Wenn Minus-Temperaturen herrschen und die Gewässer zufrieren, ist die Verlockung groß, aufs Eis zu gehen. Gesellt sich zu der klirrenden Kälte noch strahlender Sonnenschein, wollen sich viele Familien das seltene Freizeitvergnügen nicht entgehen lassen. Der Bifangweiher war am Wochenende eines der wenigen Gewässer, das – teilweise – mit einer Eisschicht überzogen war. Das Gewässer am Ortseingang von Salem-Mimmenhausen in Richtung Mühlhofen war aber nur etwa zur Hälfte gefroren, der Rest war flüssig.

Knapp über ein Dutzend Schlittschuhläufer drehten hier am Sonntag zur Mittagszeit ihre Runden. Die einen waren bei kunstfertigen Pirouetten zu beobachten, die anderen spielten Eishockey. Wenig später war das Freizeitvergnügen aber schon wieder beendet: Da der Weiher nur zur Hälfte zugefroren war, die Eisschicht gerade einmal etwa sechs Zentimeter betrug und das Eis sich im Schilfbereich am Rande bereits wieder verflüssigte, löste die Polizei das bunte Treiben aus Sicherheitsgründen auf.

Wie die Polizeidirektion Ravensburg auf Anfrage bestätigte, wurden die Freizeitsportler per Lautsprecherdurchsage dazu aufgefordert, die unsichere Eisfläche zu verlassen. Verstöße gegen die Abstands- und Kontaktregeln seien nicht festgestellt worden.

Was tun, wenn es bedenklich wird? Knistert und knackt das Eis, weist Risse auf oder tritt Wasser schwallweise auf die Oberfläche, sollte es auf keinen Fall betreten werden. Befindet man sich bereits auf dem Eis, dann flach hinlegen, um das Gewicht auf eine größere Fläche zu verteilen. Anschließend zum Ufer robben und dabei möglichst wenig ruckartige Bewegungen machen, rät die Feuerwehr. Vorsicht ist nicht nur bei verschneiter Oberfläche und bewachsenem Ufer geboten. Auch an Ein- und Ausflüssen kann die Eisdicke plötzlich abnehmen. Prinzipiell sollte man nur Gewässer betreten, die man kennt. Wer einbricht, sollte versuchen, sich am Eis festzuhalten oder darauf zu ziehen. Bricht das Eis weiter, kann man sich mit Fäusten oder Ellenbogen einen Weg zum Ufer freischlagen. Im Unglücksfall sofort Hilfe über den Notruf 112 oder 110 rufen. Wer zum Helfen die Eisfläche betritt, sollte eine Unterlage (Leiter, Bretter, Gartenzäune, umgedrehte Tische, Türen oder Bänke) verwenden. Auch hier geht es darum, das Gewicht zu verteilen. Eine quer über die Einbruchstelle gelegte Unterlage macht es leichter, die eingebrochene Person zu retten. Ein Hilfsmittel können auch an Gewässern aufgehängte Rettungsringe sein. Helfer sollten sich nicht selbst in Gefahr bringen: Eigensicherung beachten (Leinen/Schwimmweste), nicht zu weit hinauswagen. Gerettete in warme Decken hüllen. (mkl)

Die Frage, wann das Eis dick genug ist, um es zu betreten oder Schlittschuh zu laufen, lasse sich pauschal nicht beantworten, sagen die Fachleute. Es komme auf das Gewässer und die regionalen Bedingungen an. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt als Empfehlung eine Eisdicke von mindestens 15 Zentimetern an. Bei fließenden Gewässern sollten es sogar 20 Zentimeter sein. Die Polizei bittet Eltern, ihre Kinder vor den Gefahren zu warnen.