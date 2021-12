von Miriam Altmann

Tanja Knäple, Leiterin des Sachgebiets Kindergarten der Gemeinde Salem, hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Verwaltung und Kultur den Bedarfsplan für das aktuelle Kindergartenjahr vorgestellt. Er zeige den momentanen und prognostizierten Bedarf an Kindergartenplätzen und weise auf Maßnahmen zur Abdeckung des Bedarfs hin. „Wir sind auf einem konstanten Hoch angekommen, mit einem Rückgang ist derzeit nicht zu rechnen“, sagte Knäple zur Nachfrage nach Betreuungsplätzen.

Allen Kindern soll ein Platz angeboten werden

Während das Platzangebot für Kinder über drei Jahren den Bedarf übersteige, gebe es für unter Dreijährige weniger Plätze als nachgefragt. „Wir konnten allen Kindern über drei Jahren einen Platz anbieten, aber nicht immer im Wunschkindergarten“, sagte Knäple. Die Krippen seien aufgrund der verstärkten Nachfrage hingegen voll belegt. Da jedoch fast alle Einrichtungen Kinder ab zwei Jahren aufnehmen, könne der Bedarf gedeckt werden. Darüber hinaus gebe es fünf Tagespflegepersonen, die 17 Kinder betreuen, elf davon unter drei Jahren. Kinder, deren Eltern im Laufe des Jahres in die Gemeinde zögen, würden auf die Warteliste für den Natur- und Forscherkindergarten gesetzt, den die Gemeinde plant. „Wir denken, dass mit dem neuen Kindergarten in Stefansfeld allen Kindern im neuen Jahr ein Platz angeboten werden kann.“

Die Zahlen des Bedarfsplans Aktuell könnten 443 Kindergartenplätze und 60 Krippenplätze in der Gemeinde Salem angeboten werden, schilderte Sachgebietsleiterin Tanja Knäple. Der rechnerisch ermittelte Bedarf liege bei 381 Kindergartenplätzen und 119 Krippenplätzen. Da in fast allen Einrichtungen die Aufnahme von zweijährigen Kindern begrenzt möglich ist, verbleibe ein Kontingent von 62 Plätzen für deren Betreuung. Bei der Aufnahme eines zweijährigen Kindes reduziert sich die Zahl der maximalen Kindergartenplätze in der Einrichtung jedoch um einen zusätzlichen Platz – somit gebe es in den Kindergärten aktuell Platz für 31 Zweijährige.

Kinder unter drei Jahren: Nachfrage steigt stärker als Platzangebot

Klaus Hoher (FDP) fragte angesichts der gesunkenen Versorgungsquote für die unter Dreijährigen, ob es inzwischen weniger Betreuungsplätze gebe als im Jahr 2015. Bürgermeister Manfred Härle entgegnete, dass die Gemeinde nun mehr Plätze im Angebot habe. Knäple erklärte den scheinbaren Widerspruch damit, dass die Anmeldezahlen im Verhältnis zu den geschaffenen Plätzen stärker gestiegen seien: „Der Bedarf ist gestiegen, daher ist die Versorgungsquote gesunken.“

Freie Stellen können bisher noch besetzt werden

Was die Personalsituation angehe, gab Härle auf Nachfrage von Birgit Zauner (GoL) bekannt, dass frei werdende Stellen trotz des Fachkräftemangels bisher noch besetzt werden könnten: „Wir müssen als Arbeitgeber aber beweglich sein“, schränkte er mit Blick auf den Wunsch nach Teilzeitarbeit ein. Die Kernbotschaft von seiner Seite sei jedoch, dass die Gruppenleitung als feste Bezugsperson den ganzen Tag anwesend sein sollte. Der Ausschuss stimmte dem Bedarfsplan für das Kindergartenjahr 2021/2022 mit einer Enthaltung zu.