Rettungsschwimmer der DLRG sowie weitere Mitarbeiter sind am Schlosssee Salem für die Sicherheit der Gäste zuständig. Sie beaufsichtigen den Badebereich, helfen bei kleineren Verletzungen der Besucher und greifen ein, wenn es im Wasser zu einem Notfall kommt. Dennoch: Unfälle im Schlosssee lassen sich nicht komplett verhindern und kommen immer wieder vor.

Insbesondere Eltern sollten deswegen trotz Badeaufsicht stets ein Auge auf ihre Kinder haben, betont Alexander Bernhardt von der DLRG Bodenseekreis. Und er sagt auch: „Man darf sich nie auf die Kette als Begrenzung des Nichtschwimmerbereichs verlassen. Sie darf nicht als ultimative Sicherheit verstanden werden.“

Wassertiefe im Schlosssee kann variieren

Aufgrund des unstetigen Bodens im Schlosssee und kurzfristigen Pegeländerungen könne die Wassertiefe nämlich variieren – zum Beispiel, wenn es viel regnet. „Wenn sich der Wasserstand massiv verändert, kontrollieren wir den Nichtschwimmerbereich auch selbst“, sagt Rettungsschwimmer Bernhardt. „Ansonsten ist dafür aber der Betreiber Enno Haß zuständig.“

Dass diese Kontrollen regelmäßig stattfinden, bestätigt die Gemeindeverwaltung auf Nachfrage. Trotz allem müssten Eltern ihre Kinder jedoch auch im abgetrennten Nichtschwimmerbereich jederzeit im Blick haben, betont Sabine Stark aus dem Salemer Rathaus. „Eltern haben eine Fürsorgepflicht für ihre Kinder. Die Verantwortung kann hier also nicht abgegeben werden.“

Sabine Stark, Gemeindeverwaltung Salem: „Eltern haben eine Fürsorgepflicht für ihre Kinder.“ | Bild: Privat | SK-Archiv

Regelmäßige Durchsagen und Kennzeichnungen sowie Beschilderungen im Nichtschwimmerbereich würden die Eltern auf ihre Aufsichtspflicht hinweisen. Im Zweifel greifen Mitarbeiter ein, sagt Sabine Stark. So zum Beispiel, wenn Eltern nicht zu sehen sind. Dann werden sie per Durchsage ausgerufen.

Das Personal greife auch dann ein, wenn Kinder allein und ohne Schwimmhilfe im Wasser unterwegs sind oder wenn Kinder den Nichtschwimmerbereich verlassen – dann werden sie „sofort ‚zurückgepfiffen‘“, sagt Stark.

Salem Warum kommt es am Schlosssee immer wieder zu Badeunfällen? Das könnte Sie auch interessieren

Rettungsschwimmer haben Kinder im Blick

Und nicht nur im Nichtschwimmerbereich behalten die Rettungsschwimmer der DLRG und die Mitarbeiter von Betreiber Enno Haß die Kinder im Blick. „Wenn wir viel Betrieb haben und ausreichend Personal da ist, bauen wir immer eine zweite Wachstation am Sandstrand auf“, erklärt Alexander Bernhardt. Denn auch dort spielen viele Kinder in und am Wasser – auch ohne ausgewiesenen Bereich.