Zu einem Unfall auf der Landstraße 205 zwischen Salem und Bermatingen ist es am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr gekommen. Eine 60-jährige Autofahrerin war von Bermatingen in Richtung Neufrach unterwegs und übersah einen Traktor, der vor ihr auf der Straße fuhr. Die Frau prallte mit ihrem Auto gegen den Traktor. Durch den Aufprall wurde das Auto auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Beim Zusammenstoß der beiden Autos wurde das Auto, das in Richtung Bermatingen unterwegs war, von der Straße geschleudert (rechts im Bild). | Bild: Feuerwehr Salem

„Hier prallte das Auto der Frau dann auf einen VW Up, der in Richtung Bermatingen unterwegs war“, berichtet Simon Göppert, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg. In dessen Folge kam der VW von der Straße ab. Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Zwei Verletzte im Krankenhaus

Sowohl die 60-jährige Frau als auch der 48-jährige Fahrer des VWs erlitten beim Unfall Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer habe sich bei dem Unfall nicht verletzt, heißt es von Polizeisprecher Göppert weiter.

Um 9 Uhr ist keine Spur mehr von dem Unfall zu sehen, die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht, die Autos abgeschleppt. | Bild: Mona Lippisch

Die Polizei beziffert den Gesamtschaden des Unfalls auf etwa 16 000 Euro. Bei beiden Autos entstand Totalschaden. Der Schaden am Traktor falle eher gering aus. Neben der Polizei und Helfern der Feuerwehr waren auch Rettungsdienst und Notarzt vor Ort. Die Landstraße 205 war wegen Abschlepparbeiten für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt.