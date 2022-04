von Miriam Altmann

Als letzter Salemer Teilort soll nun auch Stefansfeld ein Dorfgemeinschaftshaus erhalten. Zwar könnten die Räume der Evangelischen Kirche gelegentlich genutzt werden, „auf Dauer sollte allerdings eine öffentliche Lösung gefunden und Räumlichkeiten für die Dorfgemeinschaft, wie in anderen Ortsteilen, geschaffen werden“, erklärte Tobias Weber vom Hochbauamt. Dies soll mit einem Anbau an die bestehende Sporthalle erfolgen, die in dem Zuge energetisch saniert wird und eine Fotovoltaik-Anlage erhält. „Heute geht es darum, Ihnen die Entwurfsplanung vorzustellen und reinzuhören, ob wir auf dem richtigen Weg sind“, wandte sich Bürgermeister Manfred Härle an die Gemeinderäte.

Die Südseite der Turnhalle soll eine Glasfront erhalten, um die wegfallenden Fenster im Norden zu kompensieren. Der Außenbereich, der mit Sitzreihen gestaltet werden soll, kann von der angrenzenden Küche aus bewirtet werden. | Bild: Altmann, Miriam

Bürgersaal und bewirtbarer Außenbereich

Robert Böhler vom Architekturbüro BGI Böhler Großhardt präsentierte den Entwurf in der Sitzung: „Wir haben die Erschließung von der Schulstraße aus vorgesehen“, verwies er auf den Haupteingang im Nordosten, über den das Foyer mit der Garderobe betreten werde. Der sich anschließende Bürgersaal mit einer Grundfläche von 85 Quadratmetern soll sich östlich der bestehenden Turnhalle befinden. Die mobile Trennwand zur Halle halte dem Sportbetrieb stand und ermögliche die Verbindung beider Bereiche zu einem Veranstaltungssaal, so der Architekt. Zur Schulstraße hin soll es einen Technikraum, einen Lagerraum und eine Küche geben, die auch die Bewirtung des Außenbereichs im Südosten gestattet.

Die Ortsreferentin über die Nutzungsmöglichkeiten Ortsreferentin Elisabeth Schweizer war neben den Stefansfelder Gemeinderäten und den örtlichen Vereinsvorsitzenden in die Entwurfsplanungen eingebunden. „Wir waren beim Planungstermin und konnten Vorschläge einbringen“, berichtet sie. Da es im Ort keine Gastwirtschaft mehr gebe und gleichzeitig die Einwohnerzahl stark zunehme, freue sie sich, dass Stefansfeld nun einen Versammlungsraum bekomme. Neben den Fastnachtsveranstaltungen könnten dort die Generalversammlungen der Vereine, Bürgerversammlungen, Seniorennachmittage sowie der Feierabendhock und das Helferfest des Brunnenvereins stattfinden. „Vielleicht finden sich auch andere Veranstaltungen wie Lesungen oder etwas vom Kulturforum“, überlegt Schweizer. „Es ist meine Hoffnung, dass viele Interesse haben und kommen.“

Ortsreferentin Elisabeth Schweizer mit Bürgermeister Manfred Härle bei einer Bürgerversammlung im Jahr 2019. Künftig könnten derlei Versammlungen dann im Dorfgemeinschaftshaus stattfinden. | Bild: Mardiros Tavit

Glasfront wird nach Süden verlegt

Für die Fassadengestaltung habe sich das Büro für Holz entschieden, da dies ökologisch, witterungsbeständig und optisch ansprechend sei. „Der bestehende Geräteraum wird rückgebaut und an der Nordseite neu gebaut“, führte Böhler weiter aus. Da somit die Nordfenster der Turnhalle wegfallen, soll die Südseite mit Fenstern versehen werden. Klaus Bäuerle (GoL) lobte das ansprechende Layout, äußerte jedoch Bedenken bezüglich der Glasfront: „Es kann sein, dass da fünf Mann mit 500 Kilogramm dagegen rennen“, sorgte er sich um die Stabilität. „Der Fußboden der Halle liegt ein halbes Geschoss tiefer“, konnte ihn der Architekt beruhigen, „die Fenster sind auf einer gewissen Höhe“.

