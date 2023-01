Salem-Neufrach – Wer Skischuhe, Skier, einen Bergrucksack oder ein Sporttrikot sucht oder wer neue Wander- und Laufschuhe benötigt, für den ist Intersport Krämer eine lohnende Adresse. Seit über elf Jahren befindet sich das Sportfachgeschäft in Neufrach, Bahnhofstraße 108 – Eröffnung war am 2. November 2011.

Gegenwärtig läuft hier ein großer Räumungsverkauf. Auf so gut wie alle Waren gibt es deutlichen Rabatt. Grund ist, dass das Geschäft bis vor Ostern etwas umgebaut werden muss, da Intersport – die größte mittelständische Verbundgruppe im weltweiten Sportfachhandel – über ein neues Corporate Identity verfügt. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir bei uns im Laden nicht ganz so viel umbauen müssen“, erläutert Markus Krämer, der das Sportfachgeschäft von Anfang an betreibt.

Der Räumungsverkauf lässt sich Markus Krämer zufolge bestens mit dem in Kürze beginnenden Winterschlussverkauf verbinden. „Das Wetter spielt uns derzeit auch gut in die Karten“, freut sich der Geschäftsinhaber. Angeboten wird die gesamte Ware des Hauses. „Alles muss raus“, erläutert Markus Krämer, „sodass wir nachher Platz haben, um vor Ostern wieder, mit neuem Erscheinungsbild, durchzustarten.“ Dann erwartet die Kunden die neue Frühjahrs- und Sommerkollektion.

Seit über elf Jahren bietet er mit seinem Team sportbegeisterten Menschen eine persönliche und fachliche Beratung sowie ein hohes Maß an Service. Hier werden sowohl Freizeitsportler als auch Sportvereine kompetent beraten und finden passende Produkte für ihren Sport. Für so gut wie jede Sportart hat das Fachgeschäft auf rund 500 Quadratmetern die passende Ausrüstung vorrätig. Der Schwerpunkt liegt auf den Sportarten Ski Alpin, Outdoor-Trekking, Laufen, Tennis sowie Teamsport, darunter Fußball und Handball. Auch wer Fitness- und Badebekleidung sucht, ist hier an der richtigen Adresse. Für jeden, der sich gerne bewegt, ist etwas dabei. Ob groß oder klein, alt oder jung: Es werden reguläre Größen, aber auch Kurz- und Langgrößen angeboten.

Für Läufer gibt’s eine Laufschuhberatung. Die präzise Messung mit Sensoren gewährleistet, dass jeder den passenden Laufschuh für seinen Laufstil findet. Wanderschuhe können auf einer Wanderschuhteststrecke getestet werden. Tennisschläger können besaitet und zum Testen ausgeliehen werden. Es gibt einen Ski-Verleih, mit immer den aktuellsten und perfekt präparierten Modellen, egal ob Skischuhe oder Ski. „Wir haben außerdem eine hauseigene Skiwerkstatt, um Belag, Kanten und Bindungen fit für die Saison zu machen“, sagt Markus Krämer. In dieser Hinsicht hat die Werkstatt die modernsten Maschinen. „Im Gegensatz zu Servicestationen, wie zum Beispiel im Skigebiet vor Ort, bieten wir unseren Kunden keinen vollautomatischen Standardskiservice vom Fließband, sondern einen individuellen Skiservice je nach Bedürfnis des Kunden und Verschleiß am Ski“, sagt der Geschäftsinhaber. Und fügt hinzu: „Wir freuen uns über Ihren Besuch.“

Intersport Krämer

88682 Salem

Bahnhofstraße 108,

Telefon: 0¦75¦53/8¦20¦40¦27

E-Mail:

sport.kraemer.salem@web.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr