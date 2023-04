Der Musikverein Mimmenhausen lädt zu einem Open-Air-Festwochenende nach Salem mit viel Musik, besonderem Essen und Radtour-Tipps ein. Veranstaltungsort ist der Platz bei der Obsthalle der Familie Saile zwischen Feuchtmayerhaus und Martinsweiher. Los geht es am Sonntag, 30. April ab 16.30 Uhr mit Fassanstich durch Ortsreferent Adolf Eblen. Es lohnt sich pünktlich zu sein, weil das Bier aus dem angestochenen Fass als Freibier über die Theke geht.

„Mit besonderem Essen wollen wir möglichst viele Gäste anlocken“, sagt Vorsitzender Maximilian Remmele. Daher werden am ersten Festtag 200 halbe Hähnchen vom Holzkohlegrill sowie 40 Kilogramm Kartoffelsalat angeboten. Am zweiten Tag steht Braten vom Schweinehals als Special auf der Speisekarte. Außerdem gibt es selbst gebackene Kuchen plus Kaffee.

Was wäre ein Maifest ohne Musik? Das Programm am Sonntag sieht erstmals Blasmusik des Musikvereins Ailingen vor. Das freut Philipp Pfeffer, den neuen musikalischen Leiter der Mimmenhausener. Denn es handelt sich um den Heimatverein des 32-jährigen Dirigenten. Unter Leitung von Karl Hanspeter werden die Ailinger ihr musikalisches Repertoire präsentieren. Auch Pfeffers Vater ist unter den Musikanten. Philipp Pfeffer ist gerne nach Mimmenhausen gekommen, wie er sagt. Neben der musikalischen Leistung lobt er auch den guten Zusammenhalt. Alle packten mit an bei den Festen, freut sich der Tenorhorn-Spieler. Auch diesmal werden 60 Helfer im Einsatz sein. Am Sonntag spielen zunächst die Ailinger bis etwa 19 Uhr, bevor sie von der Combo Holzless abgelöst werden. Am Montag, 1. Mai beginnt der Hock mit den Krainern und der Jugendkapelle High Five aus Salem um 11 Uhr.

Vom Festerlös soll ein Teil der neu anzuschaffenden Uniformen bezahlt werden. Remmele meint, das Fest eigne sich auch für einen Ausflug.