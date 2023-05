Für Luna Mette ist der Besuch der Schule Schloss Salem Familientradition, verrät die Schülersprecherin den Anwesenden bei ihrer Begrüßungsrede. Seit es das Internat gebe, besuche ihren Mitglieder ihrer Familie die Einrichtung. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER betont sie: „Es war trotzdem nie Druck auf mich da, ich sollte mich frei entscheiden.“

Luna Mette wechselte dann auch erst in der achten Klasse aufs Internat gewechselt, habe zuvor eine andere Schule besucht. Dennoch sei es für sie so, als sei sie hier aufgewachsen. „Meine Eltern haben sich hier kennengelernt. Ich lebe inzwischen hier, habe all meine Freunde hier“, schildert sie. Sie könne jedem nur empfehlen, ebenfalls diese Schule zu besuchen, es sei wirklich die beste Entscheidung für sie gewesen, nicht zuletzt wegen der Möglichkeiten des sozialen Engagements, die es hier gebe. „Ich möchte später Medizin studieren und bin hier im Sanitätsdienst, habe meine Sanitäterausbildung gemacht“, erklärt sie. Obendrein könne sie hier alle Sprachen lernen oder auch nur reinschnuppern, wo immer sie Interesse habe. Russisch, Chinesisch und Spanisch zählt sie auf, außerdem besuche sie den Latein-Leistungskurs.

Adrian Evers aus den USA besucht wie Mette die elfte Klasse und hat hier, obwohl er auf Englisch lernt, die deutsche Sprache perfekt zu beherrschen gelernt. Wie es ihn aus New York hierher verschlagen hat? „Ein Freund meiner Familie hat die Schule besucht“, sagt er. Zudem sei seine Mutter Deutsche. „Es hat trotzdem einige Zeit gebraucht, bis ich mich hier wohlgefühlt habe“, gibt er zu, „New York ist schon weit weg.“ Inzwischen aber sei er überzeugt, dass die Entscheidung absolut richtig gewesen sei: „Ich fühle mich rundum wohl hier.“

Zur Historie Das Internat auf Schloss Salem wurde 1920 gegründet. Heute besuchen die Schule mehr als 600 Schülerinnen und Schüler. Laut Thomas Obitz, dem Wirtschaftsleiter der Schule, sollte man aber nicht betonen, dass es sich um das größte Internat Deutschlands handle. Vielmehr sei besonders, dass der Stipendiatenanteil mit mehr als 20 Prozent der höchste sei. So hätten deutlich unterschiedlichere Kinder die Möglichkeit, die Schule auch zu besuchen, anders als Schmähworte wie „Bonzenbunker“, die für das Internat teilweise gebraucht würden, es nahelegten. Der aktuelle Prozess sei vor allem auch eine Öffnung nach außen, sich als Teil der Wohnbevölkerung zu verstehen. So arbeiteten sie derzeit am Überlinger Standort an einem Kindergartenkonzept, das sowohl Gemeinde als auch Internatsmitarbeitern zugute kommen werde.

Von Lehrplan bis zu Zukunftsfragen

Schulrektor Henrik Fass hatte zuvor die Anwesenden begrüßt und das pädagogische Konzept der Schule vorgestellt: „Ja, wir haben einen Lehrplan und ja, wir haben einen Bildungsplan. Sind denn auch die Kompetenzen für die Zukunft mit dabei?“ Diese Frage stellten sie sich innerhalb und außerhalb des Unterrichts, denn das, was danach passiere, sei nicht weniger wichtig.

Schulrektor Henrik Fass begrüßt die Anwesenden. | Bild: Lena Reiner

Wichtig sei ihnen aber auch, dass die Aktivitäten außerhalb des Unterrichts nicht „verschult“ würden – darin bestehe ein häufiger Fehler von Ganztagesschulen, findet der Schulleiter. Die aktuellen Themen wie Krieg, Rezession beziehungsweise Inflation seien wichtig bei der Suche nach den Kompetenzen, die zukünftige Generationen bräuchten Kommunikation, Kreativität, Kollaboration, aber kritisches Denken seien etwa gefragt. „Facebook ist ja gar nicht mehr das Medium der Jugend, manches läuft nur noch über Spiele, sie bewegen sich sehr in ihrer Blase“, schildert er. Hier sei die Frage: „Wie kriegen wir sie dazu zu erkennen, dass das nur ein Teil der Welt ist?“

Zeit für Ehrenamt

Eine aktuelle Studie zeige, dass die Jugend immer weniger Zeit für Ehrenamt habe. Doch Ehrenamt sei wichtig für Demokratie, betont Fass. Daher sei er stolz auf die Abläufe an ihrer Schule: „Hier hat jeder Schüler ein Ehrenamt, wir haben eine Quote von 100 Prozent.“

Auch der Umgang mit Fremdsprachen sei hier selbstverständlich. Durch die insgesamt 45 Nationalitäten, die die Schule besuchten, lasse sich auch beim Mittagessen beobachten, wie die Schüler einfach so ins Englische „switchten“. So werde die Fremdsprache zur Selbstverständlichkeit.

Führung durch das Schulgebäude

Fremdsprachen-Kompetenz stellt auch die 14-jährige Charlotte unter Beweis, die Interessierte durch die Schulgebäude führt. Eine der Familien, denen sie alles zeigt, stellt immer wieder auch Fragen auf Englisch. Im Wechsel antwortet die Neuntklässlerin auf Englisch und Deutsch. Dabei plaudert sie auch mal aus dem Nähkästchen.

In den Oberstufenflügeln gibt es eine Küche mit Herd. | Bild: Lena Reiner

„Ich bin jetzt 14, könnte aber eigentlich schon zuhause ausziehen“, sagt Charlotte. Sie habe nämlich hier auf dem Internat gelernt, selbstständig zu sein, selbst zu waschen und selbst zu kochen. Darauf sei sie stolz. Als sie vor einem halben Jahr hierher gewechselt sei, sei es ihr aber auch zunächst etwas schwergefallen. „Da schreiben manche auch erstmal schlechtere Noten, weil man sich eben selbst zum Lernen motivieren muss und alles neu ist“, sagt sie.

Dabei sei es aber nicht so, dass man hier komplett auf sich allein gestellt sei, führt Charlotte weiter aus. „Jeden Morgen ist Zimmerkontrolle von unseren Mentoren“, schildert sie etwa. Es sei also auch nicht möglich, ein komplettes Chaos zu hinterlassen. Vom strikten Tagesrhythmus mit Glocke um 6.40 Uhr und Morgenlauf um 6.45 Uhr werde nur sonntags abgewichen.

Handynutzung ist stark eingeschränkt

Auch sonst halten sich Regeln und Freiheiten hier die Waage. In den Gemeinschaftsbereichen der jeweiligen Wohnflügel gibt es Fernseher, in den Lernräumen Computer, viele haben auch eigene Laptops. Die Handynutzung ist dafür stark eingeschränkt – gerade für die jüngeren Kinder. Dafür spielen die besonders viel draußen und Tischkicker und Brettspiele gibt es überall im Haus.

Coco und ihr Vater Holger Philipp Hartmann aus Mönchengladbach machen derzeit eine „Castingtour“ für Schulen. | Bild: Lena Reiner

Coco Hartmann ist mit ihrem Vater derzeit von Mönchengladbach aus auf „Castingtour“, um eine passende Schule für sie zu finden. Salem sei dabei ihr erster Stopp gewesen. „Mir gefällt es schon ganz gut hier“, sagt sie. Allerdings wolle sie sich erst ein Urteil bilden, wenn sie sich ausführlicher mit Schülern unterhalten habe.