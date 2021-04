von Verena Kreutter

Regelmäßig zu den großen christlichen Feiertagen und im Wechsel katholisch/evangelisch bitten wir einen Vertreter der Kirchen um einen Gastbeitrag im SÜDKURIER. Für Karsamstag 2021 schreibt ihn Verena Kreutter, katholische Kirche:

Davor war das Dunkel

„Schon seit Jahren liebe ich es, die Osternacht am frühen Morgen zu feiern. Am Osterfeuer wird die große Osterkerze angezündet, mit der Kerze geht‘s in die dunkle Kirche, durch das Anzünden der vielen anderen Kerzen wird es heller und heller, draußen geht die Sonne auf und der Tag ist da. Das Dunkel ist verschwunden und das Licht gibt Sicht auf die Dinge frei, schenkt Orientierung und Sicherheit.

Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu, der Erlösung, der Freude. Aber davor ist das Dunkel. Denn Ostern und Auferstehung kann ja nur sein, wenn vorher Jesu Tod war. Zu Ostern gehört also immer auch das, was uns bedrückt und ängstigt, was unser Leben dunkel macht, die Abschiede die wir erleben und das was uns fehlt.

Zur Person: Verena Kreutter Verena Kreutter (31) ist seit September 2020 Pastoralreferentin in der römisch-katholischen Seelsorgeeinheit Salem-Heiligenberg. Sie stammt aus Markdorf und hat in Freiburg katholische Theologie studiert. In den Gemeinden der Seelsorgeeinheit ist sie unter anderem für die Erstkommunion- und Firmvorbereitung verantwortlich und unterrichtet Religion an zwei Schulen. Mit Schuldekan Christof Baader ist sie Initiatorin des Osterheftes der Seelsorgeeinheit, welches alle Interessierten durch die Kar- und Ostertage begleiten kann und in den Kirchen zum Mitnehmen ausliegt.

Der Wunsch nach Nähe wird immer größer

Für die Jünger damals hat es sich ab Karfreitag bestimmt zappenduster angefühlt. Ihr Freund und Vertrauter Jesus ist getötet worden, sie wissen nicht wie es weitergeht, sie vermissen jemanden und fürchten sich um ihr eigenes Leben. Solches Dunkel, Ängste und nicht-weiter-wissen, das nehme ich momentan leider viel wahr. Wir müssen auf vieles verzichten, vieles schmerzt. Wir vermissen die Begegnung mit anderen, die Freiheit sich so zu bewegen wie wir es möchten und einiges mehr. Der Wunsch nach menschlicher Nähe und Gemeinschaft wird immer größer.

„Es wird immer wieder Ostern“

Damals dann die gute und befreiende Botschaft: Jesus ist auferstanden, der Tod ist besiegt, Hoffnung, die Jünger sehen alles in einem neuen Licht. Bei uns ist das heute natürlich anders, als damals bei den Jüngern, die nichts wussten und ausharren mussten. Wir wissen, dass nach dem Karfreitag Ostern kommt. Es wird immer wieder Ostern, wir feiern jährlich Auferstehung. Und ich glaube in diesem Jahr wünschen wir uns ein Fest der Rettung noch mehr als sonst.

„Dann feiern wir, bis es Morgen wird“

Und diese Oster-Hoffnung verbinde ich auch mit der Pandemie. Noch sind wir mittendrin, wir sehen kein Ende, vieles erscheint Dunkel. Aber ich habe Hoffnung. Hoffnung, dass Gott uns durch diese Pandemie begleitet, dass sie zu Ende geht und dass uns Freude und Helligkeit fluten werden, dass wir neue Freiheit spüren dürfen, neue Hoffnung und neues Licht erfahren, dass wir vieles mit anderen Augen sehen. Und vielleicht wird das dann ein Ostern sein, ein Ostern der anderen Art. Vielleicht werden wir danach anders Ostern feiern, werden anders verstehen, werden in anderer Weise nachvollziehen können, was Befreiung und Rettung, was Licht und Wärme für uns sein können. Dann werden wir gemeinsam lachen und uns im Arm halten, uns gemeinsam freuen, zusammen essen und feiern, bis es Morgen wird und die Sonne die Dunkelheit der Nacht vertreibt.

Und bis dahin kann uns die Hoffnung und das Licht, die wir in diesem Ostern feiern und erfahren dürfen stärken und begleiten. Das wünsche ich uns zumindest sehr.“