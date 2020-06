Mehrfach haben Johann Jäger und Simon Weber auf ihren Salemer Ackerflächen Mais ausgesät. Jedes Mal machten sich Wildschweine darüber her. Die Landwirte sind frustriert ob ihrer Sisyphusarbeit. Mit einem bereits zugesicherten Schadensersatz wollen sie sich nicht zufriedengeben. „Wir erwarten fruchtbare Maßnahmen wie Schießen oder ein Einzäunen der Flächen“, fasst Hubert Einholz als Vorsitzender des Ortsverbandes Salem/Uhldingen-Mühlhofen des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) ihre Forderungen zusammen.

Bereits drei vergebliche Versuche

Nebenerwerbslandwirt Johann Jäger zeigt die leere Ackerfläche, die er und seine Söhne schon dreimal vergeblich eingesät haben. | Bild: Martina Wolters

Seit Ende April läuft die Aussaat. Bislang ohne Erfolg. Jäger erzählt von dem bislang dritten, vergeblichen Versuch, Maissamen in den Boden in Bifangweihernähe einzubringen. Sein Sohn Dominik sei um 23.30 Uhr mit der Sämaschine vom Acker gefahren. Bereits am nächsten Morgen fand Familie Jäger eine im wahrsten Sinne des Wortes „Riesensauerei“ vor. Korn für Korn hatten Wildsauen herausgewühlt und den vom Markgräflich Badischen Gutsbetrieb gepachteten Ackerboden umgepflügt. „Das fühlt sich an wie ein Schlag ins Gesicht“, beschreibt Jäger Senior sein Empfinden von Machtlosigkeit gegenüber den ungebetenen Gästen. Sein Buggensegler Kollege Simon Weber beschreibt es als „komisches Gefühl“, wenn man abends ins Bett gehe und Angst haben müsse, bis zum nächsten Tag sei alle Arbeit des Vortags wieder zunichtegemacht.

Mehrere Rotten Wildschweine vermutet

„Das müssen mehrere Rotten sein“, vermutet Weber angesichts des Schadensausmaßes. Von Tüfingen bis Oberuhldingen und Mimmenhausen reichten die Schäden. Auch selbst bewirtschaftete Felder des Markgräflich Badischen Gutsbetriebs des Hauses Baden seien betroffen. Weber selbst hat zweieinhalb Hektar Ackerflächen aufgrund von Schwarzwildschaden teils schon dreimal neu bestellen müssen. Wenn es diesmal nicht fruchte, bringt ihm die Aussaat nichts mehr, wie er sagt. Zu viel Vegetationszeit gehe verloren. „Den Maispflanzen fehlen dann zu viele Sonnenstunden“, erklärt der Bauer. Am Ende würden sie dann nur noch kniehoch wachsen anstatt 1,5 Meter oder höher.

Jagdpächer sind bisher nicht aktiv

Die Hoffnung setzt er wie sein Kollege auf die entsprechenden Jagdpächter. Die sollten sich ihrer Meinung nach in Äckernähe auf die Lauer legen und einen Teil der Wildtiere schießen. Seit dem 4. Mai warte er darauf, aber kein Weidmann lasse sich blicken, erzürnt sich Jäger. Immerhin sei nun vonseiten des markgräflichen Gutsverwalters Roman Strasser „ein positives Signal“ gekommen. An einem Feld seien Pfähle mit für die Tiere unangenehmen Duftstoffen eingesetzt worden. Gebracht hat die Maßnahme laut Jäger leider nichts. Er hat nun seinerseits begonnen, eine Ackerfläche einzuzäunen. „Das ist zeitintensiv, kostet Geld und ist eigentlich nicht meine Aufgabe“, befindet Jäger. Am liebsten würde er die Ackerböden in diesem Jahr brach liegen lassen. Das gehe aber wegen der bereits vollzogenen Unterfußdüngung nicht. Werde nicht angepflanzt, verbleibe der Dünger ungenutzt im Boden.

„Ökologisch ist das natürlich nicht sinnvoll“, erläutert Einholz vom Bauernverband. Also müssen Jäger und Weber einen neuen Säversuch starten. Dass sie eine Entschädigung bekommen, reicht ihnen nicht. Beide fragen sich wie Einholz, warum das Schwarzwild bei den Salemer Weihern trotz mehrfacher Nachfrage nicht bejagt werde. “Geldscheine im Silo helfen mir nicht, meine 130 Kühe zu füttern“, unterstreicht Weber.

Bergmann rät zu wechselnden Zwischenfrüchten

Lucas Bergmann von der Solidargemeinschaft Wegwarte schaut zusammen mit Anja Steppacher nach den Kohlrabipflänzchen. | Bild: Martina Wolters

Eine etwas andere Einstellung zur Wildschwein-Problematik hat Lucas Bergmann von der Salemer Solidargemeinschaft Wegwarte. Auch die Solidargemeinschaft hat ein, wenn auch deutlich kleineres Feldstück mit Maissaat an die Schwarzkittel verloren. Obwohl dadurch am Ende „weniger Zuckermais auf unseren Tellern landet“, findet Bergmann: „Die Wildschweine haben auch ihre Berechtigung.“ Trotzdem zeigt er Verständnis für die Frustration von Weber und Jäger. „Es ist verständlich, sich aufzuregen, wenn die ganze Arbeit umsonst gewesen ist“, so der junge Mann. Um die Sauen nicht weiter mit Maispflanzen anzulocken, rät Bergmann, nicht zu oft hintereinander Mais anzubauen, sondern auf andere Zwischenfrüchte zurückzugreifen.