Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr auf der Tüfinger Straße zwischen Mimmenhausen und Salem ereignet. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war eine landwirtschaftliche Maschine, samt angehängter Kutsche, auf der mehrere Personen gesessen haben sollen, in Richtung Salem unterwegs, berichtet die Polizei.

Unbekannte Person stürzt von Anhänger

Ein 17-Jähriger wollte das Gespann an der ansteigenden Straße mit seinem kleinen Motorrad überholen. In diesem Moment soll eine bislang unbekannte Person vom Anhänger gefallen sein, weshalb sich der Motorradfahrer erschrak. Der 17-Jährige stürzte in der Folge mit seiner Maschine, rutschte vor das Zugfahrzeug und wurde von dessen Vorderrad erfasst. Wie die Polizei mitteilt, zog sich der Jugendliche bei dem Unfall mutmaßlich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst auf dem Luftweg in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Schaulustige mischen sich unter Beteiligte

Eine 22-Jährige gab sich gegenüber der Polizei als Fahrerin des Traktors zu erkennen. Zu der Unfallstelle, die in der Nähe eines 1.-Mai-Fests war, kamen in kurzer Zeit auch zahlreiche Schaulustige hinzu, die sich unter die vermutlich Beteiligten mischten. Bei den Befragungen zum Unfallhergang verhielten sich einige der auffallend betrunkenen Personen vollkommen unkooperativ, verweigerten die Angabe der Personalien oder machten widersprüchliche Angaben zum Unfallgeschehen. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 75 51/80 40 zu melden.