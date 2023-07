Ein 70-jähriger Pedelec-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L204 bei Altenbeuren ums Leben gekommen. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Demnach wollte der Radfahrer die Landstraße gegen 19.30 Uhr im Bereich der Einmündung zur K7757 in Richtung Beurener Straße überqueren. Dabei soll er beim Einfahren in die Landesstraße ein aus Salem kommendes Auto übersehen haben, sodass es zur Kollision kam. Durch die Wucht des Aufpralls sei der 70-Jährige von seinem Fahrrad auf die Fahrbahn geworfen worden, so die Polizeimeldung.

Der Rettungsdienst flog mit einem Rettungshubschrauber zum Unfallort. Doch der Radfahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Die 31-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock und sei ebenfalls vor Ort medizinisch betreut worden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an dem Fahrzeug auf 21.000 Euro. Die Landstraße war bis etwa gegen Mitternacht gesperrt, durch die Straßenmeisterei wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.