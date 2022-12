Salem-Beuren – Die Lage ist einmalig, die Aussicht berauschend. Wer in Beuren in der Leustetter Straße in einem Reiheneckhaus oder in einer Maisonettewohnung wohnen und leben möchte, kann die zwei freien Einheiten des neuen Gebäudes erwerben und den Innenausbau noch nach eigenen Wünschen gestalten, da sich das Gebäude aktuell im Rohbau befindet.

Mitbestimmen kann man beim Endausbau und bedingt bei der Raumaufteilung. Das Richtfest soll im Januar stattfinden, bis November 2023 sollen alle Wohneinheiten bezugsfertig sein; eventuelle Restarbeiten werden im Dezember erledigt. „Wir sind im Zeitplan“, sagt Marius Pehl, Projektleiter von Fensterle Objektbau GmbH mit Sitz in Ertingen bei Riedlingen. Bei der Firma Fensterle sind insgesamt über 200 Mitarbeiter beschäftigt.

Bauernhauscharakter

Das Gebäude mitten in der Natur, in Nachbarschaft einer Obstplantage, liegt im Außenbereich. Früher stand dort ein altes Bauernhaus mit Scheune. Die Gemeinde machte deshalb zur Auflage, den Charakter des Bauernhauses aufzunehmen. Der neue Baukörper erinnert an das ehemalige Gebäude und ist diesem nachempfunden. Einige Änderungen wurden in Zusammenarbeit mit der Kommune erarbeitet. So wurde der Plan, dort ausschließlich Wohnungen anzubieten, wegen des Wohnbedarfs für Familien verworfen. Ein dreischiffiges Gebäude mit zwei Eckhäusern und einem Mittelhaus mit EG- und Maisonette-Wohnung mit Schloss- und Alpenblick entstand.

Die noch freie Maisonette-Wohnung bietet mit rund 172 Quadratmetern reichlich Platz. Drei Schlafzimmer und ein Bad sind im Obergeschoss vorgesehen, die Küche, das Wohn- und Esszimmer sind im Dachgeschoss, wie in mediterranen Gebieten mit Aussichtslage üblich geplant. Ergänzt wird die Wohnung mit einer Loggia auf der Nordseite mit Blick auf das Schloss in Heiligenberg sowie einer Loggia auf der Südseite mit Alpenblick.

Salem-Beuren

Beuren ist mit einer Fläche von 8¦882¦16¦Quadratmetern der drittgrößte Teilort von Salem. Im Jahr 783 wurde Altenbeuren urkundlich in einer Schenkung an das Kloster St. Gallen erwähnt. Um das Jahr 1000 stand Beuren unter der Herrschaft der Grafen von Pfullendorf und im Jahr 1083 kam Beuren an die Heiligenberger Grafen. Beuren wurde erstmals im Jahr 1163 urkundlich genannt. Unterhalb von Schloss Heiligenberg gelegen, bietet der Ort einen schönen Ausblick auf den Unteren Linzgau, den Bodensee und die Alpen. Aufgrund dieser Lage und der Ausweisung von attraktiven Baugebieten ist Beuren nach Mimmenhausen und Neufrach zum drittgrößten Ortsteil mit derzeit rund 1750 Einwohnern herangewachsen. Ortsreferentin ist Luzia Koester. Der Ort verfügt über einen Kindergarten und eine Grundschule. Eine Seniorenbetreuung ist am Schlosssee Salem möglich. Von Beuren gelangt man mit dem Fahrrad in 45 Minuten an den Bodensee.