Aufmerksam folgen die Frickinger Grundschüler dem Waldweg zwischen Baufnang und Rickenbach. „Was habt ihr gesehen?“, fragt Hubert Viellieber die Dritt- und Viertklässler. Zahlreiche Finger gehen nach oben, denn die ausgestopften Waldtiere im Gebüsch haben die Kinder gleich erspäht.

Am Jägertag informieren der stellvertretende Hegeringleiter der Badischen Jäger Überlingen und seine Kollegen die Kinder über das heimische Wild und den Wald. Knapp 250 Schüler der Grundschulen in Frickingen, Lippertsreute, Neufrach und der Realschule Überlingen folgen der Einladung zum Sachkundeunterricht der besonderen Art.

Hubert Viellieber freut sich über die Wissbegier der Kinder, die zum Jägertag gekommen sind. | Bild: Miriam Altmann

Spielerisches Stationenlernen

An verschiedenen Stationen erfahren die Kinder spielerisch, was Natur- und Artenschutz bedeuten. Vieles wissen sie schon, etwa den Grund für das gefleckte Fell der Rehkitze: „Das ist zur Tarnung, denn die ducken sich ins Gras“, erklärt ein Junge. Dass das Geweih des Rehbocks nicht zur Verteidigung, sondern zum Ausfechten der Rangordnung dient, ist den Grundschülern aber neu. „Sonst hätte die Geiß auch eins“, klärt Hubert Viellieber auf.

Bernd Fuchs präsentiert das Fell seines Namensvetters, das die Schüler anfassen dürfen: „Ganz weich!“, staunen sie nach dem Streicheln. | Bild: Miriam Altmann

Neben vielen Fragen haben die Kinder mindestens im gleichen Maße Erzählbedarf von eigenen Tierbeobachtungen und -begegnungen: „Ich hab‘ mal einen Fuchs einen Hasen jagen sehen“, berichtet ein Schüler. Ein anderer erinnert sich an das aufgerissene Gitter am heimischen Kaninchenstall. „Sag bloß, der schlaue Fuchs“, antwortet Bernd Fuchs, der tatsächlich so heißt und die Mädchen und Jungen ein echtes Fuchsfell streicheln lässt. Auf einem Ausguck dürfen die Schüler dann Ferngläser ausprobieren. Zehn Tieraufsteller gilt es damit zu entdecken. „Wenn sich‘s bewegt, hast du ein echtes Tier gesehen“, scherzt Norbert Viellieber mit den Kindern.

Auf den Spuren der Jäger: Ob die Kinder alle zehn Tieraufsteller erspähen? | Bild: Miriam Altmann

Verständnis für Zusammenhänge schaffen

Ebenso anschaulich wird es bei Dietmar Thanner, der der Klasse den Unterkiefer eines Keilers mit messerscharfen Hauern präsentiert. „Einfach stehenbleiben und laut werden“, empfiehlt er bei überraschenden Wildschwein-Begegnungen. „Die haben viel mehr Angst vor euch als ihr vor ihnen.“ Der Experte erklärt den Kindern, dass sich der Wildschweinbestand in den vergangenen zehn Jahren wegen des Klimawandels verdreifacht habe: „Durch das hohe Nahrungsangebot werden die Bachen schneller geschlechtsreif.“

Thanner legt Wert darauf, dass die Kinder ein Verständnis dafür entwickeln, wie Natur, Landwirtschaft und Gesellschaft zusammenhängen. Laut Klassenlehrerin Stefanie Mayer ist der Jägertag dafür eine gute Methode: „Es ist immer toll organisiert und die Kinder sind begeistert.“

Verhaltensregeln im Wald Damit Mensch und Tier gut miteinander auskommen, geben die Jäger den Kindern einige Botschaften mit auf den Weg: „Leise sein“, ermahnt Hubert Viellieber bei Betreten des Waldes. Abstand halten und vor allem Kitze nicht anfassen, erinnert Thomas Müller. „Und wenn ihr eine Kiste seht, stehenlassen“, ergänzt er, denn darin würden Kitze während der Mahd davon abgehalten, wieder auf die Wiese zu rennen. Bernd Fuchs bittet außerdem: „Sagt den Leuten, sie sollen die Hunde an die Leine nehmen.“ Gerade jetzt seien viele Tierkinder im Wald, die noch nicht fliehen könnten.

Der Viertklässler Janne macht vor, wie man sich am besten verhält, falls ein überrumpelter Keiler einmal doch nicht fliehen, sondern zum Angriff übergehen sollte: Die zum Dreieck geformten Hände schützen die Beinarterien vor den Hauern. „Das passiert aber fast nie“, beruhigt Dietmar Thanner. „Die haben viel mehr Angst vor euch als ihr vor ihnen.“ | Bild: Miriam Altmann

Schüler sind aufmerksam und zeigen Interesse

Erwin Hund vom Imkerverein Überlingen lobt, wie aufmerksam und interessiert die Schüler sind. „Man sieht genau, wie es schafft im Kopf“, sagt er, nachdem er viele Fakten rund um die Honigbiene aufgezählt hat. „Bis wir ein Glas Honig haben, müssen die einmal um die Welt fliegen“, berechnet er anhand der gesammelten Flugstrecken der Arbeiterinnen.

Erwin Hund vom Imkerverein Überlingen lobt, wie aufmerksam und interessiert die Schüler seien. | Bild: Miriam Altmann

Nur die Jagdhunde dürfen gestreichelt werden

Fleißig unterwegs sind auch die Hunde auf der großen Wiese. Wenn Deutsch-Drahthaar Gidda nicht gerade die Nachsuche vorführt, lässt sie sich auch gerne von den Kindern kraulen. Zwei Jahre dauere es, bis ein Hund ausgebildet sei, erklärt Cornelia Müller. Dann könne man ihn angefahrenes Wild oder an einer Seuche erkrankte Wildschweine suchen lassen.

Eine wichtige Lektion dabei ist das Apportieren: „Ich verlange vom Hund, dass er mir seine Beute bringt“, verdeutlicht sie das eigentlich widersprüchliche Verhalten. „Das macht er, weil er mir vertraut.“

Keine Scheu vor großen Hunden: Wenn Deutsch-Drahthaar Gidda nicht gerade mit Cornelia Müller die Nachsuche vorführt, genießt die Jagdhündin die Streicheleinheiten. | Bild: Miriam Altmann

Am Rande der Wiese lässt Thomas Müller seine Drohne steigen. Auf dem Bildschirm der Steuerung zeigt er den Schülern, was sie von hoch oben sehen können: sich selbst. Mit einem Handgriff schaltet er auf die Wärmebildkamera um. „Die setzen wir in der Rehkitzrettung ein“, erklärt er. Nur so könne man die Tierkinder im hohen Gras erkennen.

„Ich habe in den vergangenen sechs Wochen 150 Kitze gerettet“, erzählt er den faszinierten Dritt- und Viertklässlern und schärft ihnen ein: „Nie Kitze anfassen, sonst nehmen die Mütter sie nicht mehr an.“ Als Müller ein Foto zeigt, seufzen die Kinder ergriffen. „Ich hoffe, wir Jäger sind doch nicht so schlimm“, verabschiedet er sich von den Schülern. „Schießen ist das Wenigste, was wir machen. Aber manchmal ist es notwendig und auch für uns nicht schön.“