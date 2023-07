Ihr Schicksal ist noch nicht besiegelt, da ermächtigen sich bereits Unkraut, Müll und Parkplatzsuchende der letzten unbebauten Fläche in der Neuen Mitte. Der Bereich entlang des Stefansfelder Kanals diente als Standort für die Baustelleneinrichtung und wurde nach Abschluss der letzten Arbeiten wieder abgeräumt. Im Januar 2022 sammelten die Ratsmitglieder daher Ideen, was westlich der bestehenden Bebauung entstehen könnte. Nach zwei weiteren Beratungsrunden fand man jedoch noch zu keiner Entscheidung.

Die Gemeindeverwaltung brachte das Thema nun erneut auf die Tagesordnung. „Sie alle kennen den Druck auf den Wohnungsmarkt“, erläuterte Bürgermeister Manfred Härle. „Hier haben wir die entsprechenden Grundstücke, daher müssen wir schauen, dass es weitergeht.“ Wie Bauamtsleiter Marc Dürrhammer erklärte, seien im Bebauungsplan vier Mal vier Reihenhäuser vorgesehen, doch bei Einhaltung der Gebäudemaße sei auch Geschosswohnungsbau möglich.

Petra Herter (CDU) bezweifelte, dass sich die Wohnungsnot gerade am Schlosssee lindern lasse: „Wir wollten eigentlich jede Klientel in der Neuen Mitte haben – das ist uns nicht ganz gelungen.“ Neben hochpreisigen Wohnungen und leer stehenden Ferienwohnungen habe man Geschäftsräume, die am Bedarf vorbeigingen. Stephanie Straßer (FWV) berichtete, dass ein ortsansässiges Ärzteteam Interesse an einem Ärztehaus gezeigt habe: „Ich appelliere, dass wir diese Chance nicht ziehen lassen.“ Härle zeigte sich dafür offen, bezweifelte jedoch die Verlässlichkeit solcher Bekundungen: „Es war immer erklärtes Ziel, da Ärzte hineinzubringen, aber damals war keiner bereit, da reinzugehen“, erinnerte er.

Selbstkritik wegen Zeitverlust

Ursula Hefler, CDU, merkte selbstkritisch an: „Ehrlicherweise ist es uns nicht gelungen, konkrete Vorschläge zu unterbreiten.“ Die Grundstücke sollten ihrer Meinung nach nicht höchstbietend, sondern im Sinne des Gemeinwohls veräußert werden. Ulrich König (FDP) verwies darauf, dass man die Gestaltung der Ausschreibung in der Hand habe und auch Bauherrengemeinschaften und Genossenschaften berücksichtigen könne. „Wir haben die Zinswende hier versemmelt“, bemängelte er die lange Untätigkeit. Martin Möller (GoL) plädierte erneut für Sechsfamilienhäuser: Bei mehr Wohneinheiten seien sie auch günstiger zu bauen.

Ein Plädoyer für ausreichend Bedenkzeit kam von Henriette Fiedler (FWV): „Es hat sich verfestigt, dass wir was anderes wollen, als bisher da ist“, begründete sie. Daher solle man jetzt keine Entscheidung überstürzen – „dann hätten wir uns die anderthalb Jahre sparen können“. Härle entgegnete, dass man so nicht weiterkomme: „Wir brauchen als nächsten Schritt Kriterien für die Ausschreibung und wir brauchen potenzielle Investoren“, drängte er und betonte, dass die abschließende Entscheidungskompetenz beim Gemeinderat liege.

Herter befürwortete die Vorbereitung durch die Verwaltung und legte Wert darauf, dass nicht alles festgezurrt sein dürfe: „Änderungen sollten machbar sein.“ Arnim Eglauer (SPD) betrachtete die Ausschreibung als einzige Möglichkeit, über die theoretische Diskussion hinaus zu konkreten Vorschlägen zu kommen. Wenn man verbindliche Sozialkriterien wolle, müsse das aber in der Ausschreibung formuliert sein. Straßer regte an, den Bedarf des Ärzteteams abzufragen. Härle empfand das als zu früh: Erst wenn man einen Investor habe, falle eine Entscheidung über Ankermieter, weshalb er die Ratsmitglieder zu einer Entscheidung aufforderte. Diese beauftragten die Verwaltung mit dem Ausschreibungsentwurf.