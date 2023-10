Die J. Nosch GmbH ist ein familiengeführtes Planungsbüro für Wohn- und Gewerbebau, das bereits seit über 30 Jahren existiert. Das Unternehmen plant individuell, kreativ und mit Leidenschaft. Zu seinem Leistungsfeld gehören Gewerbebau, mehrgeschossiger Wohnungsbau und Einfamilienhäuser. Regionale Handwerker, natürliche Baustoffe wie Holz und „made in Germany“ stehen im Vordergrund.

Alexander Nosch, Architekt & Ingenieur für Gebäudeklimatik, hat für die Geschäftsleitung der Firma Eisele & Söhne GmbH u. Co. KG mehrere Entwürfe für deren neues Verwaltungsgebäude ausgearbeitet, das aktuell in Laiz entsteht: Ein dreigeschossiges Gebäude von über 1100 Quadratmetern umfasst Foyer, Ausstellung und Büroräume Es handelt sich bei der Firma Eisele um eine zukunftsorientierte Firma mit junger und zielstrebiger Geschäftsleitung unter Dominik Eisele, die für ihr neues Gebäude auf den Baustoff Holz setzt. Das Ziel der Firmenleitung ist es, einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck für den Bau und für den späteren Betrieb zu erreichen. Die Entscheidung fiel deshalb für ein hoch energieeffizientes Gebäude aus dem nachwachsenden und Kohlendioxid speichernden Baustoff Holz, mit dem die höchsten energetischen Anforderungen erfüllt werden.

Mit dem erfolgtem Bau von Hochhäusern mit bis zu 29 Stockwerken aus Holz sind anfängliche Bedenken bezüglich Brand- und Schallschutz längst ausgeräumt worden. So konnten in Deutschland bereits mehrere Hochhäuser aus Holz errichtet werden, im Berliner Kiez Kreuzberg ist ein 98 Meter hohes Wohnhochhaus aus Holz geplant. Schon seit Langem wird deutlich, dass der Holzbau viele Vorteile bietet. Die Nosch GmbH hat daher große Pläne mit Holz als Baustoff der Zukunft.

Wer sich mit dem Baustoff Holz intensiv befasst und sich daher bestens auskennt, ist die Nosch Wohn- und Gewerbebau GmbH – ein seit mehr als 35 Jahren regionaler, erfolgreich familiengeführter Bauträger im Landkreis Sigmaringen im Holzbau. Neben dem Bau von Einfamilien- und Doppelhäusern rücken nun auch immer mehr moderne Holzbautechnologien im mehrgeschossigen Wohnungs- und Industriebau in den Mittelpunkt.

Mengen-Zielfingen – Auf Grund seiner guten Umweltbilanz als nachwachsender und Kohlendioxid speichernder Baustoff ist Holz ein begehrtes Baumaterial. In Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit weist es wesentlich bessere Eigenschaften auf als klassische Baustoffe wie Zement, Stahl und Beton. Ohnehin erlebt der Baustoff Holz in Zeiten des Klimawandels in der Architektur eine Renaissance. Künftig dürften daher immer mehr Holzhäuser in Deutschland zu finden sein.

Mengen-Zielfingen – Die Nosch Wohn- und Gewerbebau GmbH setzt in Sigmaringen ein Großbauprojekt mit drei viergeschossigen Gebäuden in Holzbauweise und insgesamt 23 Wohnungen um. Das erste Objekt, ein Mehrfamilienhaus, wurde bereits abgeschlossen und kann besichtigt werden. Besonders wichtig war es dem Architekten Alexander Nosch, ein Gebäude zu schaffen, dass sich ressourcenschonend, energieeffizient, komfortabel und architektonisch modern zeigt. So wurde zusätzlich zur ressourcenschonenden Holzbauweise eine Tiefenbohrung mit Wärmepumpe installiert, die die Umwelt schont und die Heizkosten auf ein Minimum reduziert. Auch beim Schallschutz zeigt der Holzbau ausgesprochen gute Werte und lässt auch die letzten kritischen Stimmen verstummen.

Die Genehmigung für ein Fünf-Geschosser im Bodenseegebiet läuft gerade und soll zeitnah umgesetzt werden. Auf dieses Projekt freut sich der Architekt sehr, da hier zum ersten Mal sogar der Aufzugsschacht in Holz errichtet werden soll. Zudem steht das Projekt Verwaltungsbau mit angebauter Lagerhalle mit einer Größe von 32 mal 18 Metern in

Rulfingen der AW Montagebau in den Startlöchern. „Ein weiteres Beispiel für einen Industriebau, der zeigt, wie fortschrittlich und interessant der Holzbau sich entwickelt hat“, heißt es bei der Nosch Wohn- und Gewerbebau GmbH.