiv und dauere etwa drei Monate. Prägend über Jahrzehnte seien manche der hier in Salem kreierten Motive. Die Flammen der Bogner-Marke „Fire and Ice“ stammten beispielsweise aus der Feder ihres Onkels, sagt die Nichte nicht ohne Stolz. Der Koi hat es noch nicht so weit gebracht, aber eines ihrer Lieblingsteile ist ein Hoodie mit diesem Motiv. „Wenn ich in einer Stadt in einem großen Kaufhaus meine Stücke sehe, oder einer läuft in meiner Jacke rum, dann macht mich das schon ein bisschen stolz.“ Außerdem sei sie immer wieder überrascht, wer alles Bogner trägt: „Große Namen wie Taylor Swift oder Paris Hilton sind natürlich toll. Wenn ich aber auf der Skipiste eine Salemerin sehe mit einem Skianzug von uns, dann freue ich mich genauso. Wir machen Mode für dich und mich, und eben auch für Promis wie Taylor Swift oder Paris Hilton.“

Am Bodensee fällt ihr im Straßenbild die Einheitlichkeit der Kleidung auf

Rosalie de Picciotto pendelt zwischen ihrem Wohnort Hamburg und ihrem Arbeitsort Salem. Sie brauche die Inspiration der Großstadt und die Ruhe des Dorfes. Natürlich habe sie die Berufskrankheit, immer und überall auf die Kleidung ihres Gegenübers zu achten. „Im Straßenbild hier am Bodensee fällt mir schon große Einheitlichkeit auf. Da freue ich mich dann total über eine junge Frau im Gothic-Style, die so ihren Hund ausführt. Findet euren eigenen Stil, probiert einfach aus und macht was draus! Mode ist ein Ausdruck der Persönlichkeit“, sagt die 29-jährige Designerin an die Adresse ihrer Altersgruppe.

Auch wenn Bogner eher konservativ ausgerichtet sei, sei die Mode heute für junge Menschen „super unkompliziert“ und auch geschlechterübergreifend. Gendern in der Mode? „Bei Bogner eher (noch) nicht. Aber privat trage ich Klamotten von Größe S bis XXL – und richte mich nach meinen Launen. Pullover sind zum Beispiel eine tolle Sache zum Thema Unisex.“

„Das ist Nachhaltigkeit und übrigens auch die Firmen-Philosophie der Marke Bogner. Also lieber auch mal was investieren, statt immer neue Billigprodukte zu konsumieren und dann schnell wieder zu entsorgen, weil die Qualität nicht standhält oder die Farbe nicht mehr gefällt.“ Rosalie de Picciotto

Die Designerin kauft für sich selbst auch mal Second Hand ein

Wenn sie morgens mit ihrem Hund spazieren geht, will sie nicht überlegen, was sie anzieht. Und sie kauft auch mal Second Hand ein. Hat sie nicht manchmal ein Problem damit, für eine Marke zu arbeiten, die sich der Großteil der Bevölkerung nicht leisten kann? „Ein hochwertiges Stück bereitet dem Besitzer viele Jahre Freude, ja vielleicht ein Leben lang. Also lieber auch mal was investieren, statt immer neue Billigprodukte zu konsumieren. Wenn man viel Geld ausgibt, überlegt man länger und kauft bewusster. Mein Großvater gab mir seinen 30 Jahre alten Ski-Anzug vor kurzem, weil der Reißverschluss klemmte. So langlebig können diese Sachen sein.“