Die Gemeinde unternimmt einen weiteren Schritt zur Wohnraumschaffung und Innenverdichtung: Nördlich des Ortsbachs in Rickenbach soll zwischen Lippertsreuter Straße und Dorfbachstraße ein kleines Baugebiet mit einem Mehrfamilienhaus und fünf Ein- bis Zweifamilienhäusern entstehen.

Ein Grundstück östlich der Dorfbachstraße wurde entgegen der ursprünglichen Planung von 2020 aus dem Planbereich herausgenommen: „Nach Durchführung der frühzeitigen Beteiligung kristallisierte sich heraus, dass es sowohl seitens der Bürger als auch der beteiligten Behörden insbesondere Vorbehalte gegen das angedachte Plangebiet beziehungsweise gegen die Bebauung des genannten Flurstücks Nr. 16 gibt“, erklärte Bauamtsleiter Marc Dürrhammer. Dies sei in Absprache mit dem Erschließungsträger sowie der Destillerie Senft geschehen, die aufgrund der dortigen Arbeitsabläufe von der Planung am meisten betroffen sei.

Verkleinertes Gebiet, um Konflikt zu vermeiden

Helmut Hornstein vom gleichnamigen Planungsbüro nahm in der Gemeinderatssitzung die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und einzelner Bürger vor. Er erläuterte, dass durch die Verkleinerung des Plangebiets ein Konflikt zwischen den künftigen Anwohnern und den benachbarten Betrieben vermieden würde: „Die Geruchsbelastung durch die Brennerei ist übers Jahr gesehen von völlig untergeordneter Bedeutung“, gab Hornstein die Einschätzung der Gutachter bezüglich des reduzierten Planungsgebiets wieder. Somit sei man beim Thema Immissionsschutz auf der sicheren Seite.

Baumbestand muss dem Vorhaben weichen

Das alte Bauernhaus auf dem ansonsten unbebauten Areal wolle der Eigentümer erhalten, teilte der Stadtplaner mit. Der Baumbestand auf dem Gelände müsse jedoch größtenteils weichen, wenn das Vorhaben umgesetzt werden soll: „Aus unserer Sicht ist die Planung ein Kompromiss zwischen Ökologie und Innenentwicklung“, bilanzierte Hornstein und schlug dem Gremium die Beibehaltung der Planung ohne Erhaltungsgebote vor.

Es sei jedoch vorgesehen, die Einfriedungen kleintierdurchlässig anzulegen, Nisthilfen zu errichten und das Gehölz am Bach zu erhalten, sagte Hornstein. Der Planer erwähnte, dass Schadstoffbelastungen auf dem Gebiet nicht auszuschließen seien, da sich an der Stelle zuvor eine Intensivobstanlage befunden habe.

Stellplatzsatzung schränkt Zahl der Einheiten ein

Ralf Gagliardi (GoL) beklagte den drohenden Verlust des alten Baumbestands und erkundigte sich, ob man das durch Ersatzpflanzungen überkompensieren könnte. Hornstein entgegnete, dass im Innenbereich gar kein Ausgleich verpflichtend sei, doch es werde ein Pflanzgebot auf den Weg gebracht, das mehr Bäume als bisher vorsehe. „Es werden aber kleine bis mittelgroße sein und es wird dauern, bis die gewachsen sind“, schränkte der Stadtplaner ein.

Gagliardi kritisierte zudem die Beschränkung auf fünf Wohneinheiten im geplanten Mehrfamilienhaus, die laut Hornstein auch mit den geforderten Stellplätzen zusammenhänge: „Mehr Stellplätze – das wird schwierig, also wäre die einzige Möglichkeit eine Tiefgarage“, meinte der Planer und bezweifelte, ob das in Rickenbach sinnvoll und wirtschaftlich sei.

Kritische Nachfrage zum Baugebiet Neufrach-Ort Im Zuge der Aussprache um das Vorhaben in Rickenbach verkündete Petra Herter (CDU): „Solange Neufrach-Ort nicht vom Tisch ist, werde ich nicht zustimmen.“ Sie verstehe nicht, warum das Vorhaben nicht erneut auf der Tagesordnung stehe: „Eine Info hätte ich ganz gut gefunden“, merkte sie an. Auf diesen Einwand antwortete Bauamtsleiter Marc Dürrhammer, dass die Absprachen mit dem Regierungspräsidium erfolgt seien, der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club jedoch mit einem Einwand gekommen sei. Dieser bezieht sich auf die Situation für Radfahrer. „Das grätscht von hinten links rein, dann muss man was verschieben“, sagte Dürrhammer. Da der Lärmgutachter hinzugezogen werden müsse, sei noch nicht absehbar, wann das Thema in den Gemeinderat komme. Bürgermeister Manfred Härle fügte hinzu: „Wir haben im Hinterkopf, dass es sowieso beklagt wird, daher werden wir jeden Punkt sauber aufarbeiten.“ Für den geforderten Radweg entlang der Bahnlinie gebe es durchaus eine Berechtigung, daher werde das ein Thema sein. Bislang ist dort nur ein Fußweg vorgesehen.

Ferien- und Zweitwohnungen sind unerwünscht

Luzia Koester (CDU) fragte nach den Möglichkeiten der Gemeinde, Ferienwohnungen zu verhindern. Hornstein versicherte ihr, dass die Art der baurechtlichen Nutzung festgelegt sei, die Ferienwohnungen ausschließe. Henriette Fiedler (FWV) legte nach: „Es geht nicht nur um Ferienwohnungen, die Zweitwohnungen finde ich noch störender.“ Bürgermeister Manfred Härle kündigte diesbezüglich an: „Zweitwohnungen sind unser Part, da werden wir noch bei Ihnen aufschlagen.“ Der Gemeinderat brachte den überarbeiteten Bebauungsplanentwurf bei sechs Gegenstimmen und zwei Enthaltungen mehrheitlich auf den Weg.