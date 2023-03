Am 11. März startet der Affenberg in Salem in die neue Saison. Dann können Besucher auch erstmals den neuen Treewalk begehen, um den Affen in den Bäumen auf Augenhöhe zu begegnen. Der neue Baumpfad im Freigehege der Berberaffen ist 250 Meter lang, elf Hängebrücken verbinden die zwölf Plattformen. Die ersten zehn Besucher am 11. März können den Park kostenlos besuchen und auch den neuen Treewalk kostenlos nutzen.

Auf bis zu zwölf Metern Höhe können die Besucher die Berberaffen beim Klettern und Fressen beobachten oder einfach dabei zuschauen, wie sie von Ast zu Ast springen und sich gegenseitig das Fell pflegen. Seit September hatten die Affen Gelegenheit, sich mit dem Treewalk vertraut zu machen, wie es in einer Mitteilung des Affenbergs heißt.

Die Berberaffen am Affenberg Salem haben sich in den letzten Monaten mit dem Treewalk bestens vertraut gemacht.Die Störche richten sich nach ihrer Rückkehr wieder auf ihren Horsten am Affenberg ein.

Schwindelfrei und mit festen Schuhen Ein Spaziergang in zwölf Metern Höhe ist nicht für alle Besucher gleichermaßen geeignet. Am Affenberg weist man ausdrücklich darauf hin, dass Schwindelfreiheit vorausgesetzt wird. Festes Schuhe werden unbedingt empfohlen. Kinder ab sechs Jahren können den mit Begleitung Treewalk nutzen. Und weil die Wege schmal und durchaus kippelig sind, ist das Körpergewicht pro Besucher auf maximal 110 Kilo festgelegt. Für den Treewalk braucht es zusätzlich zur Eintrittskarte ein separates Ticket, das 5 Euro kostet und an der Kasse erhältlich ist. Öffnungszeiten und Eintrittspreise Der Eintritt zum Affenberg kostet für Erwachsene 12,50 Euro, eine Ermäßigung von 1 Euro gibt es für Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung. Kinder von fünf bis 14 Jahren zahlen 8,50 Euro. Es steht ein großer kostenloser Parkplatz zur Verfügung. Der Park hat bis 30. April täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet, ab 1. Mai bis zum Start der Sommerferien am 26. Juli von 10 bis 17.30 Uhr, in den Sommerferien bis 10. September von 10 bis 18 Uhr, anschließend wieder von 10 bis 17 Uhr. Letzter Einlass ist jeweils eine Stunde vor Schließung.

200 Berberaffen leben im Wald

Auf 20 Hektar leben im Affenfreigehege rund 200 Berberaffen, die in ihrer Heimat Marokko und Algerien vom Aussterben bedroht sind. Das Gehege bietet Bedingungen fast wie in freier Wildbahn, sichert den Tieren das Überleben und bietet den Besuchern die Gelegenheit, sie in ihrem natürlichen Verhalten zu beobachten. Bei moderierten Fütterungen können die Besucher zudem viel über die Affen erfahren, außerdem auch über das Damwild, das am Affenberg lebt, sowie über die Störche.

Viele Störche sind schon aus dem Süden zurück

Zum Saisonstart sind auch viele Störche wieder aus dem Süden an den Affenberg zurückgekehrt. Mehr als die Hälfte der hier heimischen Storchenpaare hat die ideale Hochdruckwetterlage der vergangenen Wochen genutzt und ist in der Heimat angekommen.

Jeden Tag füllen sich die Horste auf den Gebäuden weiter und man kann beobachten, wie der eine oder die andere noch sehnsüchtig auf den Partner wartet oder sich ganz pragmatisch einen neuen Partner schnappt, denn die Paarungszeit steht ins Haus. An anderer Stelle gibt es die üblichen Auseinandersetzungen um den angestammten Platz im Horst – ein spannendes Spektakel, das sich alljährlich in luftiger Höhe zuträgt, heißt es in der Mitteilung.

Spielplätze für junge Besucher

Nicht nur die jungen Affen, die im Vorjahr geboren wurden, sind mit wilden Spielen zwischen den Buchen beschäftigt. Auch die jungen Besucher können sich an mehreren Stellen austoben. Der Abenteuerspielplatz „Kleiner Ranger“ direkt neben der Außengastronomie der Schenke bietet Entdeckern, Kletterfans und Spielfreudigen viele Möglichkeiten. Hier warten Schneckenhäuser, Nestschaukeln, ein Storchenhorst, ein eigener Bereich für die ganz Kleinen, zwei Forscherhütten und ein Kreativbereich auf die Kinder. Auch im Park gibt es verschiedene Angebote, um zu spielen oder es beim Klettern beispielsweise den Affen gleichzutun.