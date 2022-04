Zu einem Brand in Neufrach musste die Feuerwehr Salem frühen Montagmorgen ausrücken. Wie die Polizei berichtet, war das Feuer gegen 6.30 Uhr in einer Firma in der Straße In Oberwiesen ausgebrochen.

Erste Ermittlungen ergaben, das die Luftfilteranlage eines Schweißgeräts mutmaßlich durch Funkenflug Feuer gefangen hatte. Die Wehrmitglieder löschten den Brand. Der durch das Feuer entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5.000 bis 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.