von Mardiros Tavit

„Hände in den Schoß legen bringt nichts“, erzählte Johanna Knöpfle kurz nach der Einrichtung ihrer neuen Ausstellung im historischen Forsthaus am Salemer Schloss. „Die Substanz“ hat sie ihre aktuelle Werkgruppe betitelt, die sie in den zwei Räumen im Erdgeschoss aufgebaut hat. Eine Vernissage, wie sonst üblich bei Ausstellungseröffnung, gab es nicht, und wird es auch nicht geben. Die Kunst muss auch hier der Corona-Pandemie Tribut zollen.

Die Werke an den Wänden tragen keine Titel, sind auch nicht durchnummeriert. „Die neue Werkreihe trägt als Ganzes den Titel.“ So könne sie als ein Gesamtkunstwerk interpretiert werden. Kurz vor der Corona-Pandemie mit ihren vielen Lockdowns und Ausschließungen hatte Knöpfle mit ihrem Projekt angefangen. Aber bis auf ein Bild aus dem Jahr 2019 stammen alle Bilder aus den Corona-Jahren 2020 und 2021. Trotzdem möchte die Künstlerin die Werkgruppe nicht als „Corona-Kunst“ verstanden wissen.

Johanna Knöpfle vor einem ihrer Werke in ihrer neuen Ausstellung „die Substanz“ in ihrer Galerie „L – wie Materie“ im historischen Forsthaus am Schloss Salem. | Bild: Mardiros Tavit

„Sie zeigen die Suche nach dem Kern, dem Westlichen – der Substanz“, schreibt sie in der Begleitschrift. Diese gibt viele Aufschlüsse über die Entstehung der Werke. Die Vielschichtigkeit dieser Entdeckungsreise in die Substanz zeigt sich schließlich auch in den verwendeten Materialien. Ölfarbe, Ölpaste, Karton, Baumwolle, Leinen, Leinöl, Papier, Epoxidharz, Bleistift und Druckfarbe wurden verwendet. Sie überlagern sich, ergänzen sich oder grenzen sich voneinander ab. Die Werke wirken eher als Collage, denn als gemalte Bilder.

