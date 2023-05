Das Wetter wechselt fast im Minutentakt, als Thorsten Jobs, Wanda Bautz und Bettina Schmidt am Ufer des Schlosssees vom neu gegründeten Gesamtelternbeirat aller Salemer Kindergärten erzählen. Mitgestalten wollen sie, den Austausch zwischen allen Beteiligten erleichtern und ein Sprachrohr für die Eltern sein, sagen die frisch gewählten Vorstandsmitglieder.

Dass manche Einrichtungen in jüngster Zeit die Ganztagesbetreuung zeitweise oder ganz einschränken mussten, habe einige Familien vor Probleme gestellt, berichtet Thorsten Jobs. „Wir kamen zu dem Punkt, dass es solche Themen auch in anderen Kitas gibt“, beschreibt der Vorsitzende den Wunsch nach Vernetzung. Wanda Bautz ergänzt: „Der Leidensdruck der Eltern war hoch, somit kam der Wunsch auf, mehr Gehör zu finden.“

Ein Ziel ist „weniger Buschfunk“

In einer Gründungssitzung im März gab sich der Verein, der aus einer Elterninitiative heraus entstand, eine Satzung und wählte das Vorstandsteam. Ein wichtiges Anliegen ist dem Gremium die Kommunikation zwischen Eltern, Kita-Personal und Trägern der Kindergärten: Informationen könnten nun gezielt an die Eltern weitergegeben werden und diese könnten schneller ein gebündeltes Stimmungsbild abgeben. „Dann müssen nicht alle bei der Gemeinde anrufen“, meint zweite Vorsitzende Wanda Bautz pragmatisch, „und der Buschfunk wird weniger.“

Im Rathaus „offen und wohlwollend begrüßt“

Bautz fügt an, im Rathaus sei die Gründung des Gesamtelternbeirats positiv aufgenommen worden: „Wir wurden offen und wohlwollend begrüßt.“ Bettina Schmidt berichtet vom ersten Treffen mit Gemeindevertretern: „Die waren froh, einen Ansprechpartner zu haben“, schildert die dritte Vorsitzende ihren Eindruck. Und der Rat des neuen Gremiums findet offenbar Gehör: Weil die Rückmeldungen bei der ersten Vereinssitzung einen entsprechenden Bedarf gezeigt hätten, habe man der Gemeinde empfohlen, im neuen Stefansfelder Kindergarten eine Krippenbetreuung bis 17 Uhr anzubieten.

Auch in anderen Bereichen sucht der Gesamtelternbeirat den Dialog: „Die Schließzeiten waren ein großes Thema“, blickt Bettina Schmidt auf die Sitzung zurück. Außerdem habe die Gemeindeverwaltung zugesagt, das Gremium anzuhören, wenn eine Anpassung der Kita-Gebühren im Raum stehe. „Die Zusammenarbeit ist super“, zieht Thorsten Jobs eine erste Zwischenbilanz.

Arbeitsgruppen und Kennenlerntermine geplant

Für die nächste Zeit steht die Bildung von Arbeitsgruppen auf dem Programm, außerdem sind Kennenlerntermine mit den Leitungen der Kindergärten angesetzt. „Wir sind noch in der Gründungsphase“, sagt der Vorsitzende. Wanda Bautz verweist darauf, dass die Organisation anspruchsvoll sei, „auch zeitlich“.

Mitglieder können sich je nach Zeitbudget einbringen

Das Gründungsteam hofft daher auf weitere Mitglieder, die den aktuell etwa 30 Mitglieder starken Verein unterstützen. Da ein Ziel des Gesamtelternbeirats die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sei, könne man sich je nach individueller Voraussetzung einbringen. Dazu gehören laut Bettina Schmidt hybride Sitzungen, um beispielsweise Alleinerziehenden die digitale Teilnahme zu ermöglichen: „Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen und inklusiv sein.“

So kann man Mitglied werden Der Salemer Kita-Gesamtelternbeirat vertritt laut Satzung die Interessen der Kinder und Sorgeberechtigten in der Öffentlichkeit gegenüber der Gemeindeverwaltung, den politischen Gremien und den Trägern. Mitglieder sind alle Elternbeiräte der Salemer Kindertageseinrichtungen, darüber hinaus können alle Sorgeberechtigten, deren Kinder in einer Salemer Kita sind, Mitglied werden. Wer die Ziele des Gesamtelternbeirats finanziell oder ideell unterstützen will, kann ebenfalls Mitglied werden. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Kontakt per E-Mail: geb-salem@web.de

Fokus auf Miteinander und Verständnis

An seinem Posten schätzt Thorsten Jobs deshalb auch, dass er seine Einblicke an diejenigen übermitteln könne, denen die Ressourcen für ein ehrenamtliches Engagement fehlen. Wanda Bautz legt zudem den Fokus auf das Miteinander und das gegenseitige Verständnis: „Wir möchten auch weitergeben, welcher Aufwand seitens der Träger betrieben wird.“ Angesichts des allgegenwärtigen Personalmangels und größer werdenden Gruppen will Bettina Schmidt sich unterstützend einbringen: „Ich möchte dazu beitragen, dass die Erzieherinnen gern arbeiten.“