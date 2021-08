Ein BMW auf einer Kuhweide ist am Dienstag gegen 20.40 Uhr einer Streife des Polizeireviers Überlingen an der Landesstraße zwischen Unterstenweiler und Neufrach aufgefallen. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer offensichtlich beim Abbiegen die Kontrolle über das Auto verloren hatte. Der BMW überfuhr zwei Verkehrsinseln, schanzte zwischen zwei Bäumen eine Böschung hinunter und blieb auf der Kuhweide stehen.

Junge Männer verstricken sich in Widersprüche

In der Nähe des verunfallten Autos trafen die Beamten auf zwei junge Männer, die in dem Auto gesessen hatte und sich gegenüber den Beamten in Widersprüche verstrickten.

19-Jähriger stellt sich später der Polizei

Mehrere Stunden später stellte sich der 19-jährige mutmaßliche Unfallverursacher bei der Polizei. Da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter Schock stand, hatte er nach dem Unfall zu Fuß das Weite gesucht, wie die Polizei schreibt. Er selbst sowie sein 18-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein weiterer 18 Jahre alter Mitfahrer blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den verunfallten Wagen, an dem Totalschaden von rund 2500 Euro entstand.

Auch der Besitzer des BMW wird angezeigt

Die Polizei ermittelt nun gegen den 19-Jährigen wegen des Verdachts der Unfallflucht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, außerdem wegen fahrlässiger Körperverletzung. Auch der Halter des BMW muss mit einer Strafanzeige rechnen, weil er die Fahrt zugelassen hat.