Salem vor 5 Stunden

Mann mit 1,8 Promille fährt in die Leitplanke und sucht zu Fuß das Weite

Betrunken prallt ein 36-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen in Salem-Neufrach in eine Leitplanke. Leicht verletzt verschwindet er vom Unfallort, kurze Zeit später taucht die Polizei bei ihm zuhause auf. Nun dürfte die Promillefahrt für ihn ein gerichtliches Nachspiel haben.