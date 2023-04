In Neufrach auf dem elterlichen Tankstellenbetrieb nebst früherer Schmiede ist Marcel Rothmund aufgewachsen. Sein gerade im Gmeiner Verlag erschienenes Buch „Die Goldene Stunde des Zeppelins“ hat er teils in Neufrach sowie in seinem Geburtsort Friedrichshafen verortet. Wie der Titel seines zweiten historischen Romans verrät, befasst sich der 37-Jährige diesmal mit der Zeppelin-Geschichte. Oft seien nur die Negativereignisse rund um die von Erfinder Graf Zeppelin entwickelten Luftschiffe bekannt. Rothmund wollte deren Erfolgsgeschichte in den Vordergrund rücken.

Protagonist Alfred verfolgt im Juli 1900 als Junge den Aufstieg des ersten Zeppelins. Von da an lässt ihn der Traum vom Fliegen nicht mehr los. Jahre später verlässt er die Schmiede des Vaters und arbeitet im Luftschiffbau. Bei abenteuerlichen Testfahrten begegnet er der jungen Fotografin Sophie. Sie heiraten, doch noch am Hochzeitstag verschwindet seine Braut spurlos. Diese Anekdote verdankt Rothmund seiner Oma Irmgard Leberer. Und er erinnert sich an Erzählungen seines Opas Karl, den letzten Neufracher Schmied. Schon immer haben ihn historische Ereignisse, Menschenschicksale und technische Entwicklungen im Kleinen wie im Großen interessiert. Seine Leidenschaft hat Rothmund zum Beruf gemacht und nach dem Abitur Geschichte in Konstanz und Heidelberg studiert. Während des Studiums arbeitete er im Journalismus und in der Unternehmenskommunikation unter anderem bei MTU. Dort hatte er erstmals Berührung mit der Zeppelin-Geschichte.

Wie in seinem ersten Historienkrimi um ein Uraltkräuterbuch und eine heilkundige Kräuterfrau, hat Rothmund viel recherchiert. Viele Sachbücher über Technik hat sich der Autor in den vergangenen beiden Jahren einverleibt. Er möchte genau wissen, worüber er schreibt und auch detailliert weitergeben können. Nicht in Sachbuchform, sondern in lebendiger Romanform. „Mein Ziel wäre es, dass Leser so interessiert sind an der Sache, dass sie ihrerseits wieder zum Sachbuch greifen.“

Dass sein Heimatort Neufrach als Nebenschauplatz dient, freut Rothmund sehr. An den Dorfbüchern von Walter Eberhard Loch und Hugo Gommeringer hat er sich dabei orientiert. Auch Dekan Peter Nicola hat er wie beim vergangenen Mal in kirchlichen Fragen zurate gezogen. Originalzitate aus dem Seeboten stammen aus dem Überlinger Stadtarchiv. Praktische Recherchen hat Rothmund ebenfalls betrieben. Mit seiner Frau Desirée und seinen Eltern Elsbeth und Albert hat er einen Zeppelinflug unternommen. “Als ich drinsaß, wusste ich sofort, warum man von einem Luftschiff spricht“, erinnert er sich an die schaukelnden Bewegungen. Ebenso hat er dem Häfler Zeppelin-Museum einen Besuch abgestattet.

Wie in früheren Zeiten fotografiert wurde, darüber hat ihn sein Ravensburger Freund und Fotograf Marco Mehl in Kenntnis gesetzt. Rothmund und seine Frau haben sogar ein Porträt nach dem alten Verfahren der Silberfotografie machen lassen. „Das war wirklich ein Erlebnis für sich, weil uns Mehl alles schön erklärte und wir den Entwicklungsprozess beobachten konnten.“ Manche Anregung hat der Autor Logbucheinträgen und Reiseberichten entnommen. So hat er beispielsweise von der „Äquatortaufe“ der Besatzung erfahren und sie im Roman aufgegriffen. Besonders beeindruckt haben ihn die großen Zeppelinfahrten wie die von ihm beschriebene Reise nach Pernambuco in den 1930ern. “Es hat mir großen Spaß bereitet, diese Fahrten zu beschreiben.“ Sehr berührt habe ihn, wie die Menschen aus der Region nach der missglückten 24-Stunden-Fahrt des Zeppelins LZ4 im August 1908 gut 6 Millionen Mark gespendet hatten. „Graf Zeppelin war ein Pionier, von dem die Bodenseeregion bis heute profitiert“, ist Rothmund sicher.