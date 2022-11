Das erste Geschäftsjahr ihrer Online-Eventfirma ist lehr- und arbeitsreich gewesen, erzählt Malena Riester. Gleichzeitig sei es aber erfolgreich gewesen, sagt die 25-Jährige aus Salem zufrieden. Lehrreich war es, weil sie sich als Frau behaupten musste. Daraus hat sie gelernt, „in Verhandlungen stark zu bleiben und mich nicht im Preis drücken zu lassen“.

Die alleinerziehende Mutter eines vierjährigen Sohnes hat in diesem Jahr viel gearbeitet. Über die 2021 gegründete Internetseite www.xcellentevent.de hat sie zusammen mit Anbietern aus der Region fertig geschnürte Eventpakete vertrieben. Sie lieferte mehrgängige Menüs aus Profihand bis an die Haustür, richtete Geburtstagsfeiern aus und bestückte Grillboote für Partys.

Malena Riester hat sich innerhalb ihres ersten Geschäftsjahres bereits einen zweiten Geschäftszweig eingerichtet. | Bild: Martina Wolters

Vorschlagspakete statt fertige Angebote

Als sie feststellte, dass ihre Kundschaft mehr Flexibilität braucht, stieg sie um auf Vorschlagspakete. Malena Riester erzählt: „Die Kunden können jetzt alles selbst zusammenstellen.“ Ihre Internetseite hat sie überarbeiten lassen, damit diese leichter händelbar wird. Auch ihr Equipment hat die junge Frau erweitert. Ihr aufblasbarer Party-Club stand bereits beim Schlossseefest.

Über Malena Riester Im Sommer 2021 gründete die 25-jährige Malena Riester direkt nach der Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau die Onlineplattform XellentEvent. Zusammen mit mittlerweile 35 regionalen Partnern bietet sie Eventpakete oder einzelne Elemente online buchbar an und liefert diese im Bodenseekreis. Neu verleiht sie auch Equipment, wie ein aufblasbares Clubzelt, ein durchsichtiges Garteniglu, Technikausstattungen und Dekoartikel. Mittlerweile hat sie mit www.malenariester-events.de eine zweite überregional agierende Plattform aufgebaut, bei der sich alles um Events für Unternehmen dreht. Malena Riester ist in Kleinschönach geboren und lebt mit ihrem vierjährigen Sohn in Salem.

Zahl regionaler Partner gut verdoppelt

Besonders freut sich die Eventmanagerin, dass sie die Zahl ihrer regionalen Partner von anfänglich 15 auf 35 mehr als verdoppeln konnte. Zusätzlich zu der regional geprägten Event-Plattform für Privatleute hat sich die 25-Jährige ein zweites Standbein geschaffen. Sie habe die Situation am Arbeitsmarkt mit wachsendem Mangel an Mitarbeitern beobachtet. „Ich habe mir überlegt, wie Unternehmen Events nutzen können, um ihre Mitarbeiter zu halten.“

Events für Firmen als neues Standbein

Das Ergebnis ist eine zweite Online-Plattform: Auf www.malenariester-events.de bietet sie an, Firmen dabei zu begleiten, eine individuelle Eventkultur mit passendem Marketing und besonderen Veranstaltungen aufzubauen. Große Events seien neben Wertschätzung der Arbeit und flexiblen Arbeitszeiten für Mitarbeiter ein nicht zu unterschätzendes Kriterium, an ihrem Arbeitsplatz festzuhalten, weiß die Salemerin.

Live-Events nach Corona wieder stark nachgefragt

Auch Live-Events spielten wieder eine Rolle, weil die Menschen nach zwei Jahren Corona-Beschränkungen ein großes Bedürfnis nach Nähe hätten. Als Beispiel nennt sie eine Firmenweihnachtsfeier nach Art eines Blind Dates. Keiner wisse vorher, worauf er sich einlasse. Statt des obligatorischen Weihnachtsessens in einem Restaurant könnte es eine Kombilösung mit Food Truck, Lounges und Aufwärmmöglichkeiten geben. Quiz oder Rätsel zum Unternehmen könnten im Vorfeld Spannung bringen und für mehr Identifikation mit den Firmeninhalten sorgen.

Malena Riester beim Erstgespräch bei einem Firmenkunden. | Bild: xellentevent

Die Fachfrau ist davon überzeugt, dass gut geplante Veranstaltungsangebote sowohl Mitarbeitende als auch Kunden beeindrucken. Zusätzlich zu ihrem straffen Arbeitspensum hat sie für verschiedene Fachzeitschriften Beiträge über den Themenbereich erfolgreiches Eventmanagement geschrieben. Gefühlt habe sie nie Feierabend, wie sie sagt, da gehe es ihr aber wie vielen Selbstständigen.

Sie hat gelernt, nicht in Gehältern zu denken

Hatte sie nie Zweifel, dass der Schritt in die Selbstständigkeit richtig war? Die 25-Jährige bekennt, dass sie natürlich manchmal von Zweifel geplagt gewesen sei. Wenn es einen Monat schlechter lief, habe sie fieberhaft nach Ursachen gesucht und immer wieder nachjustiert. Ein Lernmoment sei für sie in ihrem ersten Start-up-Jahr daher gewesen, nicht in Gehältern zu denken. Vielmehr bildet sie für sich Rücklagen, je nach Auftragslage und dem damit verbundenen Verdienst.

Alles in allem ist Malena Riester mit ihren beiden Geschäftsideen aber sehr zufrieden. Kind, Alltag und Eventbranche zu wuppen, sei zwar ein Kunststück, aber es sei genau ihr Ding. „Ich liebe diesen Beruf“, sagt sie. Daher fühle es sich nicht an wie Arbeit. Sie überlegt kurz, bevor sie erklärt: „Ich lebe das einfach.“