Nach vier Jahren nun das langersehnte Wiedersehen: Mit Umarmungen und Wangenküsschen wurden die französischen Gäste aus der Partnergemeinde Les Essarts-le-Roi am Schlosssee willkommen geheißen. Peter Heider, dem langjährigen Sprecher des Salemer Freundeskreises, war die Freude deutlich anzumerken: „3000 Badegäste wissen nicht, dass sie gerade den Bürgermeister begrüßen“, witzelte er auf der Terrasse des Schlosssee-Cafés.

Denn Ismaël Nehlil, der 2020 zum Essarter Bürgermeister gewählt wurde, war mit seinem 13-jährigen Sohn Amaury als Jugendbotschafter ebenfalls angereist. Nehlil offenbarte: „Das ist mein erstes Mal in Salem.“ Da Deutsch seine erste Fremdsprache am Gymnasium war und er eine Weile in Bielefeld gelebt hat, war die Verständigung mit den Gastgebern kein Problem. Wie in kleinen und mittelgroßen Gemeinden in Frankreich üblich, übt der Rathauschef sein Amt nebenberuflich aus. „Drei Tage arbeite ich als Justiziar, zwei Tage und am Wochenende bin ich Bürgermeister“, erklärte Nehlil. Dank Telearbeit und einem guten Team funktioniere diese Aufteilung gut, erzählte er.

Für die rund 20 französischen Gäste hat der Salemer Freundeskreis Ausflüge nach Bregenz, Sigmaringen und Ravensburg organisiert, außerdem wurde gemeinsam eine Straußenfarm besucht. Besonders abenteuerlich wurde es auf der Fahrt nach Sigmaringen, denn ein Gewittersturm ließ einen Baum vor dem Bus der Truppe auf die Straße stürzen. „Mit vereinten deutsch-französischen Kräften und einem Lastwagen aus dem Hause Fürstenberg wurde er von der Straße gezogen“, schildert Heider im Nachgang.

Dass Sprachbarrieren bei grenzüberschreitenden Freundschaften nur im Kopf existieren, zeigt sich am Beispiel von Bernhard Rohner und Ursula Zieger aus Buggensegel. „Wir sind Frankreich-Freunde und haben schon oft Urlaub in Frankreich gemacht“, berichtet Bernhard Rohner von ihrer Motivation, sich vor 19 Jahren der Gemeindepartnerschaft anzuschließen. Während er auf sein Schulfranzösisch zurückgreifen konnte, habe Ursula Zieger keine Vorkenntnisse gehabt. „Er spricht sehr gut Deutsch und sie spricht besser Deutsch als ich Französisch“, sagt sie über ihre Austauschpartner. So komme man gut zurecht und besuche sich seit 15 Jahren gegenseitig.

Damit auch die Jugend wieder mit der Sprache der Nachbarn in Kontakt kommt, wollen alle Beteiligten den Schüleraustausch reaktivieren. „In beiden Schulen gibt es grünes Licht dafür“, freut sich Peter Heider als ehemaliger Französischlehrer. Und anlässlich des 30-jährigen Bestehens im kommenden Jahr in Les Essarts-le-Roi seien beide Gemeinden bemüht, den gegenseitigen Austausch zu forcieren – auch mit Blick auf die Vereine und die Musikschule.

Auf die diesjährige Zusammenkunft mit den Franzosen blickt der Sprecher schon einmal zufrieden zurück: „Das war ein rundum gelungener Besuch, mit nicht nur einem Funken Hoffnung, dass es in alter Frische weitergeht.“

Das lesen Sie zusätzlich online Pardon? Kretschmann stellt Französisch als Schulfach in Frage http://www.sk.de/11631873