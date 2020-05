Wie ist es in Salem um die Sportstätten bestellt, was brauchen Vereine und Schulen? Diesen Fragen geht die Gemeinde jetzt nach und hat eine Projektgruppe aus Mitgliedern des Gemeinderats gegründet. Sie soll Grundlagen für ein Sportstättenkonzept sammeln. Dabei geht es unter anderem auch um Sanierung oder Neubau der Sporthalle.

Seit etlichen Jahren ist im Gemeinderat immer wieder das Thema Sportanlagen im Zentralbereich auf der Tagesordnung. Dabei geht es um ein Gesamtkonzept für die Sportanlagen an der Schlossseeallee. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend wurde nun