Zur Person Johanna Knöpfle Johanna Knöpfle ist freischaffende Künstlerin. Seit 2017 ist sie mit ihrem Mann Matthias Schenkl Eigentümerin und Gastgeberin der Galerie „L – wie Materie“ im historischen Forsthaus am Schloss Salem. Ihre künstlerisch-handwerklichen Wurzeln hat Knöpfle in der Holzbildhauerei. Mit Zeichnungen, Malerei, Skulpturen, Objekten, Installationen und Performances, oder in einem Mix aus diesen Kunstrichtungen drückt sie ihr künstlerisches Schaffen aus. Knöpfle war Teilnehmerin des Künsterleraustausches „Salem2Salem“. Sie hat die Salemer Kunsttage organisiert. „In ihrer Kunst streift man durch rätselhafte Geschichten, surreale Welten und experimentelle Schauplätze. Ihr Anliegen ist es, abstrakten Gefühlen, grundlegenden und menschlichen Bedürfnissen, Zwängen und Fragen einen Körper zu geben“, schrieb sie in einer Selbstbeschreibung. www.go-johanna-knoepfle.de Zur Galerie im historischen Forsthaus Nach dem Einzug in das historische Forsthaus aus dem 18. Jahrhundert eröffneten Johanna Knöpfe und ihr Mann Matthias Schenkl in den beiden großen Räumen im Erdgeschoss ihre Galerie „L – wie Materie“. Sie stellen darin eigene Werke, wie auch Werke anderer Künstler aus. Das „L“ versteht sich als „ein privater Salon für zeitgenössische Kunst“. Das Ausstellungsspektrum reicht von Fotografie über Bildhauerei, Malerei, Installation bis hin zur Objektkunst. Wichtig ist ihnen dabei, dass ihr „L“ als Begegnungsstätte für Kunstinteressierte und für unterschiedliche Künste dient. „Durch den persönlichen Kontakt mit uns ist ein intensiver Austausch über die Kunstwerke möglich, zudem erfahren sie Hintergründe und Gedankengänge über die entstanden Arbeiten aus erster Hand“, schreiben die beiden in der Begleitschrift zu ihrer Galerie. Die regulären Öffnungszeiten wären Donnerstag und Freitag von 16 bis 19 Uhr und Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr. Da während den Corona-Schutzmaßnahmen die Öffnungszeiten von der Pandemielage abhängig sind, müssen die Besucher die aktuellen Besuchsregeln vorab telefonisch abfragen: Telefon 0 75 53/82 81 48, www.l-wie-materie.de Künstlerbesuche in der Galerie Die Galerie dient als Plattform für Künstler aus unterschiedlichen Kunstrichtungen. Sie arbeiten dann an gemeinsamen Projekten. Während der aktuellen Werkausstellung „die Substanz“ wird ein Bild mit Musik von Bernhard Klein ausgestellt. Dabei sitzt der Besucher vom Bild etwa zwei Meter weg und hört das Klangwerk von Klein über Kopfhörer. Für das Projekt Messanger Y wird im Juli die in New York lebende japanische Künstlerin Kazumi Tanaka anreisen. Während ihres vierwöchigen Aufenthaltes wird sie ein Miniaturmusikinstrument aus Tierknochen herstellen. Mit ihrer Arbeit möchte sie den Tieren und deren Schicksal erneut eine Stimme geben. Mit dem Gitarristen Jonas Kahlil an ihrer Seite werden beide an der klanglichen Weiterentwicklung des Instruments arbeiten. Ein Video und Tonaufnahmen stehen am Ende des Projekts. Dieses ist für 16. Oktober vorgesehen.

Ein orangefarbener Streifen auf Baumwolle kann als Schranke oder Morgenröte gesehen werden. Als Öffnungsschlitz ins Dunkle, als Hoffnungsschlitz aus dem Dunklen oder als falsche Fährte. „Vieles bleibt im Ungewissen. Was versteckt sich? Es geht auch um Geheimnis und Geheimniswahrung.“ Knöpfle selbst sprach von „einem Ringen“ beim Schöpfungsprozess. Der geistige und emotionale Austausch mit der Künstlerin vor dem Werk ist gewollt und gewünscht.

Die Bilder wirken eher wie Collagen, denn als gemalte Kunst, da Johanna Knöpfle verschiedene Materialien benutzt. | Bild: Mardiros Tavit

Johanna Knöpfle ist ausgebildete Bildhauerin. „Doch die Malerei hat mich mein Leben lang begleitet.“ Sie sei der intuitive Teil von ihr, hierin könne sie sich emotional ausdrücken. So habe sie ihre Gedankengänge und Emotionen in den einzelnen Werken eingearbeitet. „Wenn ich unzufrieden war, wenn ich nicht auf das Wesentliche gestoßen bin, habe ich weiter gearbeitet.“

Aufgrund der Pandemie-Bestimmungen kann die Ausstellung im historischen Forsthaus derzeit nicht besucht werden. Es bleiben nur Einblicke dieser Art. | Bild: Mardiros Tavit

Ironie der Geschichte. Ihre Werkausstellung „Die Substanz“ könnte ein ungeplantes Schicksal ereilen. War die Antriebsfeder ihres Schaffens die Suche nach der Substanz und deren Offenlegung, so könnte das Ergebnis der Öffentlichkeit verborgen, und somit ein Geheimnis bleiben. Denn auch für ihre Galerie „L – wie Materie“ gilt die Bundesnotbremse. Sie bleibt vorerst geschlossen, bis die Inzidenzzahlen wieder so niedrig sind, dass eine reguläre Öffnung möglich ist.