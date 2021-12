Ohne Brille und offensichtlich verwirrt ist eine 59-jährige Autofahrerin zum wiederholten Mal der Polizei bei einer Kontrolle aufgefallen. Die Beamten waren tätig geworden, weil die 59-Jährige mit ihrem schwarzen VW Polo am Dienstag zwischen Uhldingen-Mühlhofen und Salem beinahe Unfälle verursacht hatte. Ein Zeuge hatte gefährliche Manöver der Frau gemeldet, die mit ihrem Polo auch mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten war. Das teilt die Polizei in Salem mit.

Bei der Kontrolle trafen die Beamten zum wiederholten Mal die Frau ohne die Sehhilfe, die sie tragen muss, am Steuer ihres Polos an. Außerdem habe die Frau erneut einen verwirrten Eindruck gemacht. Auf ihr Verhalten angesprochen, habe sich die 59-Jährige wenig einsichtig gezeigt. Zudem habe sie angekündigt, dass sie weiter mit dem Auto fahren werde, „obwohl sie dazu offensichtlich nicht in der Lage war“, wie es im Polizeibericht heißt. Daher beschlagnahmten die Beamten ihren Führerschein.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein. Jetzt sucht sie Zeugen, die durch die auffällige Fahrweise der Frau behindert oder gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07553/82690 zu melden.