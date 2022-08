Leichte Verletzungen hat ein 23-jähriger Mann am Mittwochnachmittag bei einer Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Bodenseestraße in Salem davongetragen. Wie die Polizei berichtet, soll ein 36-Jähriger bei einem Streit ein Messer gegen den 23-Jährigen eingesetzt haben.

Der 36-Jährige flüchtete, doch die Polizei konnte ihn im Rahmen einer Fahndung vorläufig festnehmen und entsprechende Beweismittel sicherstellen. Der Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (sk)