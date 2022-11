Seit der Gründung vor 200 Jahren als türkische Kapelle bis zur Musikkapelle Mimmenhausen heute hat sich viel getan. Im Gespräch mit dem Vorsitzenden Max Remmele wird aber schnell klar, dass die Eckpfeiler zwei Jahrhunderte überdauert haben. Sowohl die Freude an der Musik und dem gemeinsamen Musizieren als auch der am sozialen Miteinander sind geblieben. Und noch etwas hat sich nicht geändert: Der Musikverein gestaltet nach wie vor das Leben in der Gemeinde mit. Die rund 30 Musiker spielen zur Erstkommunion, am Feiertag 1. Mai, beim Schlosssee- und Dorffest und bei diversen Feierabendhocks. Und nicht zu vergessen ihr Jahreskonzert jeweils am Samstag vor dem zweiten Adventssonntag.

Neuer Dirigent beim Jahreskonzert erstmals am Pult

Diesmal wird das Festkonzert am 3. Dezember um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus gleich in zweifacher Hinsicht besonders sein. Zum einen markiert es nach sommerlichem Festbankett und feierlicher Entgegennahme der Conradin-Kreutzer-Tafel den krönenden Abschluss des Jubiläumsjahres. Zum anderen wird es das erste Jahreskonzert unter neuer Dirigentschaft sein. Der 31-jährige Philip Pfeffer aus Ailingen hat im Sommer nach eineinhalb Jahren Vakanz den Dirigentenstab aufgenommen, den Attila Buzinski 2019 niedergelegt hatte.

Stolz konnten Max Remmele und seine Vorstandskollegin Felicitas Zeller beim Landesmusikfestival in Göppingen die Conradin-Kreutzer-Tafel entgegennehmen. Von links: Landtagsabgeordneter Guido Wolf, Max Remmele, Felicitas Zeller und Petra Olschowski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst. | Bild: Tobias Froehner

Spenden der Zuhörer fließen in Jugendarbeit

Vorsitzender Max Remmele bezeichnet den neuen musikalischen Leiter als Riesengewinn. Für das Festkonzert im Advent habe Philip Pfeffer eine bunte Mischung zusammengestellt aus Märschen, moderner Festmusik und anspruchsvollen Weihnachtsliedern. Der Vorsitzende verspricht ein Musikerlebnis gehobener Klasse. Wie gewohnt soll kein Eintritt erhoben werden, der Verein bittet jedoch um eine Spende, die dem musikalischen Nachwuchs zugute kommt.

Jugendkapelle unter der Organisation der Musikschule

Auf Jugendarbeit legt der Musikverein großen Wert. Als Beispiel nennt Max Remmele Orff-, Blockflöten- und Bläserklassen unter Regie des Vereins. Die Jugendkapelle steht seit ein paar Jahren unter der Organisation der Musikschule, bevor die Jungmusiker wieder in die Kapelle des Musikvereins zurückkehren. Der Vorsitzende unterstreicht: „Dass bei den Festivitäten zum 200. Vereinsgeburtstag so viele Youngsters hochmotiviert geholfen haben, hat mich sehr gefreut.“

Keine Austritte während der Corona-Pandemie

Überhaupt sei der Zusammenhalt im Verein enorm, und das trotz der Corona-Pandemie und der Auflagen, die ein gemeinsames Musizieren lange Zeit unmöglich machten. Jedoch sei kein Mitglied über die Corona-Zeit abgesprungen, alle hätten „ihrem“ Musikverein die Stange gehalten. „Gemeinsam Musik machen verbindet“, ist der Vorsitzende überzeugt.

Der 30-jährige Max Remmele trat mit 16 Jahren in den Verein ein – und er habe dies noch keinen Tag bereut, wie er sagt. Innerhalb des Gremiums gebe es jede Menge Beschäftigung. „Und jeden Freitag um 20 Uhr zur Probe treffe ich meine Freunde.“ Diese Freundschaften untereinander seien ein Motor des Vereins und gäben positive Energie.

Daniela Kemptens, Max Remmele und Luka Rimmele stellen aus vielen Höhepunkten der Vereinsgeschichte eine Festschrift zusammen. Auch Ehrenmitglied Stefan Goller ist mit ihm Team. | Bild: Martina Wolters

Freundschaft zur Partnerkapelle seit 65 Jahren

Hinzu kommen die Besuche bei ihrer Partnerkapelle, der Harmoniemusik Wald am Arlberg. Die Freundschaft zwischen den beiden Gemeinschaften besteht seit 1957 und wird unter anderem durch gemeinsame Auftritte frischgehalten, wie der Vorsitzende erzählt. Weil der Musikverein Mimmenhausen wegen der Pandemie von einer dreitägigen Großveranstaltung zum 200. Jubiläum absehen musste, wollen die Mitgliedern im Frühjahr noch gesondert mit den Vorarlberger Freunden feiern.

Chronik aus 200 Jahren Vereinsgeschichte

Auf das festliche Bankett mit Unterstützern, Pfarrer und Gemeinderäten am 18. Juni blickt der Vorsitzende gern zurück. Der Fokus habe darauf gelegen, den eigenen Verein zu feiern. Daher sei es toll gewesen, dass die Feuerwehr Mimmenhausen bewirtet und der Musikverein Neufrach das Fest musikalisch umrahmt habe. Zum Abschluss des Festjahrs soll eine Festschrift erscheinen, die derzeit noch in Arbeit ist. Ehrenmitglied Stefan Goller, Schriftführerin Daniela Kemptens und Trompeter Luka Rimmele haben die Höhepunkte aus zwei Jahrhunderten zusammengestellt. Zum festlichen Jahresabschlusskonzert soll die Schrift druckfrisch vorliegen.