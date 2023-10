Das „Länd(le)“ hat viel vor und ehrgeizige Ziele, was den Ausbau der biologischen Landwirtschaft angeht. Einen kräftigen Beitrag leistet hier der Salemer Gutsbetrieb des Markgrafen von Baden, der allein mehr als 750 Hektar Ackerland im Linzgau und im Hegau bewirtschaftet. Vor vier Jahren hatte der Betrieb in Kooperation mit „Naturland“ komplett auf ökologisch-regenerative Bewirtschaftung umgestellt und dabei auch eigene Konzepte und Lösungen entwickelt, unter anderem bei der Kompostierung und Humusbildung.

Nicht das Problem, sondern die Lösung?

„Die Landwirtschaft ist nicht das Problem, sondern die Lösung“, konnte Peter Hauk (CDU), Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, bei seinem Besuch auf dem Salemer Gutsbetrieb des Markgrafen von Baden daher getrost formulieren. Im Rahmen der Öko-Aktionswochen des Ministeriums hatte Michael Prinz von Baden neben dem Minister unter anderen mehrere Landtagsabgeordnete, Vertreter der Bauernverbände sowie Marion Bohner vom Naturland-Präsidium und Petra Karg als stellvertretende Bürgermeisterin willkommen geheißen.

Darum geht es bei den Öko-Aktionswochen Die Öko-Aktionswochen des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sollen nach den Worten von Minister Peter Hauk (CDU) „regionale Bio-Lebensmittel unter dem Motto ‚Baden-Württemberg is(s)t Bio‘ erlebbar“ machen. Im Rahmen von Veranstaltungen, Workshops und Angeboten für alle Altersgruppen boten die Aktionswochen eine breite Themenpalette: Vom ökologischen Anbau über Genuss- und Esskultur sowie nachhaltiges Bauen und Wohnen bis zu Kosmetik aus Bio-Produkten. „Das Engagement vom Markgräflich Badischen Gutsbetrieb bei der Erzeugung regionaler Bio-Lebensmittel, der Erhaltung der Kulturlandschaft und Lösungsansätzen im Klimawandel ist dabei vorbildlich“, sagte der Minister bei seinem Besuch in Salem. Der Betrieb war bereits im Vorjahr mit einem Förderpreis des Naturschutzbundes Deutschland ausgezeichnet worden.

Bio-Diversität und Klimaanpassung

Das wollen auch Betriebsleiter Roman Strasser und seine Referentin für Landwirtschaft, Nicola Gindele. Gemeinsam suchen sie nach Lösungen, die bezahlbar sind, für den eigenen Betrieb und für die Kundschaft. Denn neben Biodiversität und Anpassung an das veränderte Klima liegt ihnen eine nachhaltige Betriebsentwicklung am Herzen.

Das A und O einer zukunftsträchtigen Landwirtschaft ist ein gesunder Boden, machten sie in ihren Ausführungen deutlich. Mit einer wachsenden Humusschicht erfüllt dieser gleich drei Funktionen auf einmal: Er wird fruchtbarer für den Anbau und verspricht größere Erträge, er bindet Kohlendioxid als Beitrag zum Klimaschutz und er wird bei starken Niederschlägen, wie sie immer häufiger zu beobachten sind, nicht so schnell ausgewaschen. Minister Hauk konnte sich mit einer kleinen Demonstration der Wasserdurchlässigkeit selbst davon überzeugen.

Individuelles Konzept zur Kompostierung

Für den Erhalt und die Förderung der Bodenfruchtbarkeit hat der Gutsbetrieb mit Erfolg seine eigene sechs- bis achtgliedrige Fruchtfolge entwickelt, wie Benjamin Strasser erläuterte. Dazu gehört auch eine Beweidung mit Schafen, die ebenfalls mehrere Effekte habe. Ein individuelles Konzept haben Strasser und Gindele für die Kompostierung entwickelt, optimiert und wenden es mit Erfolg an. „Dabei muss die Zusammensetzung des Substrats so sein, dass beim Verrottungsprozess das Pilzwachstum stärker gefördert wird als das der Bakterien“, sagte Strasser. Dazu muss zum einen ein beträchtlicher Holzanteil vorhanden sein, zum anderen müssen die Pilze am Ende des Prozesses zur Sporenbildung angeregt werden.

Gruppenbild mit einer Handvoll Kompost für jeden: Roman Strasser und Nicola Gindele (von rechts) erklärten den einjährigen Reifeprozess und die gezielte Anreicherung mit Pilzen und deren Sporen. Neben ihnen Minister Peter Hauk und Gastgeber Michael Prinz von Baden. | Bild: Hanspeter Walter

Ein Jahr lang muss der Kompost reifen, dann wird daraus ein Filtrat gewonnen, das unter anderem die wichtigen Pilzsporen enthält und gleichzeitig mit der Saat auf den Acker gebracht wird. Auch dafür haben die kreativen Köpfe des markgräflichen Betriebs eine eigene Technik entwickelt. Die Pilze machen wichtige Elemente im Boden verfügbar und fördern so das Wachstum von Wurzeln und den Ertrag der jeweiligen Nutzpflanzen.

„Wir leben derzeit über unsere Verhältnisse“

„Wir leben derzeit einfach über unsere Verhältnisse, was die Bodennutzung angeht“, mahnte Marion Bohner (Bad Waldsee), Präsidiumsmitglied bei Naturland, mit Blick auf die Landwirtschaft im Allgemeinen. Wenn sich hier nichts ändere, reiche der Humus nur noch für die Ernten einiger Jahrzehnte. Umso mehr zollte die stellvertretende Bürgermeisterin Petra Karg dem Salemer Gutsbetrieb großes Lob, der ein „tolles Beispiel“ im positiven Sinne gebe und Mut mache.