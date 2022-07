von Miriam Altmann

Mit einem Gewinn von 426.000 Euro schließt das Geschäftsjahr 2021 der Netzgesellschaft Seeallianz ab. Das teilte Geschäftsführer Michael Lissner dem Gemeinderat mit. „Der Geschäftsbetrieb läuft sehr ordentlich“, berichtete Lissner. Angesichts der aktuellen Lage könne man feststellen, dass man mit dem bodenständigen Geschäftsmodell richtig liege. Aber: „Aufgrund der Senkung der Zinssätze werden die Betriebsergebnisse in den Jahren 2023 bis 2027 nicht mehr ganz so gut sein können“, prognostizierte der Geschäftsführer. Zudem müsse man wachsam sein und sich auf Zukunftsaufgaben vorbereiten.

Gewinn wird nur zur Hälfte ausgeschüttet

Um dafür gerüstet zu sein, habe man beschlossen, den Gewinn nur zur Hälfte auszuschütten, was für die Gemeinde Salem auf einen Anteil von rund 37.500 Euro hinauslaufe. An der Seeallianz sind die Gemeinden Bermatingen, Owingen, Salem, Uhldingen-Mühlhofen, die Stadt Markdorf, die Netze BW und die Stadtwerke am See als Kommanditisten beteiligt. Salem ist mit knapp 16 Prozent der Anteile der größte kommunale Gesellschafter und investierte bei der Gründung im Jahr 2017 rund eine Million Euro. Die einbehaltenen Mittel seien nicht verloren, sondern würden verzinst. „Wenn man heute das Netz verkaufen müsste, würde die Gemeinde deutlich mehr als die investierte Million bekommen“, betonte Lissner.

Zur Netzgesellschaft Seeallianz Die Gesellschaft Seeallianz wurde am 1. Januar 2018 gegründet. Bereits 2017 wurde beschlossen, das Netz an die Netze BW zu verpachten, schreibt das Unternehmen. Die kommunale Seite hält in der Gesellschaft die Mehrheit mit 51 Prozent, die Netze BW 33 Prozent und das Stadtwerk am See 16 Prozent. Beteiligt sind fünf Gemeinden, deren Bürgermeister mit ihm Aufsichtsrat sitzen. Die Zuständigkeit der Seeallianz beschränkt sich auf Investitionen.

Auskunft über Stromausfälle in jüngster Zeit

Stefan Kempf, ebenfalls Geschäftsführer der Seeallianz, gab angesichts mehrerer Stromausfälle in der zurückliegenden Zeit Auskunft über den technischen Bereich. „Der auffälligste Ausfall war am 28. April und hat bis zu acht Stunden gedauert“, blickte er zurück. Ein Bagger habe bei Erdarbeiten ein Kabel beschädigt und die Ersatzversorgung sei defekt gewesen. „Die kann Schäden nehmen, die man erst bemerkt, wenn man das Kabel aktivieren möchte“, erläuterte Kempf. Mögliche Ursachen könnten überbelastete Kabel oder Kurzschlussströme sein. Somit habe man Muffen setzen und das defekte Stück austauschen müssen. „Schneller ging die Reparatur leider nicht“, bedauerte der Geschäftsführer, „aber es ist nicht die Regel, dass so was passiert.“

Gesellschaft richtet besonderes Augenmerk auf Salem

Am 22. Juni habe es abermals eine Störung gegeben, doch in dem Fall habe kein Fremdverschulden vorgelegen, da Bauarbeiten in einem Umspannwerk dazu geführt hätten: „Wir sind selbst verantwortlich und das wirkt sich auf die Netzversorgungsquote aus“, gab Kempf zu. Bei der Umschaltung sei der Umspanner herausgesprungen, was einen Stromausfall von etwa 20 Minuten verursacht habe. Der Ausfall am Folgetag habe ebenfalls 20 Minuten gedauert, sei aber fremdverschuldet gewesen: In Herdwangen-Schönach sei wiederum durch einen Baggerfahrer die Stromversorgung unterbrochen worden, doch dieses Mal war die Umschaltung auf Ersatzring erfolgreich, wusste der Geschäftsführer zu berichten. „Wir wissen, dass Sie da gebeutelt waren“, richtete er sich ans Plenum und versprach, dass die Kollegen aktuell ein besonderes Auge auf Salem gerichtet hätten.

Unmut über längeren Ausfall von Telefon und Internet

Klaus Bäuerle (GoL) kritisierte, dass Telefon und Internet am 28. April mit zwölf bis 14 Stunden deutlich länger ausgefallen waren: „Ich verstehe nicht, warum das dann nicht gepuffert ist“, meinte er. „Das ist eine Situation wie im Ahrtal: Ein Kabel wird gekappt und nichts geht mehr.“ Kempf konnte den Unmut nachvollziehen und erwähnte, dass die Versorger vor drei Jahren entschieden hätten, ein eigenes ausfallsicheres Netz aufzubauen. Die normalen Telekommunikationsunternehmen würden jedoch höhere Ausfallzeiten aufweisen. Man könne zur Vorbeugung höchstens die Kabel noch früher austauschen, was allerdings innerorts sehr aufwendig und kostspielig sei. „Wir sind aber mit unserer Erneuerungsrate gut dabei“, befand Kempf.

Klaus Bäuerle (GoL): „Das ist eine Situation wie im Ahrtal: Ein Kabel wird gekappt und nichts geht mehr.“ | Bild: Archiv

Bezüglich der finanziellen Folgen der Stromausfälle erkundigte sich Petra Herter (CDU): „Wenn Schadenersatzforderungen kommen, zahlt das dann die Seeallianz?“ Lissner entgegnete, dass der Betrieb an die Netze BW verpachtet sei: „Die Reparatur und Unterhaltung hat der Betreiber zu zahlen – wir stellen nur die Investitionen.“