So sieht der Entwurf für die Erweiterung der Sporthalle in einer 3D-Ansicht aus. | Bild: BGI Böhler Großhardt GmbH & CO KG Architektur & Projektmanagement

Kostenschätzung liegt bei 2,29 Millionen Euro

Ursula Hefler (CDU) bedankte sich dafür, dass der lang gehegte Wunsch der Stefansfelder Bürger nun in Angriff genommen werde: „Es ist ansprechend und alles, was wir eingebracht haben, wurde umgesetzt“, sagte sie. Ihr Fraktionskollege Peter Frick ergänzte: „Das Schöne und Besondere an der Planung ist das Zusammenspiel zwischen Innen- und Außenbereich, das viele Nutzungsmöglichkeiten bietet.“ Klaus Hoher (FDP) zeigte sich allerdings überrascht davon, dass es noch keine Lösung für die Heizung gebe. Robert Böhler erläuterte, dass die Wärmeversorgung noch nicht geklärt sei, da der Bedarf nach der Sanierung weniger sein werde. „Wir diskutieren zurzeit fast nichts anderes“, betonte er. Die Kostenschätzung, die auch die energetische Sanierung beinhalte, liege aktuell bei 2,29 Millionen Euro.

Ursula Hefler, CDU: „Es ist ansprechend und alles, was wir eingebracht haben, wurde umgesetzt.“ | Bild: Archiv

Heizung als größte Herausforderung

Härle verwies auf die Schwierigkeit, dass auch das Schulgebäude in die Überlegungen mit einbezogen werden müsse, das vor etwa zehn Jahren energetisch ertüchtigt worden sei. Da dessen Heizung eine hohe Vorlauftemperatur benötige, stelle sich die Frage, ob man eine Hybridlösung wähle. Dafür sprach sich Stephanie Straßer (FWV) aus: „Ich gehe davon aus, dass wir den Neubau so vorbereiten, dass wir mit niedriger Temperatur heizen können“, plädierte sie für einen möglichst geringen Energieverbrauch. Böhler mahnte, dass die bestehende Heizung die hinzukommenden Quadratmeter mit abdecken können müsse, da man in der Schule nicht alles umbauen werde: „Das sind spannende Punkte, für die wir eine Lösung finden müssen.“

Stephanie Straßer, FWV: „Ich gehe davon aus, dass wir den Neubau so vorbereiten, dass wir mit niedriger Temperatur heizen können.“ | Bild: Jürgen Heppeler

Härle: Im Frühjahr 2023 durchstarten

Ulrike Lenski (GoL) erkundigte sich mit Blick auf die Fotovoltaik-Anlage, ob das Satteldach mit optimaler Südausrichtung völlig ausgeschöpft werde. „Den Vorschlag nehmen wir mit, wir sind im Vorgespräch so verblieben“, bestätigte der Bürgermeister. Auch Böhler bejahte das, zudem gebe es eine Einspeisemöglichkeit über das Häuschen vor dem Dorfgemeinschaftshaus.

Blick von der Schulstraße im Osten: Wo sich jetzt der kleine Anbau befindet, wird sich später der neue Bürgersaal befinden. | Bild: Altmann, Miriam

Die Gemeinderäte beauftragten das Architekturbüro auf Antrag des Bürgermeisters einstimmig mit den Leistungsphasen 1 bis 4. „Vor der Sommerpause würde ich gern das Baugesuch auf den Weg bringen“, merkte Härle an. Im April 2023 werde sich zeigen, ob das Vorhaben Fördermittel erhalte. „Das Ziel ist, im Frühjahr 2023 durchzustarten“, so der Bürgermeister.