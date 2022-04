Ein Mann wählte am Sonntag gegen 17 Uhr den Notruf und gab an, an der Bodenseestraße in Salem ausgeraubt worden zu sein, berichtet die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass der Raub lediglich vorgetäuscht worden war. Da sich der 60-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, transportierten ihn die Polizisten in eine Fachklinik.

Dabei geriet er vollkommen in Rage, beleidigte die Beamten und versuchte die Polizistin am Steuer anzuspucken, teilt die Polizei mit. Auch in der Klinik war der 60-Jährige nicht zu beruhigen. Er randalierte, verletzte sich dabei selbst und warf erneut mit beleidigenden Äußerungen um sich.

Polizisten müssen Pfefferspray einsetzen

Erst durch den Einsatz von Pfefferspray gelang es, den Mann zu fixieren und letzten Endes zu beruhigen. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Vortäuschens einer Straftat, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den Mann ein, heißt es weiter.